В Калуге представили снимки лучших фотографов города

Фото Елизаветы Хрустовой.

В Калуге в Доме музыки наградили участников Калужского городского конкурса фотографов.

Как рассказали организаторы, в нашем городе около 800 фотографов. В конкурсе приняли участие более 100 человек, жюри рассмотрело аж 1740 работ. 5 снимков признаны лучшими, их авторы отмечены дипломами и премией в размере 10 тысяч рублей.

Конкурсные фотографии развесили в галерее Дома музыки на первом этаже, их можно увидеть до 22 ноября. Работы победителей выделяются – они большего формата, чем остальные. Такой ход добавляет выставке динамичности, крупные снимки сразу обращают на себя внимание.

Выставка собрала множество любителей фотографии.

Понравившиеся фото посетители переснимали на свои телефоны.

Анна ЗОЛОТИНА и ее Арктика. Фото победило в конкурсе.

Вероника ГОЛОВАНОВА и ее портрет подруги, ставший лучшим на конкурсе.

Работы оценивало жюри: начальник Управления Культуры города Калуги Яна Васина, заведующая сектором экспозиционной и выставочной деятельности ИКЦ Анна Сенатова, журналист Инна Ясюкевич, фотографы Дмитрий Демидов, Павел Астрахов, Татьяна Довыденко, Анастасия Ященко, телеоператор Игорь Шведов, галерист, искусствовед Мария Майорова.

- Это было похоже на работу золотоискателей, - рассказала Анна СЕНАТОВА. - мы просеивали песчинки, и вдруг раз - и появлялся кусочек золота. Работы победителей ошеломительно хороши. И мнение жюри было практически единогласным.

Победителем в номинации «Женский портрет» стала Вероника Голованова.

В номинации «Мужской портрет» - Александр Фролов. В номинации «Городской и природный пейзаж» главный приз - у Анны Золотиной. В номинации «Детская и семейная фотография» жюри растрогало фото Елены Газибаевой. В номинации «Мобильная фотография» победила Анастасия Максимова.

От красоты аж больно

На фото Анны ЗОЛОТИНОЙ – арктический архипелаг Новая земля. Некоторое время назад Анна побывала в Арктике, несколько месяцев провела в море на яхте «Апостол Андрей».

- Я совершенно не пейзажист, - признается Анна. - Но есть такие места и состояния природы, которые невозможно не снимать. У меня на выставке два пейзажных снимка. Это Карелия, Кижи, куда я из лагеря Шпаро возила на экскурсию детей. Вообще, фотографировала там мало. Но в тут буквально за несколько минут вдруг затягивается небо, сквозь тучи едва пробивается Солнце, его не видно, есть только блики. И это такая красота, такое величие природы! Невероятная красота была и в Арктике. Фотография не передает все, что ты видишь вокруг себя: прозрачный воздух, краски, звуки. Когда яхта идет сквозь лед и шуршат маленькие льдинки – шург, шург, шург… Мужчины выходили на палубу, и у них слёзы были на глазах, потому что такая красота, что аж больно становится. Есть на выставке и портрет капитана. Я хотела передать его характер, настроение: суровый, но прищур с хитринкой. Такой настоящий морской волк.

Елена ГАЗИБАЕВА с дочкой Анечкой возле фото, которое принесло ей победу.

Это фото Александра Фролова победило в номинации «Мужской портрет».

Фото Анны Золотиной «Портрет капитана».

Фото Анны Золотиной сделано в Карелии.

Фото Евгении Фирулёвой

Спонтанное фото

Вероника ГОЛОВАНОВА рассказала, что с фотоаппаратом не расстается с института, с 2012 года:

- На фото, которое победило в конкурсе, - моя подруга. Периодически я со своими детьми и друзьями выбираюсь на творческие фотосъемки, когда можно не торопиться, когда мы не ограничены во времени и есть, где развернуться в поиске новых интересных решений. Это фото специально не задумывалось. Я бы сказала это спонтанная фотография. Она сделана в конце лета, когда был сенокос.

Происшествие во дворе

На фото победителя в номинации «Детская и семейная фотография» Елены ГАЗИБАЕВОЙ ее трехлетняя дочка Анна с подружками.

- Летом во дворе часто происходили интересные моменты между детьми, - говорит Елена. - Я наблюдала и думала: «Ах, почему не фотоаппарата!» Решала брать его с собой почаще. Сделала кучу классных фото, подарила всем детям и родителям нашего двора. Я ловила грустные, курьезные, счастливые моменты, и это здорово! У моей дочки есть подружки - девчонки-двойняшки. И была такая история: пролили дождь, радостные дети бегали, прыгали. И Ане стало обидно, что ее обрызгали. Она расплакалась. А девочкам было весело. Фото черно-белое, чтобы лишние цвета не отвлекали. Дети часто одеты в яркие аляпистые вещи, и это мешает видеть на фото какой-то эмоциональный момент.

Фото Александра Фролова.

Фото Евгении Фирулёвой

Фото Вероники Головановой.

Фото Ольги Небольсиной

Фото Александра Сидоренко

Фото Кристины Афониной