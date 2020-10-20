Как полететь в отпуск во время второй волны коронавируса

Из-за распространения COVID-19 по всему миру уже весной текущие туры пришлось прервать, а запланированные на более поздний срок – отменить или перенести. В таких условиях туроператоры и перевозчики понесли серьезные убытки. Пострадали и сами отдыхающие.

Рынок спасла Турция

Большую часть весны и лета россияне могли рассчитывать на путешествия только внутри нашей страны. Любители активного отдыха своих привычек сильно не поменяли. Они по-прежнему выбирали Карелию, Байкал и Камчатку. А вот для тех, кто не может жить без моря, ситуация резко поменялась. Ведь помимо Краснодарского края и Республики Крым ехать больше было некуда. Основной наплыв туристов наводнил Сочи и Крым. Кстати, большинство отдыхающих загорали на Черном и Азовском морях дикарями.

- Люди не пользовались нашими услугами, - рассказывает эксперт в туристическом бизнесе из Калуги Юлия КУДРЯШОВА. – Несмотря на то, что были ограничения, связанные с коронавирусом, в этом сезоне российский юг получил отдыхающих не меньше, чем обычно. А вот сам туристический бизнес резко просел.

Ситуация начала немного меняться 10 августа 2020 года, когда открылись вылеты в Турцию. Правда, новые путевки калужане не покупали, в основном использовались старые, перенесенные туры. Только единицы платили живые деньги за будущий отдых.

Кешбэк от вируса

Видя конвульсии умирающего от коронавирусной инфекции туристического бизнеса, российское правительство придумало «таблетку», которая может немного помочь «больному». С 15 октября стартовал уже второй этап программы туристического кешбэка. Теперь россияне смогут приобрести туры и забронировать проживание в отеле до 5 декабря, а совершить поездку по нашей стране — до 10 января включительно.

Условия программы изменились. Продолжительность тура или проживания в отеле сокращена с четырех до двух ночей. Минимальная стоимость путевки не ограничена. Ранее она составляла 25 тысяч рублей. Максимально можно будет получить кешбэк в размере 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей.

На сегодняшний день можно отправится в Турцию, на Мальдивы, в Объединенные Арабские Эмираты, Танзанию, Занзибар. Со 2 ноября «откроется» Куба. Есть и экзотические варианты, такие, как Корея.

При этом коронавирусный туризм во всех странах разный. В Турции, например, правила самые лояльные. Тест нужно будет сдать только по прилету из отпуска. Стоит помнить, что на это у путешественника есть всего три дня. А вот тем, кто собрался в ОАЭ, придется трижды сдать анализы: перед поездкой, по прилету и при возвращении в Россию.

Обязательно стоит изучить правила и законы, которые сейчас действуют в каждой отдельной стране. Где и когда необходимо соблюдать масочный режим. Даже внутри одной страны, в разных городах эти правила могут различаться. В Стамбуле, отказавшись одеть маску, вы обязательно лишитесь несколько десятков евро. В той же Антальи на это, скорее всего, закроют глаза.

Подавляющее большинство пакетных туров включает в себя страховку, которая полностью покроет самый главный и распространенный на данный момент риск – заражение COVID-19. При выявлении вируса, например, в Турции туриста поместят в изолированное помещение. Сейчас в отелях выделяют под данные нужды целые этажи и даже отдельные корпуса. При ухудшении состояния больного госпитализируют. Эти затраты также покрываются страховой компанией.

Туристов на заграничных курортах становится меньше, но, несмотря на законы экономики, цены на туры в конце осени не уменьшаются.

- Очень сильно влияет валютный курс. Евро по 93 рубля – отсюда и такие цены. Они никак не уменьшились. Думаю, что ситуация останется такой же в ближайшие месяцы, - констатирует Юлия Кудряшова.

Туристические компании вновь ждет сильное испытание. Как только кривая заболеваемости COVID-19 осенью взмыла вверх, вниз последовали и так небольшие продажи туров.

По словам экспертов рынка, россияне просто боятся за свои сбережения, ведь ситуация с пандемией непредсказуема. Поэтому и калужан, толпящихся сейчас в офисах туристических компаний, днем с огнем не сыщешь.

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