Как 250 лет назад Екатерина II изменила судьбу Калуги
В Доме Билибина (Шамиля) открылась выставка «…Почитая за благо учредить…», которая рассказывает 250-летнюю историю Калужской губернии.
Здесь соседствуют старинные планы Калуги, подарки Сталину, забытые калужские спички и духи, исторические фото и графит реактора обнинской АЭС.
Подробности - в нашем репортаже.
Губерния или наместничество
24 августа 1776 года Екатерина II подписала указ: быть Калужской губернии.
А первым наместником назначила Михаила Кречетникова — боевого генерала, героя турецкой войны, человека с характером и скандальной репутацией.
При нём город получил регулярную планировку, Каменный мост, Троицкий собор, театр, больницу, богадельню и даже школу для детей купцов.
Открывая экспозицию, директор музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ сразу расставил точки над «i» в вопросах, которые десятилетиями путают даже историков.
— 250 лет назад появилась Калужская губерния. С этого момента начинается процесс создания этой административной единицы, который продолжается и сегодня, — сказал Виталий Анатольевич.
— Можно встретить разные названия: наместничество, губерния. Екатерина в одном указе пишет «губерния», в другом — «наместничество».
И Кречетникова называет то генерал-губернатором, то государевым наместником. Эта каша существовала всю екатерининскую эпоху.
Всё разрешилось при Павле I, который в 1796 году упразднил должность наместника. С этого момента понятие наместничества исчезает из официальных документов.
Но если кто-то скажет вам, что в 1796 году был указ о создании губернии — не верьте. Указ был только 24 августа 1776 года. И мы сегодня эту дату отмечаем.
Да, был период, когда Калужскую губернию посчитали нецелесообразной, но город статуса не потерял.
И в 1944 году, когда встал вопрос о восстановлении, учредили Калужскую область.
Мы практически живём в тех же границах, что и при губернии. У нас забрали Лихвинский уезд, зато отдали Юхновский.
По словам Бессонова, мы до сих пор ходим по улицам, спроектированным при Кречетникове:
— Это Калуга екатерининской эпохи. Наместник Кречетников снёс всю историю, и появился новый город. Мы живём в городе последней четверти XVIII — XX веков.
Рука Петра I
Экскурсию по выставке провёл сотрудник музея Игорь ЛЕВАШОВ.
— В этом году юбилей не только у нашей области, но и у города. Калуге исполняется 655 лет. Поэтому начинается наше путешествие с истории Калужской крепости, — рассказывает Игорь Станиславович, указывая на исторический план города.
— Сделала его краевед Мария Евгеньевна Шереметева, чей юбилей мы тоже отмечаем в этом году. Всё у нас переплетено.
Рядом с планом — древние артефакты: кресты-энколпионы, которые часто носили поверх одежды, наконечники стрел, топор.
Но главный раритет витрины — Минея с записью князя Пожарского, который когда-то был воеводой в Калуге.
— А вот при Петре I Калуга становится центром провинции, — продолжает Левашов.
Здесь в витрине есть необычный экспонат — слепок с оттиска руки Петра I, сделанный с отпечатка на песке на основанном им Липецком чугунно-литейном заводе в 1707 году.
Войны, знамёна и первые фото
Особый блок экспозиции — военная история. И здесь посетителей ждут настоящие открытия. Левашов подводит к витрине с траурной лентой:
— В Тарутинском сражении погиб генерал Багговут. На 100-летие битвы от Калужской учёной архивной комиссии на его могилу возложили эту ленту. Она сохранилась.
Тут же — знамя ополчения времён Крымской войны и уникальный снимок, который можно считать точкой отсчёта калужской фотохроники.
— Это одна из самых ранних фотографий, сделанных в Калуге, — молебен возле Московских ворот 1 октября 1878 года по случаю прибытия с военных действий для стоянки в Калуге 5-го Киевского гренадерского полка. Сделал её фотограф Бернард Гольдберг, — поясняет экскурсовод.
Вверху на стене — Георгиевское знамя 10-го пехотного Новоингерманландского полка, который позже квартировался в Калуге.
Семинаристы поставили ультиматум ректору
Интересен блок, посвящённый XX веку. Левашов показывает письмо учеников семинарии ректору. В 1906 году семинаристы были весьма смелыми.
— Письмо от «Группы борцов за семинарское право» с просьбой уволить неугодного им преподавателя. И приписка: «Иначе мы забастуем», — с улыбкой зачитывает историк.
После революции 1917 года Калуга успела побывать республикой. И здесь — редчайший документ:
— Воззвание к рабочим и крестьянам Калужской Советской Республики, 1918 год. Мало кто видел такие оригиналы.
А дальше подходим к карте Калуги 1920-х годов. Многие улицы после революции были переименованы. Но улица Золотарёвская (ныне ул. Пушкина) название тогда не поменяла, это случилось уже позже.
— И вот — целая эпоха, — Игорь Левашов указывает на вышитый портрет Сталина на поздравительной папке.
— Подарок к 70-летию вождя от женщин-активисток железной дороги. Внутри, кстати, все листы с поздравлениями вышиты.
А рядом — раритеты, от которых веет ностальгией по 1970-м: спичечная коробка в виде красной звезды фабрики «Гигант» и флакон духов «Калужский сувенир», которые выпускали на СДВ.
В одной из витрин — совсем уж неожиданная штука атомного века — графит реактора Обнинской АЭС 1950-х годов.
После экскурсии сотрудники музея предложили гостям самим походить по залу.
А Виталий Бессонов предложил всем встретиться через 250 лет на 500-летии Калужской области. Зал засмеялся. Но идея, в общем, неплохая. 0+
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