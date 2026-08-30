Обнинск
+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи Как 250 лет назад Екатерина II изменила судьбу Калуги
Новость дня Статьи, аналитика, репортажи

Как 250 лет назад Екатерина II изменила судьбу Калуги

Из провинциального города - в центр губернии.
Татьяна Светлова
30.08, 18:00
0 395
Фото автора.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В Доме Билибина (Шамиля) открылась выставка «…Почитая за благо учредить…», которая рассказывает 250-летнюю историю Калужской губернии.

Здесь соседствуют старинные планы Калуги, подарки Сталину, забытые калужские спички и духи, исторические фото и графит реактора обнинской АЭС.

Подробности - в нашем репортаже.

Губерния или наместничество

24 августа 1776 года Екатерина II подписала указ: быть Калужской губернии.

А первым наместником назначила Михаила Кречетникова — боевого генерала, героя турецкой войны, человека с характером и скандальной репутацией.

При нём город получил регулярную планировку, Каменный мост, Троицкий собор, театр, больницу, богадельню и даже школу для детей купцов.

Открывая экспозицию, директор музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ сразу расставил точки над «i» в вопросах, которые десятилетиями путают даже историков.

— 250 лет назад появилась Калужская губерния. С этого момента начинается процесс создания этой административной единицы, который продолжается и сегодня, — сказал Виталий Анатольевич.

— Можно встретить разные названия: наместничество, губерния. Екатерина в одном указе пишет «губерния», в другом — «наместничество».

И Кречетникова называет то генерал-губернатором, то государевым наместником. Эта каша существовала всю екатерининскую эпоху.

Всё разрешилось при Павле I, который в 1796 году упразднил должность наместника. С этого момента понятие наместничества исчезает из официальных документов.

Но если кто-то скажет вам, что в 1796 году был указ о создании губернии — не верьте. Указ был только 24 августа 1776 года. И мы сегодня эту дату отмечаем.

Да, был период, когда Калужскую губернию посчитали нецелесообразной, но город статуса не потерял.

И в 1944 году, когда встал вопрос о восстановлении, учредили Калужскую область.

Мы практически живём в тех же границах, что и при губернии. У нас забрали Лихвинский уезд, зато отдали Юхновский.

По словам Бессонова, мы до сих пор ходим по улицам, спроектированным при Кречетникове:

— Это Калуга екатерининской эпохи. Наместник Кречетников снёс всю историю, и появился новый город. Мы живём в городе последней четверти XVIII — XX веков.

Рука Петра I

Экскурсию по выставке провёл сотрудник музея Игорь ЛЕВАШОВ.

— В этом году юбилей не только у нашей области, но и у города. Калуге исполняется 655 лет. Поэтому начинается наше путешествие с истории Калужской крепости, — рассказывает Игорь Станиславович, указывая на исторический план города.

— Сделала его краевед Мария Евгеньевна Шереметева, чей юбилей мы тоже отмечаем в этом году. Всё у нас переплетено.

Рядом с планом — древние артефакты: кресты-энколпионы, которые часто носили поверх одежды, наконечники стрел, топор.

Но главный раритет витрины — Минея с записью князя Пожарского, который когда-то был воеводой в Калуге.

— А вот при Петре I Калуга становится центром провинции, — продолжает Левашов.

Здесь в витрине есть необычный экспонат — слепок с оттиска руки Петра I, сделанный с отпечатка на песке на основанном им Липецком чугунно-литейном заводе в 1707 году.

Войны, знамёна и первые фото

Особый блок экспозиции — военная история. И здесь посетителей ждут настоящие открытия. Левашов подводит к витрине с траурной лентой:

— В Тарутинском сражении погиб генерал Багговут. На 100-летие битвы от Калужской учёной архивной комиссии на его могилу возложили эту ленту. Она сохранилась.

Тут же — знамя ополчения времён Крымской войны и уникальный снимок, который можно считать точкой отсчёта калужской фотохроники.

— Это одна из самых ранних фотографий, сделанных в Калуге, — молебен возле Московских ворот 1 октября 1878 года по случаю прибытия с военных действий для стоянки в Калуге 5-го Киевского гренадерского полка. Сделал её фотограф Бернард Гольдберг, — поясняет экскурсовод.

Вверху на стене — Георгиевское знамя 10-го пехотного Новоингерманландского полка, который позже квартировался в Калуге.

Семинаристы поставили ультиматум ректору

Интересен блок, посвящённый XX веку. Левашов показывает письмо учеников семинарии ректору. В 1906 году семинаристы были весьма смелыми.

— Письмо от «Группы борцов за семинарское право» с просьбой уволить неугодного им преподавателя. И приписка: «Иначе мы забастуем», — с улыбкой зачитывает историк.

После революции 1917 года Калуга успела побывать республикой. И здесь — редчайший документ:

— Воззвание к рабочим и крестьянам Калужской Советской Республики, 1918 год. Мало кто видел такие оригиналы.

А дальше подходим к карте Калуги 1920-х годов. Многие улицы после революции были переименованы. Но улица Золотарёвская (ныне ул. Пушкина) название тогда не поменяла, это случилось уже позже.

— И вот — целая эпоха, — Игорь Левашов указывает на вышитый портрет Сталина на поздравительной папке.

— Подарок к 70-летию вождя от женщин-активисток железной дороги. Внутри, кстати, все листы с поздравлениями вышиты.

А рядом — раритеты, от которых веет ностальгией по 1970-м: спичечная коробка в виде красной звезды фабрики «Гигант» и флакон духов «Калужский сувенир», которые выпускали на СДВ.

В одной из витрин — совсем уж неожиданная штука атомного века — графит реактора Обнинской АЭС 1950-х годов.

После экскурсии сотрудники музея предложили гостям самим походить по залу.

А Виталий Бессонов предложил всем встретиться через 250 лет на 500-летии Калужской области. Зал засмеялся. Но идея, в общем, неплохая. 0+

 

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlVsTHNqQUFuRkxFVmNHUGx3L0IvK2c9PSIsInZhbHVlIjoidE5WVGhQVU9Hemg0ajl1VTZ2blg1cnhZVnF0QVRqSGFwaGtnUUU0WWVEN3AzeFBlczR1N25jZmlHaVBJenI5WmMyNkxzV1lWUmw4Y3gyVklHR3g0WFFGaElmbXIrRFhGaVdWanV0dnNaV3cwT2wvTjd2YjlFbzFMaS85UnplQ29iSDVudU9FbWdFK2l1Wm5nQTlFWjNqUmVLSkVjYnNkaFA1Z2RkRUFlaG5TRURvNEw2cmJhd0hLakNDN3FHY25vTk9weTRQaldSWm5lOEN0YjF5ZEVkUVRNS3FZUi8ySjczb09oQm1BbUxvMUtnT1IvRnlIVGFTbkJRTGhURlQ1T1ZqRURNUU5CZTh1amhoYStBcHB5bXFaMzZGYkJGQkdXblM5Qk84UE1LQkcxeW91VFR4YkZyOWxxK3hXc1pKbjZmUFd4UE14K05jZ1BSZGNRcjlsdTZYVitnKzIxM3E5d3lsSlk1Z0syMWxSeWZXV0NmNmRsVnRYMjgxekFNd3lhYzFKVE5SWVU1bExVa29ma1dnTmplbHhLRHNHcW9SYitVSi9EbmoyOTJEL09TNjlHTUZ5dVc1TFJaS0R3dlJvSSIsIm1hYyI6IjJiOTNiOGI2NjZhNGRjNjc2YTIxYjM5YjVmNTI2NjBkMjllNWE3ZDE0ZmYzNmQ5MDExNjM5YjAxNjU5MmVhNjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlNuVE1xLzZrSVl6YUFzWldLTzBWaGc9PSIsInZhbHVlIjoiSnpPWWZTZ2t3ck9IcEcwS3RpSWZvQ09yUTljTmFIU25Kc0F1ZVh0bjFsMUNUYW9sby9OV2F3a25ZTDdjVTVCZ2k3d2NSdTcyLzc1ZEpkakNCRUVieVBKalErSVlHTWdheVlmTlAyZ3gvenZyVnIvZmxtZUVhT2Y1Y1o1MkJ1L1l1M0JZUmR3MnpTd2hQMWlrVnliY0FUSjRaM0I1V1ZpSmppa3M3d2hZMm5Ub1A1Y0NtSTNadWpXSEZjU1cwUnFMMVFJRFgvbGhyWUI4RUJab1VOMUtiejR3SE9MNFB3bWhaUUFKR1VmVEIxQnZKMk9qODZVL0Yvb2E3WldYeUJ2RDRGR3dEc09mWkFKY05lU2g0MzBaYm1wNyt6RmgrWEV6akZDZjJQbFBvQlM2dEpDYVc0NWgrTjBuWlM2d0tQSVNCaUNOMzZPNU5BeHdyTFNqRE5MZ2JiSnUvOU5vWExYd2xQQ2ltYTVwUDhrTThzSWhmVHlPTzFtMm43V0ZxSXJmOXhzVm9reUI4eXJsNjEzRUV3UmdQRC9iTThkR21vZUhJd3gzYjJBWmVtUkRzMlgzc1F5bCttVU9OQXR4U2duWUdDUGRZS0orVjVOZnVKNUIwQlAwRUo0Z1FicnJyc3IydG5YUXMzV1JYeUR3ZFVJNmNFZ3QwNHpubzloemhXZjlKZ05NOTZVYVZ2TkoreHlva1pVcUM4c1NGbWNyMENuc0Nlc1hwckRDbWhqWHJDcW1iZDBHNHNyaXpkbWx5TXJZcnh4bmttRmkrcmdrbkVCa2toUHlrZlZrNWgxZkQwRmRMcit3QmhraDlXT01MaGJyTkxIS1FsNWt1QW1KcjVGcSIsIm1hYyI6ImQyOWNkYjdiYWUwNTFkZjhhZWE3YTgxNDRmN2JkNjU4ZjM2NWZjM2MyNDVlOWMxNzAzYTY5NDQzZjhlNWE5NTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+