20 лучших калужских футболистов за последние 30 лет

Алексей Чернов - единственный калужанин, который сейчас выступает в Премьер-лиге

Калуга – единственный регион в Центральном федеральном округе, где никогда не было футбольной команды Первой или Премьер-лиги. Тула, особенно сейчас, стоит особняком в общем списке наших соседей. Но Орел, Брянск, Рязань... Продолжать можно долго. Чем мы хуже? Ведь на протяжении долгих лет в Калуге рождались, росли и крепли сильные футболисты и тренеры, а вот с по-настоящему грамотным управлением и заинтересованными в спорте номер один руководителями нашей земле не очень повезло.

Возможно, тому причина принципиальная позиция экс-губернатора Артамонова, который не раз говорил, что игровые виды спорта ему неинтересно развивать, этим должен заниматься бизнес. Как следствие, вложения в наш футбол приходится выбивать каждый год.

Калужский футбол знал хорошие времена. В советские годы легендарный для нашего региона «Локомотив» дважды становился победителем Первенства РСФСР в 1966 и 1977 годах. Те золотые времена уже помнят немногие, но успехи позволили взрастить новые поколения игроков и тренеров, которые смогли сверкнуть в низших дивизионах советского и российского футбола и пробиться наверх.

Успехи калужских клубов остались на страницах истории, а вот победы и матчи на самом высоком уровне наших земляков были, есть и будут. КП40 предлагает вспомнить имена, которые звучали на лучших стадионах страны и европейских аренах.

Виталий Сафронов

Виталий Сафронов в составе московского "Динамо"

Главного успеха Виталий Сафронов добился в московском «Динамо». Вместе со столичным клубом полузащитник пробился в финал Кубка России, где в серии послематчевых пенальти «бело-голубые» одолели набиравший тогда силу волгоградский «Ротор». В памятном матче Виталий провел на поле все 120 минут и забил седьмой пенальти «Динамо». Московская команда ту серию выиграла со счетом 8:7.

Виталий Сафронов забил седьмой пенальти "Динамо" в победной серии финала Кубка России

Успех позволил Сафронову с «Динамо» пробиться в Кубок Кубков. В Первом раунде благодаря голам калужского полузащитника и нападающего сборной России Олега Терехина столичный клуб прошел армянский «Арарат». Всего же Сафронов провел 6 матчей на европейской арене.

Начинал свой путь Виталий в калужской «Заре», после чего ему повезло поработать под руководством великого Константина Бескова. За 17-летнюю профессиональную карьеру Сафронов выступал за 9 клубов. Самыми яркими получились годы в Самаре и Воронеже. За «Крылья Советов» калужанин провел 116 матчей и забил 25 голов. В «Факеле» атакующего полузащитника за его яркую игру также помнят очень хорошо. За воронежский клуб калужанин в 80 встречах отметился 26 голами.

Виталий Сафронов после завершения карьеры игрока возглавил в 2009 году калужский «Локомотив», а затем в течение трех лет руководил ФК «Калуга».

Эдуард Демин

Эдуард Демин - главный тренер ФК "Орел"

Эдуарда Демина и Виталия Сафронова связывает многое. Оба калужанина перешли из «Зари» в бесковский «Асмарал», а затем оказались в московском «Динамо». Правда, Демин сыграл за столичную команду только 3 матча, в основном выступая за дублирующий состав «бело-голубых».

Самый продолжительный период карьеры калужский защитник провел в новороссийском «Черноморце», с которым занял шестое место в Высшей лиге чемпионата России.

В дальнейшем Эдуард Демин выступал за московское «Торпедо-ЗИЛ», краснодарскую «Кубань», астраханский «Волгарь-Газпром» и «Звезду» из Серпухова.

После окончания карьеры Демин возглавлял футбольные клубы «Калуга», «Орел» и «Коломна».

В 2020 году Эдуард Викторович стал директором спортивной школы «Торпедо». Его сын Дмитрий продолжает дело отца - выступает на позиции защитника в футбольном клубе «Калуга».

Максим Аристархов

Максим Аристархов (верхний ряд, второй слева) становится бронзовым призером чемпионата России в составе московского "Торпедо"

Экс-нападающий московского «Торпедо» сейчас работает под руководством Эдуарда Демина в калужской спортивной школе.

Уже в 20 лет Максим Аристархов выиграл бронзовые награды Премьер-лиги. В составе столичного «Торпедо» в успешном сезоне форвард провел три матча и отметился двумя забитыми мячами. Быть может, главный гол в своей карьере Аристархов забил 12 ноября 2000 года на стадионе «Лужники». Победа в поединке с «Анжи» тогда принесла автозаводцам бронзовые медали.

После победы над "Анжи" московское "Торпедо" завоевало бронзовые медали чемпионата России. Максим Аристархов сравнял счет на 60 минуте матча

Это был главный успех в карьере нападающего. За 15 лет профессиональной карьеры Аристархов сменил 12 клубов. Выступал Максим не только в России. Габаритный форвард забивал голы в составе киевского «Арсенала» и луганской «Зари».

Калужанин завершил карьеру в 2011 году в футбольном клубе «Губкин».

Евгений Лосев

Молодой нападающий дебютировал за калужский «Локомотив» в 20 лет и успел за 4 сезона в 123 матчах наколотить 47 мячей. Успехи талантливого голеадора не остались незамеченными российскими клубами. Евгений перебрался в Ярославль. С местным «Шинником» Лосев выиграл Первую лигу.

В элите отечественного футбола самым памятным останется матч пятого тура в сезоне-2002. Тогда в Ярославе «Шинник» переиграл столичное «Динамо». На гол будущего форварда сборной страны Дмитрия Булыкина Лосев ответил своим дублем.

Впоследствии Евгений путешествовал по футбольной России, ненадолго возвращаясь в родную Калугу. Больше всего нападающий задержался в Ивановской области. Пять лет Лосев отыграл за «Текстильщик», после чего перебрался в «Великие Луки», где, завершив карьеру, получил первый тренерский опыт. Свой путь в этой профессии сейчас Евгений продолжает в футбольном клубе «Калуга».

Валерий Алистаров

Александр Бухтин, Валерий Алистаров и Игорь Круглов

Большую часть карьеры воспитанник калужского «Локомотива» провел на Украине. В 24 года игрок уехал в Запорожье. В составе «Металлурга» он отыграл 9 сезонов, провел 275 матчей и отметился 19 голами. В Первой лиге чемпионата СССР Алистаров также выступал за украинскую «Буковину». Была в карьере калужанина и поездка в Финляндию, в клуб Первой лиги GBK из городка Коккола.

«Турбостроитель» - «Кристалл» (Дятьково) - 1:0 (08.09.1994). Гол со штрафного Валерия Алистарова

В родной «Локомотив» футболист вернулся в 1999 году, где и завершил игровую карьеру. Сейчас Валерий Алистаров продолжает тренировать городскую команду «Заря» и выступать за команду ветеранов.

Лев Березнер

Лев Березнер в футболке обнинского "Кванта"

Главным клубом в карьере 50-летнего обнинца Льва Березнера является новороссийский «Черноморец». На юг России нападающий перебрался как раз из украинской «Буковины», где один сезон отыграл бок о бок с Валерием Алистаровым. С «Черноморцем» уроженец Обнинска выиграл Первую лигу и пробился в элиту российского футбола. Всего в Новороссийске Березнер провел 193 матча и забил 55 голов.

Сезон 1997 года стал лучшим в карьере форварда. В чемпионате России нападающий забил 11 голов и вошел в список 33 лучших игроков страны. Впереди в бомбардирской гонке оказался лучший снайпер за всю историю Высшего дивизиона Олег Веретенников, а позади – Андрей Тихонов.

В 2020 году Лев Березнер в третий раз стал депутатом Обнинского городского собрания, продолжая возглавлять городскую федерацию футбола.

Максим Федоров

Максим Федоров - полузащитник московского "Торпедо"

Уроженец подмосковного города Чехов первые шаги в футболе делал в Калуге. В составе команды 1986 года рождения под руководством Дмитрия Митрофанова и Льва Романова полузащитник выиграл серебряную медаль первенства России.

Федоров обратил на себя внимание многих российских клубов, но в итоге уехал на Украину, в киевское «Динамо». Правда, заиграть в великой команде ему так и не удалось. Травмы и высокая конкуренция привели к переходу в киевское ЦСКА и армянскую «Мику». Впоследствии были клубы Первого российского дивизиона, самым известным из которых является московское «Торпедо».

После окончания футбольной карьеры в 2013 году Максим Федоров работал в США.

Сергей Волков

Сергей Волков - легенда уже несуществующего пермского "Амкара"

Воспитанник калужской футбольной школы «Смена» Сергей Волков с первых матчей за «Локомотив» стал любимцем болельщиков на стадионе «Центральный». Своим дриблингом и смелыми действиями в атаке молодой футболист заслужил игровое время в главной команде области. А в 2003 году отправился в долгую поездку в Пермь.

С «Амкаром» Волков сходу выиграл золотые медали Первой лиги. Сергей продолжил ярко играть и в элите отечественного футбола. «Спорт-Экспресс» даже сообщал о скором переходе форварда в московский «Спартак», но тогда московская команда посчитала стоимость в 5 миллионов долларов за нападающего пермского клуба завышенной.

Лучшие голы Сергея Волкова за "Амкар"

В итоге калужанин остался в «Амкаре» до конца профессиональной карьеры. За пермский клуб он провел 232 матча и забил 24 гола. «Амкар», кстати, уже без Волкова протянул еще пять лет и был расформирован.

Сергей провел один матч за вторую сборную России. Против Казахстана он сыграл 45 минут.

Сергей Митин

Сергей Митин тренирует юных белгородских футболистов

Еще один яркий пример, как раскрывалась молодежь в калужском «Локомотиве» конца 90-х. Сергею Митину было только 19 лет, а полузащитник уже успел отыграть за команду мастеров 85 матчей. При этом забил 8 голов и перешел в самарские «Крылья Советов» в 1999 году.

В Высшем дивизионе Сергей провел всего 10 матчей. Будучи футболистом «Крыльев Советов» Митин на один сезон был арендован тульским «Арсеналом», а затем перебрался через родную Калугу в «Амкар».

В Перми Митин и Волков помогли команде выиграть золотые медали Первого дивизиона и пробиться в «Вышку». Это был, пожалуй, главный успех в карьере полузащитника.

В течение семи лет Митин путешествовал по Екатеринбургу, Новокузнецку, Белгороду, Иваново, Астрахани и, наконец, вернулся в Калугу. Где и завершил профессиональную карьеру в 2010 году.

Сейчас Сергей Митин работает детским тренером в Белгороде.

Владимир Кисенков

Защитник "Динамо" Владимир Кисенков в борьбе с экс-игроком нападающим сборной России Дмитрием Сычевым

Защитник Владимир Кисенков начал свой путь в профессиональном футболе в 2000 году в возрасте 19 лет. За калужский «Локомотив» он провел четыре полноценных сезона и перебрался в подольский «Витязь». Команда из Московской области в начале 2000-х постоянно боролась за медали Второго дивизиона.

В Подольске у Кисенкова обнаружили не только защитные навыки, но и бомбардирский талант. Так, за 49 матчей в форме «Витязя» Владимир забил 9 голов.

В 2007 году Кисенков отправился в «Спартак» из Нальчика. Кабардино-Балкарский клуб тогда возглавлял Юрий Красножан. На просмотровые сборы «Спартака» приезжало небывалое количество игроков. Кисенков прошел через сито отбора. Первый год Владимир выступал в основном за дублирующий состав, после чего заслужил место в старте команды Красножана.

За «Спартак» калужский защитник выступал до лета 2010 года. За это время в Нальчике он провел 68 матчей и забил 8 голов. Нередко мячи Кисенкова, забитые дальними ударами, попадали в хит-парад лучших голов российской Премьер-лиги.

Чемпионат России-2010. «Спартак» Нальчик – «Крылья Советов» Самара. Гол со штрафного Владимира Кисенкова

В 2010 году игрока обороны подписало московское «Динамо». Однако из-за травм Владимир Кисенков не смог проявить себя ни в столице, ни в «Ростове» и «Томи», куда перешел позже.

В 2018 году защитник завершил профессиональную карьеру в составе футбольного клуба «Калуга».

Николай Сидоров

Николай Сидоров на послематчевой пресс-конференции

Мендьета, Канисарес, Англома – с такими игроками даже встретиться за всю карьеру удается не каждому футболисту. А калужанин Николай Сидоров уже в 23 года сыграл против звезд мирового масштаба на стадионе «Шинник» в Ярославле. Хозяева поля в рамках матча Кубка Интертото принимали в июле 1998 года испанскую «Валенсию». «Шинник» выиграл 1:0, но не смог пройти дальше, уступив в гостях со счетом 1:4.

Ярославский "Шинник", за который выступал калужанин Николай Сидоров, принимал на своем поле испанскую "Валенсию"

После сезона в Ярославле Сидоров перебрался в только что вышедший в Первый дивизион клуб «Спартак-Орехово», но своими шестью голами полузащитник не смог спасти подмосковную команду от путешествия в обратном направлении.

Еще два сезона в Первой лиге Николай провел в ижевском «Газовике Газпроме», после чего выступал только в самом низшем из профессиональных дивизионов.

Завершил свою карьеру Сидоров в 2010 году в составе футбольного клуба «Калуга». Сейчас Николай Сидоров является директором одноименной спортивной школы.

Артем Самсонов

Воспитанник московского "Спартака" калужанин Артем Самсонов

26-летний полузащитник на данный момент выступает за ярославский «Шинник». Начал заниматься футболом Артем Самсонов в Калуге, но уже в раннем детстве переехал в столицу и попал в систему московского «Спартака».

Талантливый полузащитник выступал за дублирующий состав десятикратных чемпионов России и даже выиграл в 2013 году золотые медали зоны «Центр» Профессиональной футбольной лиги, где сейчас выступает клуб «Калуга».

Гол калужанина Артема Самсонова в ворота футбольного клуба "Чертаново"

5 сентября 2014 года Самсонов участвовал в матче открытия спартаковского стадиона. Артем вышел в стартовом составе и провёл на поле 85 минут. В официальных играх за «Спартак» полузащитник дебютировал 23 сентября 2014 года в матче 1/16 финала Кубка России против «Смены».

В сентябре 2017 года калужанин даже попал в заявку Лиги чемпионов, но через несколько месяцев перешел в клуб «СКА-Хабаровск». Позже был один сезон в волгоградском «Роторе».

За юношеские и молодежные сборные России калужанин провел 13 матчей и отметился 6 забитыми голами.

Братья Морозовы

Олег и Алексей Морозовы – одни из самых заметных братьев-близнецов в российском футболе. Обнинские футболисты начали свой путь в профессиональном спорте в московском «Динамо». Но ни одного матча в чемпионате СССР в составе «бело-голубых» полузащитники не провели.

На заре Советского союза Морозовы играли за воронежский «Факел». В Первой лиге чемпионата СССР братья провели более 100 матчей.

Уже в российскую действительность обнинские футболисты выступали за камышинский «Текстильщик» и все тот же «Факел». В конце 90-х Морозовы провели по одному сезону в «Сатурне» и нижегородском «Локомотиве».

Всего в элите отечественного футбола братья сыграли в более чем 500 матчах.

Сейчас Олег и Алексей Морозовы занимаются развитием обнинского футбола в профессиональном клубе «Квант» и одноименной спортивной школе.

Юрий Дубровин

Юрий Дубровин в составе воронежского "Факела"

Еще один калужский футболист, в чьей карьере оставил заметный след воронежский «Факел». Именно с этим клубом Юрий Дубровин выиграл зону «Центр» Второго дивизиона в сезоне 2014/2015. Всего в «Факеле» полузащитник провел 50 матчей и забил 6 голов.

Вообще калужанин выиграл за свою карьеру несколько медалей Второго дивизиона в различных зонах чемпионата России. Были награды и в тольяттинской «Ладе», где Дубровин начинал свой путь в профессиональном футболе, и «Тюмени».

А в 2008 году Юрий помог только стартовавшему проекту клуба «Краснодар» выиграть бронзовые награды на юге страны и пробиться в Первый дивизион.

По 4 матча калужанин провел в Футбольной национальной лиге за владивостоксий «Луч» и в Высшей лиге чемпионата Белоруссии за клуб «Дарида».

На данный момент Юрий Дубровин продолжает профессиональную карьеру и является капитаном футбольного клуба «Калуга».

Иван Соловьев

Вскоре после этой фотографии калужанин Иван Соловьев сменит московское "Динамо" на питерский "Зенит"

Один из самых перспективных калужских футболистов нового поколения. Калужанин Иван Соловьев пробился через молодежный состав в основу столичного «Динамо». Осенью 2012 года фланговый полузащитник дебютировал в составе «бело-голубых». А уже в следующем сезоне Соловьев отвоевал себе место в основе клуба Премьер-лиги. Иван стал одним из открытий чемпионата России. Вызывался в молодежную сборную страны.

В матче с казанским "Рубином" полузащитник "Динамо" Иван Соловьев отдал две голевые передачи

Но затем случилась неприятная история с переходом в питерский «Зенит». Журналисты склоняли перспективного футболиста: переехал в Северную столицу игрок только за большим рублем.

- В январе все, что я получил в «Динамо», это предложение на 300 тысяч рублей в месяц. При том, что «Зенит» предлагал миллион. Тут вопрос и денег, и уважения. Я его в «Динамо» не чувствовал, - прокомментировал свой переход калужанин.

В «Зените» заиграть у Ивана не получилось. Хотя полузащитник успел сыграть несколько матчей в Лиге чемпионов и принять участие в паре голевых атак.

Затем Соловьев выступал за «Амкар», питерское «Динамо», «Факел» и «Сочи» и съездил в заграничную командировку в финский «Лахти».

Сейчас калужанин выступает за клуб «Навбахор» из Узбекистана.

Иван Родин

В атаке полузащитник московского "Торпедо" Иван Родин

Воспитанник людиновского футбола Иван Родин начал свою профессиональную карьеру в Латвии. Отучившись в спортивной школе столичного «Спартака», полузащитник четыре сезона провел в клубе «Динабург». Команда вела борьбу за медали чемпионата Латвии и выступала в Кубке Интертото.

После заграничной поездки в 2009 году Иван Родин вернулся домой и согласился на предложение сыграть за калужский «Локомотив». Его на тот момент возглавлял Виталий Сафронов.

Сезон в любительской футбольной лиги позволил Родину с еще несколькими футболистами «Локомотива» перебраться в подольский «Витязь». В Подмосковье Иван провел пять сезонов.

Людиновец Иван Родин в составе московского "Торпедо"

В 2012 году полузащитника арендовало московское «Торпедо», которое выступало в Футбольной национальной лиге.

Иван Родин завершил профессиональную карьеру в 2018 году в «Калуге». Сейчас людиновец выступает в Третьем дивизионе за подольский «Витязь».

Алексей Чернов

Вратарь Алексей Чернов с призом лучшего игрока матча Премьер-лиги "Уфа" - "Арсенал"

Уроженец Козельска Алексей Чернов – один из всего списка представленных футболистов, чья карьера только начинается.

Основную вратарскую подготовку голкипер получил в клубе «Калуга» у тренера Сергея Фатеева.

Алексей Чернов после перехода из "Калуги" в "Уфу"

После двух полноценных сезонов в составе «космонавтов» Чернов получил предложение от «Уфы». Сейчас 22-летний вратарь выступает за основной и дублирующий составы клуба Премьер-лиги.

В 30 туре сезона 2019/2020 Алексей Чернов был признан лучшим игроком матча «Уфы» с «Арсеналом».

Сергей Яшин

Первый взрослый контракт полузащитник, который никогда не играл за калужские клубы, подписал контракт с командой МИФИ. Как сам признавался игрок, тогда его зарплата была 300 рублей в месяц. Но большего молодому калужанину и не надо было.

В 1999 году Сергей попал в систему московского «Динамо». За 7 лет Яшин сыграл не так много матчей за основную команду. В составе «бело-голубых» полузащитник провел 67 поединков, в которых отметился 4 голами.

Поработав с Романцевым, Прокопенко и Кобелевым, калужанин отправился в раменский «Сатурн». Как признавался позднее сам Сергей Яшин, тот переход был главной ошибкой в его карьере.

Полузащитник клуба "Долгопрудный" Сергей Яшин забивает гол в ворота команды "Знамя Труда"

Полузащитник провел еще по одному сезону в ярославском «Шиннике» и нижегородской «Волге». После многочисленных операций Сергей в 2012 году стал чемпионом Латвии в составе клуба «Даугава».

В 2015 году Сергей Яшин завершил карьеру в «Домодедово».

Валерий Ткачук

Валерий Ткачук является воспитанником обнинского «Кванта». Свою карьеру голкипер начал в калужских командах «Локомотив» и «Заря».

Ткачук выступал на Украине в клубах «Металлург» и «Торпедо» Запорожье. В биографии полузащитника есть интересный факт – в 1991 и 1992 годах он защищал ворота одной из самых сильных команд «Марокко» - «Фатх Юнион Спорт».

Валерий Ткачук завершил карьеру в калужском «Турбостроители» в 1996 году. Позднее он работал тренером в «Обнинске» и «Локомотиве».

В заключение

В этом списке известных игроков мы, конечно, не смогли вспомнить всех калужских профессиональных футболистов. За основу брались спортсмены, выступавшие с конца 80-х годов прошлого века до настоящего момента.

Сейчас подрастает новое поколение калужских футболистов. Они уже выступают в юношеских сборных России и стучатся в двери лучших академий нашей страны. Рассказ о них впереди.