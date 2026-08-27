Смелость, навыки и карьера: чемпионат «Профессионалы» открывает двери в будущее

Победителей самого масштабного события в системе СПО наградили в среду, 26 августа в калужском Федеральном Технопарке.

Сила практики плюс мудрость теории

Финал чемпионата собрал 14 тысяч участников изо всех уголков России и из трех десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

В течение четырех напряженных и беспокойных дней шли соревновательные программы в лабораториях и на площадках технопарка.

Парни и девушки программировали промышленных роботов и создавали прототипы сложной техники, ремонтировали беспилотники и обслуживали сельскохозяйственную технику, разрабатывали устройства оптоэлектроники и отрабатывали швейные технологии.

Специально для чемпионата на территории технопарка построили 50-метровый участок настоящей железной дороги, где проверялись умения по диагностике, поддержанию и восстановлению технического состояния пути и инфраструктуры.

Инженерия космических систем, мехатроника, промышленный дизайн, сварочные технологии – всего молодые специалисты продемонстрировали мастерство в 14-ти компетенциях, отвечающих современным потребностям экономики. Качество выполненных работ оценивали опытные эксперты.

Что очень важно, задания для соревнований брались не из методичек, их давали реально действующие научные и производственные предприятия. Итоговые же наработки и изделия продолжат жизнь в реальном секторе экономики.

Параллельно с соревнованиями в технопарке шла насыщенная деловая часть, на которой встретились ведущие эксперты среднетехнического образования. Диапазон затронутых тем охватил весь спектр современной учебно-производственной проблематики, а материалы экспертных сессий, семинаров, панельных дискуссий станут надежным заделом для дальнейшего совершенствования системы СПО.

Общая победа

Финальный день чемпионата был наполнен атмосферой масштабного захватывающего праздника. Территория технопарка буквально расцветала флагами российских регионов и дружественных стран.

Участников поздравил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что чемпионатное движение в России развивается по поручению Президента и направлено на расширение возможностей самореализации для молодых специалистов. Для предприятий же это отличный способ найти свежие рабочие руки – сильные и мотивированные.

Министр просвещения Сергей Кравцов также прибыл на церемонию, чтобы поздравить победителей, а также поблагодарить педагогов и наставников и многочисленных партнеров чемпионата.

Определив чемпионатное движение как мощный социальный лифт для молодежи, от также отметил, что ведущие российские работодатели приходят на площадки чемпионата не просто как зрители, а как партнёры, готовые предложить конкурсантам стажировки и работу уже сегодня.

- И я хочу пожелать каждому из вас смелости – не бойтесь заявлять о себе, ваши навыки нужны стране. Я ещё раз поздравляю финалистов. Вы – гордость нашей страны, – обратился Сергей Кравцов к участникам торжественной церемонии.

К движению «Профессионалы» уже присоединились более 10 тысяч компаний по всей стране. Только в этом году бизнес открыл для конкурсантов свыше 50 тысяч дверей в виде стажировок и реальных вакансий.

Более того, в эти дни Институтом развития профессионального образования подписаны соглашения с новыми партнерами, в число которых вошел и Международный детский центр «Артек».

- Для нас большая честь принимать такое значимое и масштабное мероприятие, быть свидетелем успехов будущих и молодых специалистов, которые приезжают к нам не только со всей России, но и из дружественных нам стран. Искренне восхищаюсь мастерством участников. Победа – это итог большой работы и самих конкурсантов, и их педагогов и наставников. Общий труд. Общее достижение, – отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Не точка, а многоточие

И вот кульминация торжества – награждение. На сцену один за другим поднимаются парни и девушки из Москвы и Ямала, Питера и Еревана, Китая и Малайзии – все очень разные, но объединенные своей молодостью, энергией, тягой к знаниям, развитию и новым успехам.

Среди награжденных и калужане – «хозяева поля» показали успешные результаты в космических технологиях, робототехнике, оптоэлектронике и других непростых дисциплинах.

Чемпионат «Профессионалы» вновь доказал: будущее российской экономики куётся здесь и сейчас – на площадках, где теория встречается с практикой, а азарт соревнования – с реальными вызовами производства.

Яркая церемония награждения стала не точкой, а многоточием: для победителей она открывает двери в карьеру, для предприятий – даёт надёжные кадры, для всей системы среднего профобразования – мощный импульс к обновлению.

И пока стихают аплодисменты, в лабораториях технопарка уже зарождаются новые проекты, а значит, следующая глава чемпионатного движения будет не менее захватывающей.