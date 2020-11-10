«Подольские курсанты»: что за фильм сняли в Калужской области

Фильм зрелищный - не обошлось, конечно, без замедленной съемки летящих снарядов, взрывов, крови, но не это главное.

В День народного единства, 4 ноября, в кинотеатрах страны состоялась премьера художественного фильма «Подольские курсанты», снятого режиссером Вадимом Шмелевым в Калужской области.

- Очень тяжелый фильм? – участливо спрашивала билетерша у притихших зрителей, выходивших из зала в Калуге. Под масками слез не видно, но она, конечно, слышала, что хруст поп-корна, смешки и разговорчики в зале быстро утихли. – Нет, что вы, - ответили парень и девушка. - Фильм очень хороший, нам понравился.

Когда-то давно мы всем классом смотрели в кинотеатре «Пионер» «Неуловимых мстителей», и ребята из зала шептали героям: «Тихо, они рядом! Сиди, не высовывайся! Ну куда же ты!..» Современные молодые люди, как и мы тогда, сопереживали персонажам на экране, «болели» за них. Больше «Подольские курсанты» ничего общего с «Неуловимыми» не имеют. Фильм основан на реальных событиях, которые происходили в октябре 1941 года.

Страницы истории

Осенью 1941-го гитлеровцы рвались к Москве. На столицу шли 200 танков и 20 000 солдат и офицеров. Утром 5 октября немцы взяли Юхнов, и до Москвы им оставалась всего пара сотен километров. Враг оказался в тылу, там, где подразделений советской армии не было. Для переброски сил нужно было несколько дней. Чтобы выиграть время, кто-то должен был задержать противника.

Перед началом войны в Подольске были открыты два военных училища – пехотное и артиллерийское. В 1941 году курсантов набрали из числа студентов гражданских вузов и вчерашних выпускников, многим из которых не было и 18-ти лет. Всего за полгода ребята должны были пройти подготовку и стать офицерами младшего командного состава.

Из 3500 курсантов составили полк, которому был дан приказ задержать немцев на Ильинском рубеже хотя бы на 5 дней. Они продержались 12. По одним данным, погибли 2500 курсантов, по другим – выжил лишь каждый десятый. Ценой своих жизней подольские курсанты не пустили врага к Москве.

Я не люблю современные фильмы о войне. Чем дальше от нас события тех лет, тем больше спецэффектов, и меньше смысла, глубоких образов и правды. «Подольские курсанты» стали исключением. Фильм зрелищный - не обошлось, конечно, без замедленной съемки летящих снарядов, взрывов, крови, но не это главное. Авторам во многом удалось найти золотую середину: высокий героизм соседствуют с армейским юмором, а патриотизм обошелся без навязчивого пафоса.

В фильме сыграли как молодые актеры, так и звезды - Евгений Дятлов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Екатерина Редникова.

Жизнь, смерть и любовь

…Война рядом, но еще не здесь – жизнь в маленьком Подольске идет своим чередом. Мальчики – будущие офицеры, девочки – санинструкторы. Каждый день учения, стрельбы на полигоне, но юность берет своё. Первая влюбленность и свидания, соперничество, взаимные подначки «пехоты» и «артиллерии».

Детство должно было закончиться через три месяца, когда курсанты отправятся по разным фронтам, чтобы воевать и командовать солдатами, большинство из которых старше них самих. Но первые бои и первые потери им пришлось пережить гораздо раньше.

Юные люди, рожденные для жизни и только начинающие жить – должны погибнуть. Просто потому, что так надо. Потому что такая это война, как говорит подполковник Иван Стрельбицкий (Евгений Дятлов). Потому что укрепления на Ильинском рубеже не достроены, и подкрепления всё нет и нет. Деваться некуда – золотой фонд советской армии, 18-летние будущие офицеры должны остановить врага любой ценой, день простоять и ночь продержаться, и так 12 дней и ночей.

Трагедия многолика. Первым погибает юный поэт, только что читавший товарищам свои стихи. Добрая и сильная военврач Никитина (Екатерина Редникова) теряет единственного сына. Лейтенант Алешкин (Алексей Бардуков), который чуть старше своих курсантов, дает последний бой фашистам – и не суждено ему показать сынишке Красную площадь.

Музыканты из военного оркестра готовы сменить инструменты на лопаты, чтобы рыть окопы, но командир приказывает: «Играйте, ребята!» Как на «Титанике».

Чудом выживший курсант, которого невеста в буквальном смысле вытащила из могилы, спрашивает о ней: «Где же Люся?» - «Ты пей чаек, Люся тоже травки для него собирала. И форму твою выстирала», - тайком вытирая слезы, отвечает старенькая медсестра. А в это время безжизненную Люсю, худенькую и бледную, оплакивают подруги.

И вот, братская могила, первый снег не тает на лицах погибших, друзья стоят на краю и понимают, что следующие – они.

Чтобы помнили

Года два назад мне посчастливилось беседовать с 95-летним ветераном Великой Отечественной.

- Было ли вам страшно, вы же понимали, что в любой момент можете погибнуть? - спросила я.

- Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне, – процитировал он Юлию Друнину, и добавил, -Вы знаете, мы молодые были - 20-22 года. Не было у нас семьи. Отец мой был на фронте, так он и не пришел оттуда. Мать… Ну, поплачет. Единственное, что по-настоящему было страшно - остаться без рук, без ног. Лучше погибнуть сразу.

Такая она, бесстрашная героическая юность. И невольно думаешь – способно ли на подвиг наше изнеженное поколение? И есть ли у нас то, что мы готовы защищать до последней капли крови?

Проверять не хочется, но помнить – надо. Для этого и нужны такие фильмы.