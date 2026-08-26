Командные соревнования завершили программу финала чемпионата «Профессионалы»
Площадкой для его проведения выступил Федеральный технопарк профессионального образования. Здесь участникам предстояло совместно решать производственные задачи, охватывающие сразу несколько профессиональных областей.
В направлении «Промышленная робототехника» команды разрабатывали роботизированные системы и готовили комплект конструкторской документации. По компетенции «Мехатроника» конкурсанты занимались сборкой и настройкой автоматизированной линии для выпуска сыра, стремясь минимизировать длительность производственного цикла.
В «Сварочных технологиях» тройки специалистов по чертежам собирали и сваривали технологические приспособления.
В блоке «Оптоэлектроника» участники создавали световую мультимедийную конструкцию для интерьеров с использованием гибких светодиодных панелей. На соревнованиях по «Эксплуатации сельхозмашин» восстанавливали работу тракторного двигателя и калибровали систему автопилотирования для полевых операций.
Участники компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» адаптировали дроны под новые отраслевые функции: проводили диагностику узлов, удаляли старое оборудование и устанавливали новое целевое оснащение.
Для компетенций «Промышленный дизайн» и «Электромонтаж» организаторы предусмотрели объединенный формат: сводные группы из семи человек (три дизайнера и четыре электрика) трудились над интерактивной световой инсталляцией, воспроизводящей официальный символ чемпионатного движения.
В компетенции «Проектирование и изготовление протезов и ортезов» команды работали над созданием системы, позволяющей интерактивно настраивать бионический протез.
Участники направлений «Изготовление индивидуальных имплантов» и «Изготовление прототипов» занимались производством защитных накладок по заданным параметрам, демонстрируя владение CAD-программами и технологиями 3D-печати.
В рамках компетенции «Обслуживание железнодорожного пути» команды проводили замену рабочего канта в звене длиной 12,5 метров.
И конечно, соревнование стало поводом для крепкой международной дружбы. Андрей из Рязани и Ахмед из Республики Чад вместе выполняют конкурсные задания по ремонту трактора. А москвичка Наталья и ее сверстница из Пекина по имени Айпин разрабатывают и сами же шьют удобную современную одежду.
Максим приехал из Питера, он студент колледжа при политехническом университете. На чемпионате демонстрирует умение делать прототипы.
- Дома за нас болеют, даже присылают открытки с пожеланиями удачи, - говорит он.
Степан из Воронежа осваивает профессию сварщика.
- Задания сложные, но шанс на победу всегда есть, - отмечает молодой специалист. – И пусть победит сильнейший. Работаем!
А вот Виталий из Беларуси достойно показал себя на соревнованиях электриков.
- Инструкторы дают нам в работу стандартный электро-шкаф, в который заранее внесены неисправности – обрывы, размыкание контактов и так далее, - объясняет студент. – Моя задача все это обнаружить и устранить.
Чемпионат «Профессионалы» является крупнейшим в России соревнованием по профессиональному мастерству. Набор компетенций определяется исходя из потребностей реального сектора экономики. В 2026 году финальные состязания проходят одновременно в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.
Движение «Профессионалы» ориентировано на раскрытие талантов молодежи, усиление кадрового потенциала и содействие технологическому развитию страны.
Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Координацию осуществляет Институт развития профессионального образования.
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