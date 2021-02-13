Чего натворил снегопад за вечер пятницы. Наш фотообзор

Утром субботы, 13 февраля, снегопад в Калуге временно прекратился, однако вскоре возобновился.

Но так как сегодня непогода должна покинуть наш город, можно сказать, что основной удар стихии пришелся на пятницу. Мы уже публиковали фоторепортаж с улиц любимого города, который замело так, что остряки в Сети даже шутили: «Сейчас бы нам фашистов или Наполеона, а то такая погода зря пропадает».

Хотя при выходе на улицу из теплых уютных офисов и цехов, даже им становилось не до смеха. Улицы замело так, что уборочная техника и дворники просто физически не успевали убирать снег.

Общественный транспорт ходил отвратительно, жители спальных районов добирались до своих домов часами.

- Три часа добиралась до дома . Это абсолютный рекорд, - пишет жительница поселка Воскресенский Екатерина. - Полчаса зря прождала на остановке, потом на 77-м доехала до «Тайфуна», там муж встретил на машине. Ехали через Ольговку, на Дубраве была жуткая пробка. Слава Богу, живы - дорога опасная сейчас.

Ниже - небольшой фоторепортаж наших корреспондентов.

Люди ютились на остановках, скрываясь от непогоды.

Улицу Кирова чистили, но даже это не очень помогало.

Многие жители Кошелева решили оставить свои автомобили, здраво расценив, что уж лучше им побыть подснежниками, чем застрять в колее.

А это уже утро субботы. Дорога плавно превращается в тропиночку. И такое сегодня наблюдается повсеместно.

Несмотря на утро субботы, когда часом пик даже не пахнет, центр Калуги на Яндекс.Пробках уже пожелтел, наблюдаются и красные вкрапления.

Как сообщают автолюбители, проблемы с передвижением этим утром наблюдаются даже в центре города. Так что лучше сегодня постараться не выезжать на личном транспорте.

Кстати, стоимость такси этим утром - занебесная. Наш корреспондент ради эксперимента проложил обычный маршрут от площади Московской до нашей редакции на ул. Комарова, 36, и "Яндекс" предложил подать машину за 460 рублей (обычно 120), "Убер" за 430 (обычно как и у Яндеса), "Тап Такси" за 200 (обычно в два раза дешевле), "Везет" за 170 (обычно 90).