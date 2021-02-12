Фотонастроение: Калугу накрыло и припорошило. Фоторепортаж с улиц заснеженного города

В пятницу ночью на Калугу обрушился мощный снегопад. Город буквально накрыло снегом. Коммунальщики справляются с трудом, вывозя снег с улиц Калуги тоннами.

Пробки раскрасили Яндекс.Карты красно-желтым и восклицательными знаками, а пешеходы пробираются по тротуарам, прячась от снега, который ветер бросает им лицо.

Одним словом, почувствуй себя солдатом наполеоновской армии в славном 1812-м.

И наш фотокорреспондент Сергей КОНСТАНТИНОВ взял и почувствовал, вместе со своим фотоаппаратом окунувшись в снежную пургу с головой.

Что из этого вышло – смотрите ниже.