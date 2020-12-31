Персоны года: кто и чем особо отметился в 2020 году

Есть у нас в редакции такая традиция. Каждый год в конце декабря мы берём подшивку «Калужского перекрёстка» и смотрим, о ком из калужан писали в течение года, какими делами или словами эти люди отметились.

И, освежив память, составляем подборку персон, которые чем-то запомнились. Вот что у нас получилось в этом году.

Обычный калужский парень Егор МАМОНОВ.

Те, кто живёт в «Кошелеве», наверняка видели пандусы у магазинов и на улице Братьев Луканиных. Они появились благодаря Егору Мамонову, инвалиду-колясочнику, который убедил застройщика и сетевиков внести изменения в свои проекты и предусмотреть их.

Егор потерял возможность передвигаться самостоятельно в результате несчастного случая, но не пал духом и научился продолжать жить полноценной жизнью. В результате на сегодняшний день у него есть и любимая работа, и любимая жена, которая подарила ему сына.

— Выходя на улицу, я устал повторять людям, чтобы мне не помогали, — так сказал Егор нашему корреспонденту во время интервью, и эти слова говорят о нём лучше всего остального.

Спасибо тебе, Егор, за отличный пример того, что безвыходных ситуаций не бывает! А если не сдаваться и продолжать жить, то всё будет хорошо.

Новый губернатор Владислав ШАПША

Владислав Валерьевич буквально ворвался в информационное пространство Калужской области в феврале 2020 года.

Иначе и не могло быть. Потому что главная персона Калужской области XX века покинула свой пост. Речь, конечно же, о бессменном рулевом региона Анатолии Артамонове. О скорой отставке этого политического мастодонта говорили чуть ли не с самого начала года. Явные сигналы о скорой смене первого лица поступали из разных мест. А вот имя преемника стало известно в самый последний момент.

Естественно, Шапша немедленно включился в инфопространство региона, и было бы трудно перечислить все его активности в течение года. Потому приведём навскидку те, которые вспомнились в ходе блиц-опроса наших корреспондентов, что называется, без шпаргалки.

Старт губернаторства Владислава Шапши, пусть и с приставкой и.о., пришёлся на начало пандемии. Так что нам сразу же вспоминается введение режима самоизоляции, перестановки в минздраве, строительство ковидного госпиталя.

Вспомнилась и его реакция на снос спортплощадки в сквере Волкова и последующее за ним восстановление.

Решение вернуть понтон на Воробьёвке мы тоже припомнили, как и начало восстановления Яченской набережной, а также планы на набережную Оки.

Один из наших корреспондентов обратил внимание на чёткое следование Шапши за Президентом РФ.

— Путин только рекомендовал ввести ограничения в связи с ковидом, губернатор их сразу ввёл, — ​молвило прелестное создание. — ​Выходной 31 декабря обсуждали несколько недель, но у нас его не вводили. А как только Путин сказал, что он за, Шапша сразу рабочий день на субботу перенёс.

Естественно, после этого вспомнились и две встречи губернатора с Владимиром Владимировичем. Одна, личная, зимой, при назначении на должность, вторая, виртуальная, ближе к выборам.

Начальник Управления экономики и иму­щественных отношений Владимир ВАСИН

Этот горуправский чиновник в начале года на пару дней буквально затмил собой калужское информационное пространство.

А для этого нужно-то было всего лишь послать всех тех, кто считает, что в Калуге грязно, в филиал ада на земле, коим, по мнению Васина, является столица Индии — славный город Дели.

Что тут началось! Варягу (а Васин прибыл к нам из столицы) в Интернете понавешали столько виртуальных плюх, что он через несколько дней послал всех в Сингапур. Потому что там чисто. Мол, вот на это и надо равняться Калуге. Да и вообще, обидно ему, когда город ругают. Мол, хороший город. Почище некоторых.

И ведь прав в этом, надо сказать. Есть, конечно, города и чище Калуги (далеко ездить не надо: ​два с половиной часа на экспрессе — ​и будет вам пример), но и наш любимый город уже давно не тот гадюшник, которым был когда-то.

А вообще, приятно, когда за Калугу москвичи вступаются, согласитесь. ­Непривычно как-то, обычно они нос воротят от провинциалов.

Все медработники и главный инфекционист Калужской области Елена АЛЁШИНА

Этот год как никакой другой показал, как много в нашей жизни решают врачи и как сильно мы им обязаны. Так что среди персон этого года можно смело называть всех медработников, в том числе и волонтёров, которые не побоялись рискнуть своим здоровьем и жизнью, хотя не были обязаны этого делать. В их числе мы называем и студентов медфакультета КГУ, которые добровольно пришли и предложили свою помощь в борьбе с COVID.

А Елену Николаевну Алёшину решили отметить особо, скорее, даже не как персону, а как символ, объединяющий всех этих людей. Она с первых дней пандемии оказалась на передовой. Ведь именно на её больницу пришёлся первый удар коронавируса, и она сама переболела им, как многие её коллеги.

При этом, несмотря на дикую нагрузку, Алёшина находила время на то, чтобы консультировать журналистов по любым вопросам, связанным с пандемией, помогать развенчивать фейки о ковиде и давать советы по борьбе с болезнью, основанные в том числе и на личном опыте ­победы над коронавирусом.

Спасибо вам, Елена Николаевна, и всем вашим ­коллегам за всё, что вы сделали для людей в этот тяжелейший год!

Заведующий кафедрой ботаники, экологии и микробиологии Евгений КОНСТАНТИНОВ и компания

Кто бы мог подумать, что из пандемии могут извлечь пользу ботаники! Причём самую что ни на есть научную. А вот, оказывается, можно!

Именно благодаря бушующему коронавирусу и связанным с ним ограничениям калужские учёные из КГУ провели в научной экспедиции не месяц, как планировалось изначально, а целых полгода.

Евгений Константинов, Тхилапонг Вонгса и Анатолий Чулисов вылетели в Лаос, когда всё только начиналось, а когда пришло время возвращаться, сообщение между странами уже перекрыли. Тхилапонг Вонгса, хотя и не калужанин, но учился в КГУ, с радостью приютил у себя Евгения Львовича — ​своего бывшего преподавателя. Во многом благодаря этому нашим землякам удалось продолжить научные изыскания в течение всего сверхпланового времени пребывания в Лаосе.

Как следствие, калужские биологи сумели открыть в Юго-Восточной Азии два новых вида позвоночных животных и полтора десятка новых видов цветковых растений.

Юный гроссмейстер Аня ОКРУЖНОВА

Представляя Анечку, мы, конечно, немного преувеличили — гроссмейстером она пока не стала, но то ли ещё будет! Ведь ученица 3-го класса школы № 5 уже провела больше семи десятков матчей, в которых одержала больше полусотни побед, и с 2016 года является бессменной чемпионкой Калуги и области в своей возрастной группе.

Мало того, Аня, несмотря на свой возраст, уже получила 2-й взрослый разряд по шахматам и включена в состав шахматной сборной Калужской области. Заниматься этим видом спорта Окружнова начала в 5 лет, а уже через два года выиграла турнир ЦФО по классическим шахматам для детей до 9 лет.

Так что есть все предпосылки для того, чтобы у Ани сложилось большое шахматное будущее. Чего стоит только её любимый и поистине шахматный ответ на поговорку: «Главное не победа, а участие»! На это она всегда говорит: «А вот САМОЕ главное — ​победа!»