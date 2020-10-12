Калугу ждет резкое похолодание в середине октября

К концу нынешней недели в Калуге резко похолодает.

В понедельник, 12 октября, ожидается пасмурная погода. Периодически будет идти дождь.

Во вторник и среду потеплеет до +18, без существенных осадков.

Волна холода начнет приближаться к Калуге в четверг, 15 октября. Днем будет пасмурно, +12, возможен дождь.

В пятницу днём в Калужской области около +10, дождь.

А на выходных, 17-18 октября, и вовсе возможен первый снег. Днём температура воздуха будет находиться в районе +5, ночью – около нуля.