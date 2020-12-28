Выставка в Калуге: здесь можно увидеть ангелов, короназавра и трансглюкатор

Отличное место для атмосферных новогодних фото.

В предновогодние дни в Доме музыки появились необычные вещи. Здесь открылась выставка «Погружение в чудо». В зале действительно, все удивительное и чудесное: ангелы, домики, милые открытки, сказочные персонажи, резные лавочки, рисунки-перевертыши, есть даже волшебная палочка и лампа Аладдина. А еще прямо на выставке можно попрощаться с 2020 годом, опустив все ненужное в специальный ящик, и написать письмо в будущее, загадав заветное желание. В окружении стольких волшебных вещей оно обязательно сбудется!

Чубайс подтолкнул к созданию «Нано-бычка»

У Ольги Луценко дома лишних вещей нет, все идет в дело. Она мастерит авторских кукол, венецианские маски, а два года назад увлеклась модными нынче направлениями – стимпанк (сочетание технологий и декоративно-прикладного искусства) и ассамбляж (родственная коллажу техника, где используются объемные детали, целые предметы).

- Дома уже все стены завешаны моими работами и еще сколько в запасниках лежит! – рассказывает Ольга. - Я жила в Мурманске и 25 лет работала в изостудии, детей обучала. Мы делали поделки из всяких странных материалов, например, туалетную бумагу превращали в балерин. Просто шедевры создавали! Наши работы каждый год украшали центр Мурманска. Теперь я на пенсии и творю для души. Всегда исхожу из фактуры. Вижу фактуру и думаю, на что похоже, какие идут ассоциации.

Калужане пишут заветные желания.

Ольга Луценко может создать шедевр из всего, что есть под рукой.

«Короназавр»

«Трансглюкатор»

«Нано-бычок»

Вот и значок «герой соцтруда 1977 года» пригодился.

Не только стимпанковские существа, но и милые барышни.

Я всегда носила очки, накопилось много разных дужек. Из них получился «Трансглюкатор»: это и ассоциация с «Кин-Дза-Дзой» и из-за того, что начался коронавирус, мне представлялось, что «скорые помощи» несутся в ночи, развеваясь… В композиции сочетала несочетаемое: жемчуга – от браслета, пружины - от календарей, шестеренки – от часов. Муж Сережа мне все часы, которые я дома нашла, раскурочил - тоже в дело пошли. Сейчас же, часы уже не нужны, есть мобильники. Вот до чего довела цифровизация! Я и все старые телефоны пристроила. Кстати, дома место освободилось. Детальки рассортировала: брошки, булавки –в одной коробке, железки – в другой, галька, кружево и так далее.

Основа - гофрированный картон, крашу его акриловой краской, она придает металлический отблеск. Признаком стимпанка является как раз металлический оттенок. На самом деле у меня псевдо стимпанк. Я думаю, это скорее ассамбляж. Стимпанк не предполагает раскрашивание, там используются металлические детали, специально их обрабатывают, шестерни настоящие. А здесь можно сделать имитацию, покрасить. А детальки приклеиваю с помощью пистолета, и прочно держится.

К Новому году сделала «Нано-бычка» буквально неделю назад, как сказали, что Чубайса снимают, вот тебе и нанотехнологии. Хотя многие, глядя на эту работу, говоря мне, что это скорее, «нано-корова». Сделала я ее буквально из одного телефона и наушников. Есть и «Короназавр» – тоже из-за коронавируса, этот вирус с шипами, и здесь как раз что-то подобное получилось. А «Животворящий напиток Ку» сделан из шприца, это по мотивам «Кин-Дза-Дзы» и в связи с антивирусной вакциной. Даже самой рассматривать коллажи удивительно!

Сережа боится, что мне начнут дарить старые вещи. Одна моя знакомая необычную бутылку на помойке нашла и мне притащила, я из нее шедевр сделала. А к Новому году делаю елочные игрушки. Накопилось дома много вытянутых лампочек, я их акриловой краской расписала. Краска есть и золотая есть, и серебряная, и с блестками. Расписываешь узорами, снежинками... Произведение искусства получается! Я еще мишуру намотаю, золотую веревочку прицеплю – вот и шарик готов. И старым лампочкам применение, и новые елочные игрушки не надо покупать – экономишь пенсию. Я дочке, она в Севастополе живет, кучу таких игрушек отправила. У нее две елки, одна из них в саду стоит, так ее хоть всю ими увешай. Оригинально, ни у кого такого нет! А у меня дома искусственная елка, ей уже 30 лет, и тоже вся в самодельных игрушках.

Анастасия Шецинская рисует открытки счастья.

Открытка Анастасии Шецинской «Письмо Деду Морозу»

Лисы – любимые герои Анастасии.

Возвращение в детство

Анастасия Шецинская творит волшебство своими руками. Она рисует открытки, которые делают людей счастливее.

- Начала их делать пару лет назад для детей, знакомых. И оказалось, что людям это интересно, нужно, стали просить напечатать побольше.

В детстве я обожала подписывать открытки, делать поделки. Это было так интересно! У меня и сейчас дома сохранилась огромная пачка старых советских открыток. Это память, возвращение в детство.

Предновогодние дни - это всегда ожидание чуда. Когда покупаешь подарки, оформляешь дом, учишь с детьми песни. Само ожидание интереснее праздника. И в квартире у нас всегда сказка: домики, медведи, уже висят гирлянды… Детей трое, постоянно придумываем сюрпризы для них. Каждый день выполняем задание от Деда Мороза, а он приносит за это конфеты. Недавно гуляли с детьми по ярмарке. Там все украшено, стоят елки и пошел снег, и сразу - Новогоднее настроение. Оно ведь в мелочах, в том числе и в открытках.

Рисунки перевертыши Валентина Дубинина.

Панно «Теремок» Валентины Казакевич.

Ангел. Работа Ирины Ивановой.

«Мандарины на красном» Виктории Харченко.

За роялем - Виктория Тантлевская, солистка - Елена Шумаева.

Сказочные танцы в сказочном месте.