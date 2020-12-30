Клинический психолог – о том, почему для нас так важен Новый год

Совсем чуть-чуть остается до главного праздника года. В его преддверии мы пообщались с психологом Михаилом ОБУХОВЫМ на предмет того, что же это за праздник такой и почему он так важен?

- Михаил, мы любим Новый год, потому что он ассоциируется с детскими воспоминаниями?

- Конечно! Это же детство, золотое время, когда ничего ответственного не надо делать. И можно побыть в состоянии, когда «хочу» важней, чем «надо».

- А есть люди, которые Новый год не любят?

- Есть. Но, возможно, эта нелюбовь возникла не в детстве. В более поздний период могло произойти что-то не очень хорошее, связанное с этим праздником.

- Новый год - это время, когда подводят итоги прошлого и строят планы на будущее. Кто-то дает себе обещание сеть на диету, кто-то бегать по утрам, кто-то бросить курить…

- Люди любят привязываться к пороговым вещам. Человек изначально структурирует сознание. Есть разного рода временные циклы, которые накладывают отпечаток на всю жизнь. Раньше календарь был привязан к сельскохозяйственным работам, сезонным явлениям. И Новый год тоже. Это, по сути, религиозный праздник. Сейчас он больше сместился в сторону праздника зимнего солнцестояния, когда несколько дней солнце стоит, потом его умолили, оно пошло дальше, и жизнь продолжается.

- Этот год для многих тяжелый, и праздничного настроения не хватает...

- Люди привыкают к внешней атрибутике, которая влияет на внутреннее состояние. Новый год – лучший повод сблизиться с семьей, близкими, сделать праздник домашним. Не у всех хорошие отношения. И в эти удлиненные праздники могут проявляться проблемы, которые уже тянутся какое-то время.

- Что сделать, чтобы появилось новогоднее настроение? Может, заставить себя посмотреть комедию или украсить дом?

- Вот чего не надо делать, это заставлять. Есть люди визуалы, им важно что-то внешнее. Я, например, не визуал, мне что есть елка, что ее нет- без разницы. Я могу не заметить, нарядили ее или разобрали, горят огоньки или перестали. Чтобы не было скучно, мне внешние атрибуты не нужны. У меня все внутри.

Но, если человек визуал, ему нужно украшать дом, то он и без нас это делает. Аудиалу надо что-то послушать, кинестетику – пощупать что-то.

- Сейчас в магазинах не протолкнуться, люди скупают все, некоторые тратят последние деньги на праздник. Почему мы так падки на новогодний ажиотаж?

- Потому что это религиозный праздник. Надо сделать подношение духам Нового года, чтобы они умилостивились и были благосклонны в следующем году. Отсюда, кстати, и традиция – приготовить ведро оливье, заполнить стол так, чтобы вообще не было свободного места. Это - язычество, пережитки давней религии.

И ритуал опустошения кошельков оттуда. Причем, традиция не только наша, и в Европе, и в США так же кошельки опустошают. Это в сознании накоплено. Религиозное поклонение. Фетишизм: елка, аксессуары...

- Новый год - это стресс?

- Для кого-то - стресс, для кого-то недостресс - это значит, можно было бы еще отдохнуть. Кому-то 10 праздничных дней не нужны, а кому-то еще бы полгодика попраздновать и хуже бы не стало. Стресс потому, что это элемент вынужденного. Отдыхать, так же как есть, спать, передвигаться, надо по потребностям. А здесь нас вгоняют в рамки.

Если человек умеет отдыхать, ему эти рамки не нужны, он может позволить себе отдыхать, когда надо ему, а не государству. И многие справедливо замечают, что традиция длинных выходных не очень правильная.

- Год был тяжелый. Многие сейчас в состоянии тревоги: непонятно что будет в следующем году, неизвестность пугает. Как бороться с этим чувством?

- Бороться ни с чем не надо, надо управлять. Любое чувство при некоторых раскладах может быть уместно. Надо относиться к своим эмоциям, ощущениям, как к практике. Кто-то практикует радость, спокойствие, а кто-то тревогу, так же как кто-то практикует фитнес, а кто-то - диван и пиво.

Есть такой анекдот: «Едет мужик в автобусе и размышляет: «Жена – стерва, дети - разгильдяи, теща – негодяйка». Сидит ангел у него на плече, все записывает и думает: «Каждый день одно и тоже просит, зачем ему это? Ну ладно, раз заказал, буду исполнять!»

Поэтому надо говорить себе честно: «Я практикую тревогу. Решил достичь в этом совершенства». Относиться к этому, как к тренировке. Ну, о кей, кому-то это нравится. Хотя люди будут говорить, что им не нравится. Тогда возникает вопрос: зачем они это практикуют? А еще отдельная дисциплина: потревожился сам, потревожь другого. Тут тоже люди могут совершенствоваться. Им надо кого-то донимать. Себя доняли, переключились на других. Талант же пропадать не должен, он ищет выход!

- Есть еще традиция загадывать желание под бой курантов.

- У нас же магическое мышление! Опустошили кошельки, смели все с магазинных полок – подношение духам сделали, священное дерево нарядили, фонариками украсили. Вся процедура проведена.

Но духов одно дело задобрить, чтобы хотя бы не побили, другое дело получить с этого что-то. Загадывать желания - такая хорошая добрая магия. Вообще, любая религиозная практика хороша с психологической точки зрения. Она структурирует жизнь человека, делает понятной. Ведь тоже самое делали и наши родители, и бабушки, дедушки.

Но не забывайте, что желание надо правильно формулировать, чтобы не получилось, как в анекдоте: «Женщина пишет письмо Дед морозу: «Дорогой Дед Мороз, когда я в том году писала, что хочу найти мужчину, не имела ввиду труп мертвого мужика во время пробежки в парке».

- Кстати, сейчас появилась новая традиция - писать письма Деду Морозу, раньше такого не было, подарки не заказывали. А теперь дети целый список составляют.

- Да, появилась новая полиграфическая продукция. И Дед Мороз сейчас стал более понятным для людей, раскрутили тему Великого Устюга, определились, где он живет.

- Хорошо, когда ребенок верит в Деда Мороза?

- Конечно!

- А если не верит?

- Надо смотреть, что случилось, почему он не верит. Некоторые психологи говорят, что надо детям объяснять все, как есть, не обманывать насчет существования Деда Мороза. Я в таком случае всегда вступаю в жесткую полемику. Почему вы говорите, что Деда Мороза не существует? Дед Мороз есть, и это правда! Другое дело, что он существует не в том смысле, какой в него закладывают. Но есть такой персонаж, зачем это отрицать?

Для меня Дед Мороз существует. Да, я знаю, что его изображают и кто его изображает. Но он существует! И не надо детям портить жизнь. Зачем нужны праздники немного мистического плана? Чтобы рациональность, логичность, чрезмерную приземленность оттенить, чтобы было в жизни место для непонятного, волшебного.

Мир же состоит из двух частей: логической и не логической. И бывают вещи, которые в формальные рамки логики не вписываются. Мозгу надо об этом напоминать, чтобы он не удивлялся. И одни люди больше живут в мире чудес, а другие – меньше, потому что одни привыкли мерять мир логикой, а другие - чувствами, интуицией, ощущениями. Правополушарные люди и левополушарные. Поэтому должно быть место волшебству, сказке, всему радостному и хорошему.

- Пожелайте что-нибудь хорошее читателям в следующем году.

- Гармонии в душе, спокойствия, правильного восприятия окружающего мира. Воздержаться от вынесения осуждений, оценок, от всего, что, по сути, затемняет правильное восприятие. Чтобы все было спокойнее, благополучнее. Чтобы мы стали добрее, понимали, что, не смотря на перипетии, надо из этого извлекать уроки. Понимать, что временное внешнее менее важно, чем внутреннее и вечное. Чтобы люди разобрались в себе и в жизни, и в Новом году с новыми силами с более правильными действиями жили в этом мире.