Калужане пожаловались на пропажу результатов тестов на коронавирус

В редакцию KP40 обратилась читательница из Жиздринского района, которая сообщила про то, что тесты на коронавирус, которые взяли у нее и членов семьи, потерялись.

- Заболел муж, взяли тесты у всех членов семьи, ждали долго результатов, потом позвонили в больницу уточнить, когда же они будут готовы, а нам сказали, что тесты потерялись, - говорит наша читательница, попросившая сохранить ее анонимность.

Мы попросили прокомментировать данную ситуацию заместителя министра здравоохранения Калужской области Илью СОВАКОВА.

- У нас есть два типа тестирования: первичное и повторное. В первом случае тест отправляется в санитарно-эпидемиологическую службу или в лабораторию Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД. Если тест положительный, то он дальше передается в Роспотребнадзор. Там созваниваются с «хозяином» теста, выясняют, с кем он был в контакте, с кем проживает, выписывают постановление об изоляции. Только после этого тест передается в ту поликлинику, из которой он был направлен. Здесь бывают задержки. Связаны они с несколькими причинами. Во-первых, тесты отвозятся не каждый день, а три раза в неделю. С такой же периодичностью они и забираются. Поэтому, предположим, тест гражданин сдал в понедельник, в среду его отвезли, результат будет в четверг-пятницу. То есть результаты вы можете получить через неделю, но это максимальное время.

В лаборатории «Центра СПИД» тесты обрабатывают в порядке очереди и приоритета. Бывают ситуации, когда тест взят некачественно или была неправильно закрыта пробирка. В таком случае лаборатория информирует поликлинику о том, что надо взять тест повторно. Если результат не поступил в больницу более чем за неделю, то пациент или сотрудники больницы созваниваются с лабораторией и выясняют этот вопрос.

- Потеряться тесты не могут?

- Этого не может быть. Там существует нумерация тестов, ничего и никуда пропасть не может. Скорее всего, есть другая причина. Либо была неправильно закрыта пробирка, либо неправильная транспортировка, либо некачественный забор мазка, такие вещи встречаются.

Если все-таки вам сказали, что тест потерялся, оставляйте информацию по телефону *040.

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