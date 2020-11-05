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В Калуге школьник упал в открытый колодец и четыре часа не мог выбраться

Николай Егоров , Фото автора.
Опубликовано: 05.11.2020 10:12 10 1448
В Калуге школьник упал в открытый колодец и четыре часа не мог выбраться

Как мы уже рассказывали, на улице Чижевского в Калуге в конце октября 10-летний мальчик провалился в незакрытый канализационный колодец. Ребенок не мог выбраться в течение четырех часов. Мы пообщались с самим школьником и его мамой.

Ученик 4 класса Максим Егоров после уроков как обычно возвращался с друзьями из 15-й городской школы. Было около 20 минут четвертого, на улице начинало смеркаться. В этот раз ребенок решил пойти необычным путем. Газон между соседним домом и площадкой для сушки белья, по которому шел Максим, не таил никакой угрозы. Но после очередного шага в направлении дома 4-классник провалился в канализационный колодец.

- Я ждала Максима из школы. Знала, что в этот день несколько учителей заболели, поэтому часть уроков отменили. Он должен был прийти около 4 часов дня. Время шло, а ребенка не было. Около 17.00 я написала в родительский чат, позвонила в полицию, - рассказала мать Максима Валерия Тереник.

Теперь колодец закрыт люком.

Валерия сходила в школу, но своего сына там не нашла. На поиски пропавшего ребенка вышли родители детей из класса Максима.

- Мы прочесывали соседние дворы. Но даже и подумать не могли, где он упал в канализационный колодец. Туда бы точно не пошли, - пояснила Валерия.

В это время Максим пытался выбраться из колодца. Его глубина составляла около 2 метров.

- На дне было немного воды. Я ухватился за железку, пытался подтянуться. Но у меня ничего не получалось. Долго кричал, никто не приходил. Отдохнул, потом собрался с силами и выбрался из колодца, - рассказал мальчик.

В колодце Максим Егоров находился около 4 часов. Как только выбрался, сразу пришел домой.

- Меня всю трясло. Конечно, была очень рада, что ребенок нашелся. Оказывается, он как истинный герой сначала подтягивался с рюкзаком и сменкой. Поэтому и не получалось ничего. Через полчаса после его возвращения домой пришел участковый. Мы сходили к канализационному колодцу. Сам люк лежал в нескольких сантиметрах. Для меня колодец – это что-то забетонированное. Тут же просто люк в некошеной траве. Особенно вечером его невозможно разглядеть, - продолжила рассказал Валерия Тереник.

Максим с мамой.

Канализационный колодец на данный момент закрыт и обнесен лентой. Правда, рядом с ним на том же газоне находится несколько его чугунных собратьев, которые в один прекрасный момент вполне возможно также кто-то откроет.

- Для себя мы сделали несколько выводов. Теперь у нас часы с трекером, то есть ребенок под тотальным контролем. Хотя и до начала учебного года мы составили маршруты, по которому Максим должен ходить из дома в школу и обратно. Но, как видите, это не помогло. Всем родителям советую провести дополнительную беседу со своими детьми, - подытожила Валерия Тереник.

Этот колодец находится на зеленой зоне - между домом и  площадкой для сушки белья.

По факту падения ребенка в незакрытый канализационный колодец организовано проведение доследственной проверки. Дело передано в Следственный комитет.

Николай Егоров , Фото автора.
Опубликовано: 05.11.2020 10:12 10 1448
Тэги: происшествие дети жкх
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