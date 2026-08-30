Как 250 лет назад Екатерина II изменила судьбу Калуги

Из провинциального города - в центр губернии.

Фото автора.

В Доме Билибина (Шамиля) открылась выставка «…Почитая за благо учредить…», которая рассказывает 250-летнюю историю Калужской губернии.

Здесь соседствуют старинные планы Калуги, подарки Сталину, забытые калужские спички и духи, исторические фото и графит реактора обнинской АЭС.

Подробности - в нашем репортаже.

Губерния или наместничество

24 августа 1776 года Екатерина II подписала указ: быть Калужской губернии.

А первым наместником назначила Михаила Кречетникова — боевого генерала, героя турецкой войны, человека с характером и скандальной репутацией.

При нём город получил регулярную планировку, Каменный мост, Троицкий собор, театр, больницу, богадельню и даже школу для детей купцов.

Открывая экспозицию, директор музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ сразу расставил точки над «i» в вопросах, которые десятилетиями путают даже историков.

— 250 лет назад появилась Калужская губерния. С этого момента начинается процесс создания этой административной единицы, который продолжается и сегодня, — сказал Виталий Анатольевич.

— Можно встретить разные названия: наместничество, губерния. Екатерина в одном указе пишет «губерния», в другом — «наместничество».

И Кречетникова называет то генерал-губернатором, то государевым наместником. Эта каша существовала всю екатерининскую эпоху.

Всё разрешилось при Павле I, который в 1796 году упразднил должность наместника. С этого момента понятие наместничества исчезает из официальных документов.

Но если кто-то скажет вам, что в 1796 году был указ о создании губернии — не верьте. Указ был только 24 августа 1776 года. И мы сегодня эту дату отмечаем.

Да, был период, когда Калужскую губернию посчитали нецелесообразной, но город статуса не потерял.

И в 1944 году, когда встал вопрос о восстановлении, учредили Калужскую область.

Мы практически живём в тех же границах, что и при губернии. У нас забрали Лихвинский уезд, зато отдали Юхновский.

По словам Бессонова, мы до сих пор ходим по улицам, спроектированным при Кречетникове:

— Это Калуга екатерининской эпохи. Наместник Кречетников снёс всю историю, и появился новый город. Мы живём в городе последней четверти XVIII — XX веков.

Рука Петра I

Экскурсию по выставке провёл сотрудник музея Игорь ЛЕВАШОВ.

— В этом году юбилей не только у нашей области, но и у города. Калуге исполняется 655 лет. Поэтому начинается наше путешествие с истории Калужской крепости, — рассказывает Игорь Станиславович, указывая на исторический план города.

— Сделала его краевед Мария Евгеньевна Шереметева, чей юбилей мы тоже отмечаем в этом году. Всё у нас переплетено.

Рядом с планом — древние артефакты: кресты-энколпионы, которые часто носили поверх одежды, наконечники стрел, топор.

Но главный раритет витрины — Минея с записью князя Пожарского, который когда-то был воеводой в Калуге.

— А вот при Петре I Калуга становится центром провинции, — продолжает Левашов.

Здесь в витрине есть необычный экспонат — слепок с оттиска руки Петра I, сделанный с отпечатка на песке на основанном им Липецком чугунно-литейном заводе в 1707 году.

Войны, знамёна и первые фото

Особый блок экспозиции — военная история. И здесь посетителей ждут настоящие открытия. Левашов подводит к витрине с траурной лентой:

— В Тарутинском сражении погиб генерал Багговут. На 100-летие битвы от Калужской учёной архивной комиссии на его могилу возложили эту ленту. Она сохранилась.

Тут же — знамя ополчения времён Крымской войны и уникальный снимок, который можно считать точкой отсчёта калужской фотохроники.

— Это одна из самых ранних фотографий, сделанных в Калуге, — молебен возле Московских ворот 1 октября 1878 года по случаю прибытия с военных действий для стоянки в Калуге 5-го Киевского гренадерского полка. Сделал её фотограф Бернард Гольдберг, — поясняет экскурсовод.

Вверху на стене — Георгиевское знамя 10-го пехотного Новоингерманландского полка, который позже квартировался в Калуге.

Семинаристы поставили ультиматум ректору

Интересен блок, посвящённый XX веку. Левашов показывает письмо учеников семинарии ректору. В 1906 году семинаристы были весьма смелыми.

— Письмо от «Группы борцов за семинарское право» с просьбой уволить неугодного им преподавателя. И приписка: «Иначе мы забастуем», — с улыбкой зачитывает историк.

После революции 1917 года Калуга успела побывать республикой. И здесь — редчайший документ:

— Воззвание к рабочим и крестьянам Калужской Советской Республики, 1918 год. Мало кто видел такие оригиналы.

А дальше подходим к карте Калуги 1920-х годов. Многие улицы после революции были переименованы. Но улица Золотарёвская (ныне ул. Пушкина) название тогда не поменяла, это случилось уже позже.

— И вот — целая эпоха, — Игорь Левашов указывает на вышитый портрет Сталина на поздравительной папке.

— Подарок к 70-летию вождя от женщин-активисток железной дороги. Внутри, кстати, все листы с поздравлениями вышиты.

А рядом — раритеты, от которых веет ностальгией по 1970-м: спичечная коробка в виде красной звезды фабрики «Гигант» и флакон духов «Калужский сувенир», которые выпускали на СДВ.

В одной из витрин — совсем уж неожиданная штука атомного века — графит реактора Обнинской АЭС 1950-х годов.

После экскурсии сотрудники музея предложили гостям самим походить по залу.

А Виталий Бессонов предложил всем встретиться через 250 лет на 500-летии Калужской области. Зал засмеялся. Но идея, в общем, неплохая. 0+