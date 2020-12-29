«Замуж за генерала»: песня калужанки Ларисы Андреевой мгновенно набрала 800 тысяч просмотров на YouTube

Дойдем до миллиона

Лариса Андреева несколько лет назад переехала из Украины в Сухиничи. Она – профессиональная певица, композитор, победитель творческих конкурсов. За искренность и душевность ее часто сравнивают с Ваенгой. Но у Ларисы более мягкий, глубокий тембр голоса, и все-таки своя оригинальная манера исполнения. Ее альбом «Я верила», вышедший в прошлом году, очень личный, в нем – чувства, эмоции, переживания, размышления. А еще Лариса очень приятный, открытый человек с потрясающим чувством юмора. Накануне Нового года мы встретились с ней за чашкой кофе, чтобы узнать, что интересного сейчас происходит в ее жизни.

- Лариса, песня «Замуж за генерала» скоро миллион просмотров наберет, там уже 258 комментариев, люди пишут, что песня поднимает им настроение, заводит с пол-оборота, так и тянет танцевать. Где было снято это видео?

- Я очень рада, что песня нравится. Мне важна эта оценка, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Видео писалось специально для конкурса «Имя», который проходит в Рязани. Мы с моим концертным директором Натальей Алетиной выбрали для него несколько песен. Продюсер конкурса послушал их и посоветовал остановится на «Замуж за генерала». Конкурс должен был стартовать летом. Но обстановка из-за пандемии сложная, мероприятие все время переносилось. Только в сентябре нас пригласили на съемку. Мы с Натальей приехали в Рязань. Раньше конкурс проходил в ДК, сейчас - на сценической площадке одного из клубов: очень хорошая современная сцена, оборудование, камеры. Собрались конкурсанты не только со всей страны, но и из Казахстана, Израиля, Германии и других стран. Раньше победителя выбирало жюри, но теперь из-за коронавируса организаторы быстро перестроились и решили сделать народное онлайн голосование. Все песни были выложены в ютуб. Каждый желающий может проголосовать за любимого артиста 1 раз в сутки. Конкурс будет длится до 25 июля 2021 года. Победители получат денежные призы. Хочу поблагодарить всех, кто голосовал, голосует и поддерживает меня! Спасибо вам!

Лариса Андреева.

Сплошные приключения

- Этот год сложный для артистов, почти все концерты отменяются. Как вы пережили эту ситуацию?

- Очень тяжело, особенно, когда была весенняя самоизоляция. В Сети появлялось столько ужасных видео, я даже впала в депрессию, думала: все, жизнь закончена, ни концертов, ни гастролей… Но постепенно вышла из этого состояния. Прекратила смотреть ужасы, слушать новости, отслеживать статистику и занялась делом. Изначально планов было много, но многие сорвались. Дело в том, что еще в декабре 2019 года мы с Натальей вдвоём уехали в Краснодарский край на гастроли. Ни с кем заранее не договаривались о концертах, просто сели в машину и рванули в сторону юга, даже не знали, где ночевать будем. Вообще, это была авантюра. Мы впервые на машине зимой поехали так далеко, с приключениями, поломками, ремонтами… В г. Славный Тульской области ночью прямо возле МЧС пробили колесо – въехали в гидрант. Погода ужасная - слякоть, снег с дождем. Мы в темноте не можем найти вход в МСЧ, ходили-ходили вокруг, потом нашли, постучались. Спасители - в шоке, говорят: «Тут грузовик в этот гидрант врезался, он даже не сдвинулся. А вы сдвинули!» И пока четверо человек нашу машину с гидранта снимали, переносили, колесо меняли, нас чаем с вкусняшками напоили. У нас мужчины - молодцы! Я очень благодарна командиру МЧС Андрею Давыдову.

«Замуж за генерала» заводит зрителей с пол-оборота.

Потом в дороге опять с колесом беда случилась. И под Ельцом мы его вновь меняли. На шиномонтаже познакомились с замечательным мужчиной Виталием Анохиным, который нам очень помог. Он нас тоже кофе напоил, подсказал некоторые технические моменты с машиной. А мы ему наши песни поставили, диск подарили. Он теперь ждет моего выступления, говорит, что в Ельце любят концерты, но их там очень мало.

В общем, по дороге многое узнали о жизни в разных местах. Хоть и неприятные события происходили - проблемы с машиной, но, тем не менее, познакомились с такими порядочными, добрыми людьми, прямо душа радуется!

- Как вас в Краснодарском крае встретили?

- Сначала было трудно, потому что там же есть свои артисты. Мы сами ходили по разным площадкам, договаривались о выступлениях. Нас плохо принимали, пока концерт не увидели. Некоторые нам кастинг устраивали, говорили : «Да, видео красивое, но мы должны посмотреть, как вы будет вживую петь, общаться с залом». Мы кучу таких проверок прошли. В итоге нас взяли, и мы успели провести несколько концертов. Зиму там отработали, и на весну уже были заказы, нам аншлаги обещали. Но 26 марта мы проводим концерт, и ночью получаем распоряжение о карантине, все отменяется. Только в сентябре смогли туда вернуться. Планировать сейчас ничего нельзя.

У меня традиция: свой день рождения - 4 ноября - я всегда отмечаю концертом. Но в этом году из-за эпидемии, мне зал не дали. Сказали: «Ни за какие деньги!» Хотели сделать гастрольный тур по Калужской области, и были уже договоренности на ноябрь - начало декабря. Но осенью пошли сообщения: отмена, отмена, отмена. Обидно, конечно.

На шикарной машине

- В этом году вы сняли классный клип на песню «Дорога» о встречах в пути, взаимопомощи и доброте. Вас к этому подтолкнула поездка к Краснодарскому краю?

- У нас уже давно была мысль снять клип. Мы знакомы с ребятами из Рязани, которые занимаются профессиональной фото и видеосъемкой. Сотрудничаем с ними давно и довольный результатом. Мы как раз приезжали в Рязань на конкурс и договорились с ними о клипе. Для их это тоже дебют был. Идея клипа простая – сесть в красивую машину и уехать вдаль.

Клип на песню «Дорога».

Мы с Натальей хотели пораньше приехать в Рязани, но от Москвы начались пробки. Только В 3 ночи мы въехали в город. А в 10 утра надо было на конкурс. Думали, освободимся за час, а освободились к обеду - и скорее клип снимать, чтобы все успеть. Ребята нам несколько мест выбрали, они же город хорошо знают. Возили то в лес, то в кафе. А для каждой сцены надо переодеться и новую прическу сделать. Последняя сцена была с кабриолетом. Все это время, пока мы ездили то туда, то сюда, он нас ждал. Добрались мы до него, когда уже стало темнеть. Не знаю, как сделали в клипе день, но солнце к тому времени село.

В кафе – одна из сцен клипа.

Я на кабриолете никогда не ездила и времени разбираться с ним не было. Надо было просто сесть и с первого дубля поехать. Подхожу к этой шикарной машине. Боже, какая она красивая! Но она мне по пояс, настолько низкая! А в неё надо эффектно сесть, а я еще на каблуках! И времени переснять нет. Ветер, холод, нужно улыбаться, а мы ночь не спали, устали. Я в бордовом костюме с узкой юбкой пытаюсь сесть и понимаю, что уже чуть ли не асфальте, коленки выше головы, а до сиденья ещё не дошла. В общем, я как-то села, вернее легла. И вот в таком положении, что звезды вижу, а не дорогу, мне еще ехать надо. Сморю, там коробка автомат. У меня сто пятьдесят машин было, но все - механика. Мне кричат: «На «Д» поставь». Я ставлю и пытаюсь тронуться с места. А машина рвет, как пуля! Понимаю, надо ехать вперед, а какой вперед, когда я в небо смотрю, звезды вижу. Думаю: «Скоро поворот, до него - и обратно». И тут понимаю, что место узкое и на этой суперскоростной машине, глядя в небо, я развернуться не смогу. Решаю найти какой-то съезд, чтобы развернуться. В это время хозяин машины видит все это и начинает дико нервничать. Он аж поседел, когда я за поворотом скрылась. Этот мужчина никому свою машину никогда не давал. Ребята ее увидели в автосервисе, когда снимали там рекламный ролик, ухватились, договорились, выпросили в аренду на 2 часа. И хозяин, бедный, так испугался, что стал звонить мне, а я взять трубку не могу. Но в общем все хорошо закончилось. Вернули ему машину даже в лучшем виде, чем брали. Конечно в лучшем - там же пахло моими шикарными духами. И все были счастливы, всё успели!

Сейчас есть задумка: если будет много снега можно клип снять на песню «Брызги шампанского».

На съемках клипа: машина шикарная, но очень низкая.

Спеть со Стефано

- Чем занимаетесь сейчас в предновогодние дни?

- Недавно нам позвонила продюсер певца Стефано Войса, исполняющего итальянские хиты, и пригласила в Интернет-проект «Спой со Стефано». Она ищет исполнителей для дуэта. Песню она предложила свою, называется «Свадебная». Я Стефано послушала – поет, как Бог. Мне очень захотелось с таким мастером спеть. Он поет на итальянском, а я - на русском свою женскую партию. Песня построена как диалог. Очень красиво! Потом будет сделано видео с победителем. И есть несколько контрактов с радиостанциями в России и в Италии, где эти песни будут крутиться. Мы сделали пробную запись. Она понравилась и продюсеру, и Стефано. Столько приятных слов от них услышали!

А еще хотим успеть до Нового года новые песни записать. Наталья Алетина пишет великолепные стихи на английском языке. Я их переложила на музыку. Параллельно работаем над юмористическим проектом. Оптимизм нас не покидает, потому что в такой сложной ситуации без юмора не прожить. И люди все чаще у нас спрашивают про юморную программу. Прямо - знаки судьбы идут. Мы с Натальей зажглись этой идей, даже ночами работаем. Хочется, чтобы все получилось, чтобы настроение у всех улучшилось. Погода сейчас новогодняя, выпал снег, так красиво! Люди радуются, столько хороших, добрых сообщений получаем, все делятся фото, видео! И настроение сразу праздничное, ожидание какого-то чуда. Сейчас, когда до Нового года остается буквально несколько дней, я от всего сердца хочу всем пожелать всем здоровья. Потому что, если нет здоровья, не важно все, что у тебя есть. Вообще, за праздничной суетой мы часто забываем о простых человеческих радостях – поблагодарить близких, обнять, признаться в любви… А это - бесценные моменты. Пусть в наступающем году у вас будет огромное количество объятий, признаний и благодарностей, которые станут вдохновением на пути к намеченным целям. С Новым годом!

Проголосовать за Ларису можно на сайте конкурса.