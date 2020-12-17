В Калужской области издали «Историческую энциклопедию Медынского района»

«Историческая энциклопедия Медынского района» вышла в свет в августе 2020 года. Ее автор Николай Пятайкин работал над созданием книги десять лет и издал ее на собственные средства.

История Медыни – история Руси

- Николай Николаевич, почему Медынский район интересен не только его жителям и уроженцам?

- Дело в том, что история Медынского уезда, а позже – района неразрывно связана с историей всей области и даже всей России, буквально вплетена в нее. Знаете ли вы, например, что ставка Ивана III во время Стояния на Угре была именно на медынской земле – в Кременске?

Елена Глинская.

В этих краях родилась Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Сам Иоанн Васильевич приезжал в Медынь на две недели, посетил все окрестные села и деревни. В уезде тогда бесчинствовали разбойники, люди жаловались царю. Иван Грозный написал «Медынский губной наказ» - закон о борьбе с преступностью, и потом этот закон распространился на всю Русь. По указанию царя в Медыни был построен острог у деревни Реутово близ Медыни. В Смутное время его разгромил Лжедмитрий II, когда шел на Калугу. Все эти события описаны в моей энциклопедии.

Иван IV Грозный.

- Кто из знаменитых людей родом из Медынских краев?

- Медынская земля – родина многих выдающихся людей. Среди них - первый русский герой Первой мировой войны Петр Иванович Соколов. Он был казначеем в городе Калиш на территории Польши, входившей в состав Российской империи. Когда город захватили немцы, он сумел отправить золото в Петребург, а банкноты сжег кислотой, чтобы враги не могли ими воспользоваться. За это немцы его расстреляли. Император Николай II позаботился о семье героя – вдове и пятерых детях.

В 1845 году в деревне Топорино Медынского уезда в простой крестьянской семье родилась Анна Васильевна Мараева. Эта выдающаяся женщина стала серпуховской 1-й гильдии купчихой, открыла ткацкую фабрику, где трудилось более 800 рабочих. Знаменитые мараевские ситцы пользовались успехом по всей России. Мараева построила старообрядческий Покровский храм и богадельню при ткацкой фабрике, а в 1915 году на свои средства открыла в Серпухове госпиталь на 100 мест. В доме купчихи Мараевой впоследствии расположился Серпуховский историко-художественный музей.

Анна Васильевна Мараева.

В книге есть главы о генералах и контр-адмиралах – уроженцах Медынского уезда и района, о заслуженных учителях, о врачах, полицейских и пожарных, о ветеранах войны и труда, о людях, награжденных орденами и медалями.

Медынь. Аллея Героев Советского Союза.

Две беды русского крестьянства

- Одну из глав энциклопедии вы посвятили Медынскому крестьянству.

- Медынский район всегда был аграрным. Я рассказал не только об истории крестьянства в Медынском уезде и жизни крестьян, но и о том, каким было детство крестьянских детей, о школах Медынского района. Не мог обойти вниманием и крестьянскую лошадь – так велико было ее значение в жизни земледельцев. Представляете, лошадей тогда крали даже чаще, чем сейчас угоняют машины, и у полиции были списки конокрадов.

- Что было самой большой проблемой в деревне 200-300 лет назад?

- Писатель Николай Гоголь считал, что в России две беды – дураки и дороги. Но это мнение богатого человека. Деревенских жителей не интересовали дороги, потому что многие из них никуда не выезжали за всю свою жизнь. К дуракам привыкали – они же свои. Главным бедствием для жителей деревень России, в том числе Медынского уезда, были пожары. Второй страшной бедой были волки – они нападали на скот и на людей. Но самой главной бедой крестьянства была нищета.

Имя на камне

- Николай Николаевич, доводилось ли вам открывать забытые имена?

- Такие случаи бывали. Однажды я приехал на место, где было когда-то село Кузьмодемьянское - там сохранился старинный заброшенный погост. На кладбище мне встретился памятник писательнице России Соколовой-Есаковой, умершей в 1841 году. У меня сразу возник вопрос – что же она писала?

В библиотеке имени Белинского книг Соколовой-Есаковой не нашли, но через интернет отыскали учетную карточку ее книги в Российской государственной библиотеке в Москве. Я поехал туда, но оказалось, что там только карточка, а сама книга находится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Поехал в Петербург и там наконец-то нашел две ее книги, изданные в XIX веке. С трепетом взяв их в руки, я надеялся на первых страницах увидеть портрет и биографию писательницы. Но ничего этого не было.

- О чем же ее книги?

– Она писала стихотворения и поэмы. Прочитав их, я сделал вывод, что в конце жизни она тяжело болела – много стихов посвящено загробной жизни.

Позже, в Калужском историческом архиве я нашел клировые ведомости Кузьмодемьянской церкви, где есть упоминание о семье Соколовой-Есаковой. Сама она была родом из Рязанской губернии, вышла замуж за помещика Соколова из Медынского уезда, у них была дочь. Прожила писательница 40 лет.

А был ли мальчик?

- Вы говорили, что при работе над книгой бывали и мистические случаи. Что именно произошло?

- Я узнал, что в деревне Макарцево летом живет дачница, у которой хранятся старинные фотографии. Дело было зимой, до лета далеко, но я решил, что обязательно приеду и пообщаюсь с ней. Через месяц мне приснился сон: пятистенный дом, двустворчатая дверь, обитая белым металлом. Я как будто бы вхожу в этот дом, иду по коридору, захожу в полупустую комнату. Справа на стене вижу большой семейный фотопортрет: в центре – барин с барыней, слева и справа от них – две молодые пары. Над одной из этих пар – мальчик лет 5-6 в матросском костюмчике и бескозырке. Через две недели сон повторился. Потом еще раз.

Династия дворян рода Башмаковых из деревни Макарцево.

- Что было дальше?

В мае я вновь приехал в Макарцево. Узнал, где живет та дачница, отправился к ней. Подошел к пятистенному дому, увидел двустворчатую дверь. Постучался – закрыто, но слышно, что в доме работает радио. Обошел дом. У второго крыльца курит пожилая женщина. Я поздоровался, объяснил причину своего визита. Она пригласила меня в дом. Идем по коридору, заходим в комнату - и эта комната мне как будто бы знакома. Я сразу посмотрел направо и увидел тот самый портрет из моего сна: пожилые барин с барыней и две молодые пары. Это были дворяне – местные помещики и их дети с семьями. Мальчика в матросском костюме на фото не оказалось. Я спросил хозяйку: «А где же мальчик, который тут был?» Она изменилась в лице, побледнела и подняла на меня испуганные глаза: «Вы откуда знаете про мальчика?» Когда она пришла в себя, рассказала: «У них действительно был мальчик. Он утонул в этой речке». Тут уж и мне стало не по себе.

Десять лет труда

- Николай Николаевич, почему на работу над книгой ушло целых 10 лет?

- Я решил, что если это историческая энциклопедия, то она должна быть максимально полной. В нее вошла вся история медынского края с древнейших времен и до наших дней, история города Медыни и всех 183-х деревень Медынского района – ныне существующих и бывших. Энциклопедия полностью документальна, написана исключительно на основе архивных материалов. Ни одного слова я не взял «с потолка».

Десятки биографий приходилось собирать по крупицам. Я побывал в каждой из деревень Медынского района, сделал запросы более чем в сто архивов разных городов России и стран СНГ. Почти год я провел в архивах Калужской области. Два года посвятил сбору фотоматериалов: в книге 2883 фотографии и рисунка.

В книге почти 900 страниц, 2883 фотографии и рисунка.

- Как же вы довели этот титанический труд до конца?

- Скажу честно – были моменты, когда мне казалось, что я взял на себя непосильную ношу. Но я не бросил работу, потому что уже многое было сделано, вложено огромное количество сил и труда. Каждый день я ездил в Калугу и работал в архиве – 100 км в одну сторону, вечерами обрабатывал материалы, собирал главу за главой.

А еще я чувствовал ответственность перед людьми, которые помогали мне в работе над книгой – предоставляли фотографии, делились воспоминаниями. Они ждали ее выхода в свет, но, к сожалению, не все дожили до этого дня – многим было за 80 лет и еще больше.

- Дорого ли обошлось издание книги?

- Книга была готова к изданию еще два года назад. Я долго искал партнеров, готовых профинансировать проект, но безуспешно. Поэтому я взял в кредит 1,9 миллиона рублей и выпустил книгу тиражом 2000 экземпляров. На печать тиража ушло 9,6 тонн бумаги, не считая переплета. Каждый экземпляр книги весит 3,4 кг – как новорожденный ребенок.

Книгу высоко оценили на самых разных уровнях. Первый экземпляр энциклопедии я подарил губернатору Калужской области Владиславу Шапше. Порядка 40 экземпляров передал в дар музеям, библиотекам, школам и другим учреждениям. Министр образования Калужской области Александр Аникеев пообещал приобрести часть тиража для школьных библиотек региона. Вопрос приобретения книг «Историческая энциклопедия Медынского района» для музеев, архивов, сельских и городских библиотек Калужской области рассматривает также министр культуры Павел Суслов.

Об авторе

Николай Николаевич Пятайкин родился в республике Мордовии, получил два высших образования – филологическое и аграрное. В село Никитское Медынского района переехал с семьей более 30 лет назад. Работал директором совхоза «Никитский», занимался предпринимательством, руководил управляющей компанией «Медынь».

Николай Пятайкин.

В 2005 году он создал Историко-патриотическое поисковое объединение «Звезда», которым руководил более 10 лет. Занимаясь поисковой работой, много ездил по деревням и встречался с жителями. Они охотно делились информацией не только о Великой Отечественной войне, но и интересными, никому не известными фактами об истории сел и деревень. Так у Николая Пятайкина и возникла идея создания «Исторической энциклопедии Медынского района».