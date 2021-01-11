«Я вернула своего Деда Мороза»: калужанка делает из ваты уникальные елочные игрушки

В Снегурочках каждая мастерица воплотила свою детскую мечту.

Екатерина Ленёва – психолог, арт-терапевт, а еще она уже несколько лет создает потрясающие авторские куклы. Чувство вкуса и стиля у Екатерины безупречные. Ее куклы – очаровательные светские барышни, при этом каждая – со своим характером. А к Новому году Екатерина освоила старинную технику и смастерила эксклюзивные елочные игрушки из ваты, такие, как были в советские времена. И это особенные сказочные персонажи, которые сразу погружают в детские воспоминания.

- В детстве я с нетерпением ждала новогодние утренники, - рассказывает Екатерина. - Обожала выступать! Готовила сразу несколько песенок, стихов, вдруг разрешать еще выступить и дадут конфет в подарок. И мне нравилось, чтобы все было красиво, чтобы стихи прочитать четко, без запинок. И, конечно, подарки, подарки, подарки... Я бы одна весь утренник выступала, если бы разрешили, и все подарки бы забрала!

На Новый год Екатерина Ленёва делает оригинальные композиции в старинном коробе. В этот раз они посвящены советскому детству.

Коллекция зайцев

- Мой папа – Валерий Сергеевич Бобров – был Дедом Морозом. Помню, когда он впервые дома надел бороду, костюм, я жутко испугалась и разрыдалась. Он снимает все это, говорит: «Это же я!» Я успокаиваюсь. А когда вновь надевает – опять рыдаю!

Мои родители – врачи. Тогда в Товарково была новая больница, работал молодой персонал. У всех врачей дети примерно одного возраста. Мы дружили, в детском саду были вместе, в школе, друг к другу в гости ходили. Как одна большая врачебная семья. Было весело, интересно. Смех стоял в коридорах...

На Новый год в холе больницы по центру устанавливали ёлку, мы вокруг ее хороводы водили. И папа всегда был Дедом Морозом. А я сначала прибегала к нему в кабинет, где стоял мешок с подарками. Он мне говорил: «Выбирай, что хочешь». Я залезала в этот большой дедморозовский мешок, выбирала 4-5 игрушек. Папа меня останавливал: «Куда тебе столько, две-три возьми!» Детей же много было на утреннике, всем должно хватить подарков. Я всегда выбирала пластмассовых зайцев. Это были совершенно простые игрушки, но я их обожала, собрала целую коллекцию. Самое удивительно, что каждый год я ждала, что будут именно зайцы. И была такая радость, что у меня есть собственный Дед Мороз! Не помню, говорила ли я об этом друзьям на утреннике или это был секрет. Но для меня Дед Мороз - это не волшебник из сказки, а мой папа.

По старой фотографии

- Несколько лет назад я стала делать кукол из специального пластика и шить медведей. Потом меня заинтересовали ватные игрушки, сейчас это модный тренд. И они - чудесные, наполненные теплотой. Просто новогодняя сказка! Я попробовала их делать по той самой советской технологии. Сначала – на елку маленьких зайцев, кукол, символ года - быка. А потом поняла, что можно же сделать Деда Мороза! Раньше ватные Дед Морозы у всех стояли под елкой. Сейчас таких нигде не найдешь. А всего-то нужны вата и клей. Лицо лепиться из пластика, как я делала для своих кукол. Но лицо - мужское. Тогда я взяла фото папы, где ему примерно 35 лет, как раз в то время он и был Дедом Морозом. И лепила лицо с его фото. Мне кажется, похоже получилось! Конечно, на меня нахлынули воспоминания… Отца уже 20 лет нет с нами. И я подумала, что вот так я практически вернула себе своего Деда Мороза. Потом сделала из ваты зайца, запрятала ему в мешок и замуровала. И я точно знаю, что в мешке у Деда Мороза - заяц, как раньше у папы.

Елки с вот таким ватными игрушками ни у кого не будет! Осталось их только раскрасить.

Возвращаем детство

- Ко мне на арт-терапию ходят женщины. Но внутри мы все же девочки! И арт-терапия - это самая действенная терапия, мягкая, безопасная. Здесь воплощаются все детские мечты! И мы стали делать ватные игрушки, а потом девчонки сказали, что Дед Морозы были у них, а вот Снегурочек не было. И мы решили сделать их себе! Сколько было восторга! И каждая делала свою Снегурочку, воплощая то, о чем мечтала в детстве. У кого-то кукла получилась с косой до пола, потому что женщина мечтала о длинных волосах, у кого- высокая, статная – потому что мечтала быть высокой. Это реализация своей детской потребности. Они сделали куклу и отпустили эту нереализованную потребность. Нет больше неудовлетворенного детского чувства. Так что, на арт-терапии мы возвращаем себе детство.

Новогодний дом

- Я живу в частном доме, и всегда украшаю его к Новому году. Приношу еловые ветки с шишками. Раньше ставили на балконе, живую. Я ее украшала, гирлянду туда проводили. И вечером мы видели ее в окно. Она еще подсвечивалась фонарями с улицы. И среди сумрака это была красота необыкновенная! Но однажды начался сильный снегопад, ее всю засыпало снегом так, что совсем не было видно. И я поняла, что больше не буду ставить елку на балконе. Сейчас у меня на кухне в старинном коробе стоит композиция из живых еловых ветвей и мой Дед Мороз!

А вообще, Новый год - это детство! Я дурю, украшаю комнаты, раскидываю по всему дому конфеты. Потом, натыкаясь на них, ем. Позволяю себе все это. Праздник у меня начинается 27-28 декабря. Рано не люблю – перегораю. Один раз мы даже ставили елку прямо 31 декабря. И это классно, потому что понимаешь, что Новый год - это сегодня!

Дед Мороза Екатерина сделала по фото своего отца.