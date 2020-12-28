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Готова ли Калуга к Новому году: прогулка по городу в последние выходные 2020-го

Анна МОРОЗАН, фото автора.
Опубликовано: 28.12.2020 11:20 5 872
Готова ли Калуга к Новому году: прогулка по городу в последние выходные 2020-го

Как мы уже писали, Калуга в этом году получила статус новогодней столицы России. На старте этого события подготовились к нему не до конца. В ходе нашей будничной прогулки мы обнаружили ряд недоделок.

Как обстоит дело в городе с праздником накануне Нового года мы решили посмотреть в последние выходные уходящего 2020-го.

Калуга в субботу, 26 декабря,  по-особому оживилась: в городских парках стали организовывать концерты и дискотеки прямо на улице, а аниматоры в забавных костюмах предлагают фотографироваться каждому проходящему.

С 25 декабря все калужане и гости города могут посетить выставку ледяных скульптур во дворе Краеведческого музея на улице Пушкина, 14. Там состоялось официальное их открытие.

В Городском парке культуры и отдыха каждый может пройти вдоль лавок, полных всяких вкусностей и теплых вещей, услышать аппетитный аромат ягодного чая и печеного теста. А какой большой самовар там стоит! Также там установлена одна из самых оригинальных елок города.

На фоне остальных «новогодних» мест Калуги больше всего выделяется Старый торг: там проходит выставка елок, представленных спонсорами, абсолютно разных видов и форм, сделанных из разнообразных материалов: от кирпича до бумаги.

Также там играет новогодняя музыка, позволяющая с головой опуститься в эту незабываемую атмосферу. Жонглеры-мимы в белых пушистых костюмах улыбаются и машут каждому проходящему и не отказывают никому в фотографии. Замечая их, ни один ребенок не может оторвать взгляда, ведь они, действительно, притягивали к себе все внимание. Помимо мимов на площади можно встретить ребят, дарящих тепло. Они ярко улыбаются, фотографируются и обнимаются с каждым, кто захочет это сделать.

Конечно же, и на площади Старый торг никак не обойдется без ярмарки. Шоколад, шашлык, цветы, сувениры – чего только нет на этой ярмарке! Глаза, буквально, разбегаются и каждый раз, осматриваясь, находишь что-то абсолютное новое и волшебное.

26 и 27 декабря у калужанам и гостей города была возможность посетить «Рождество на Старом торге» - закрытый шатер, внутри которого можно приобрести одежду, сувениры, открытки, книги, печенье, шарфы и много-много чего еще. Также организаторы не забыли о мерах безопасности - на входе каждому посетителю выдавали маски.

Но не только днем можно почувствовать и насладиться представленной красотой. Вечером здесь также прекрасно.

Космическая тарелка – еще одно место, которое можно посетить как жителю города, так и его гостю. Она появилась у горуправы на Ленина, 53. Здесь же организована новогодняя ярмарка.

А какая аллея перед Театральной площадью! Циолковский с упоением смотрит на зачарованные фонарики, напоминающие звезды среди темного неба. Абсолютно непохожее ни на какое другое место, где поют музыканты под медленно спускающиеся снежинки.

В Новом Городском парке 26 декабря проходило мероприятие, посвященное чукчам и их образу жизни. Можно было прокатиться в упряжке с оленями и в упряжке с собаками. Дети с удовольствием принимали участие в концерте и в катании на санях.

Любопытные гости этого мероприятия заглядывали в яранги, дома чукчей, где прятались продавцы сувениров и разной атрибутики из быта жителей Чукотки. Также все проголодавшиеся могли оценить национальную кухню.

А вечером тут прошло файер шоу.

Подытоживая - то, что мы увидели в Калуге в эти выходные, говорит о том, что к старту новогодних каникул город подготовился гораздо лучше, чем неделей ранее. Надеемся и 31 декабря не ударим в грязь лицом.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. И с наступающим!

Анна МОРОЗАН, фото автора.
Опубликовано: 28.12.2020 11:20 5 872
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