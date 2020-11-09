Средний сезон. Футбольные клубы Калужской области ушли на зимнюю паузу

«Калуга» обыграла лидера турнира, «Квант» не проиграл. Таковы итоги 15 тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Но плачевную ситуацию в турнирной таблице эти результаты не исправили.

«Калуга» остановила лидера

Липецкий «Металлург» - одна из немногих команд, которая заявляет о своих планах занять первое место и выйти в Футбольную национальную лигу. К этому есть предпосылки. Перед встречей с «Калугой» липчане выиграли шесть матчей к ряду. С разницей забитых и пропущенных мячей 19-2.

Но 8 ноября на стадионе «Анненки» статистика «Металлургу» не помогла. Зрители, которых все-таки пустили на последний в 2020 году матч, увидели яростные атаки липецкой команды в дебюте встречи. Гости были близки к успеху, но в итоге пропустили гол в свои ворота.

Не последнюю роль в этом матче сыграл судья. На 26 минуте Алексей Федотов из Новгорода после долгих консультаций с помощником назначил пенальти. Артем Яркин вывел «Калугу» вперед.

Не прошло и 10 минут, как наши футболисты удвоили счет. «Калуга» воспользовалась неразберихой в обороне «Металлурга», на ударную позицию вышел капитан «космонавтов» Андрей Волгин, который уложил мяч в дальний угол ворот – 2:0.

Было понятно, что после перерыва липчане всеми силами начнут атаковать. Обойма запасных игроков для нашей лиги у «Металлурга» очень приличная. У «Калуги» же проблемы с составом наблюдаются давно, так что во вторых таймах «космонавты» обычно выглядят хуже.

Константин Дзуцев после перерыва сделал 5 замен. На поле вышли футболисты, средний возраст которых составил чуть больше 19 лет. У «Металлурга», напротив, появились опытные игроки, известные по выступлениям не только в ПФЛ, но и рангом выше.

Результатом давления на ворота «Калуги» стал ответный гол липецкой команды на 60 минуте. Андрей Овчинников послал мяч в сетку ворот после отскока от штанги.

Оставшиеся полчаса игры калужане провели в обороне. Где-то нашей команде везло, где-то выручал вратарь Михаил Бородько, а где-то вмешивался судья. В концовке матча новгородский арбитр сначала засчитал гол «Металлурга», потом увидел разбитую голову защитника «Калуги» и отменил взятие ворот. Нарушение липецкого игрока было очевидным – удар локтем в лицо.

«Калуга» обыгрывает лидера турнира на домашнем стадионе со счетом 2:1 и завершает 2020 год на мажорной ноте.

Обескровленный «Квант»

В Обнинск пожаловал главный «путешественник» Профессиональной футбольной лиги – клуб «Сахалин». Дальневосточники, как и «Квант», обитают весь сезон на нижних строчках турнирной таблицы. Обнинская команда вполне могла одолеть «Сахалин», но уж слишком много травм и болезней у полулюбительского «Кванта». К потерям еще до начала матча добавились Феколкин и Авагян. Игроки были заменены до стартового свистка. Нечасто увидишь такое в футболе.

В итоге «Квант» и «Сахалин» разошлись миром, зрители за 90 минут голов так и не увидели.

Неутешительный итог

Первый круг сезона 2020/2021 подошел к концу. Что в сухом остатке? «Калуга» отправляется в отпуск, находясь на 10 месте в турнирной таблице. Команда явно не добрала очков в нескольких выигрышных матчах. Могли калужане удивить всех и своим рекордным выступлением в Кубке России. Но обидный проигрыш в серии послематчевых пенальти белгородскому «Салюту» не позволил привезти в Калугу клубы Премьер-лиги и ФНЛ. Перед зимней паузой наша команда, конечно, порадовала. Только 10 место это никак не отменяет.

«Квант» находится еще ниже, на 13 позиции. Обнинчане в первом круге уступили в гостях «Калуге». По большому счету, этот матч и разделил оба клуба. А так бы завершили 2020 год «Калуга» и «Квант» на соседних строчках в турнирной таблице. К сожалению, это те места, где думать весной придется только о задаче выигрывать в каждой отдельной встрече. И ни о чем другом.

Пока же футболисты отправляются на отдых. Матчи 16 тура пройдут только 1 апреля 2021 года.

Турнирная таблица

Первенство России среди команд Профессиональной футбольной лиги. Зона 3