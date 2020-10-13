В Калуге прошел первый в истории Кубок губернатора по лыжероллерам

Пока синоптики только обещают снег в Калуге, лыжники продолжают выходить на трассы. В спортивной школе олимпийского резерва «Орленок» 11 октября прошел Кубок губернатора Калужской области по лыжным гонкам (лыжероллерам).

На трассу вышло более 120 спортсменов. Посоревноваться с хозяевами соревнований приехали лыжники из Московской, Тульской и Брянской областей.

Спортсмены, исходя из своей возрастной категории, преодолевали дистанции от одного до пятнадцати километров. Всего было разыграно 16 комплектов наград.

Быстрее всех 1 километр преодолели спортсмены из Брянской области Никита Шилин и Ксения Яшина.

Лучшие результаты на дистанции 2500 метров показали Егор Медведев (Калуга, СШОР «Орленок») и Екатерина Комарова (Брянская область).

Самыми быстрыми на пяти километрах стали Александр Мартынов (ДЮСШ «Виктория») и Евгения Афонина (СШОР «Орленок»).

На дистанции 10 километров лучшие результаты у Дмитрия Тузкова (ДЮСШ «Виктория», Тульская область) и Натальи Сугановой (СШОР г. Брянск).

Наконец, дистанцию 15 километров выиграл мастер спорта из обнинской спортивной школы олимпийского резерва «Квант» Иван Лавров.

Старт.

Михаил Кардополов.

Николай Комаров.

Награждение победителей.