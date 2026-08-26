Командные соревнования завершили программу финала чемпионата «Профессионалы»

Заключительным этапом финала чемпионата «Профессионалы» в Калуге, где соревновались по промышленным направлениям, во вторник, 25 августа стал командный зачет.

Площадкой для его проведения выступил Федеральный технопарк профессионального образования. Здесь участникам предстояло совместно решать производственные задачи, охватывающие сразу несколько профессиональных областей.

В направлении «Промышленная робототехника» команды разрабатывали роботизированные системы и готовили комплект конструкторской документации. По компетенции «Мехатроника» конкурсанты занимались сборкой и настройкой автоматизированной линии для выпуска сыра, стремясь минимизировать длительность производственного цикла.

В «Сварочных технологиях» тройки специалистов по чертежам собирали и сваривали технологические приспособления.

В блоке «Оптоэлектроника» участники создавали световую мультимедийную конструкцию для интерьеров с использованием гибких светодиодных панелей. На соревнованиях по «Эксплуатации сельхозмашин» восстанавливали работу тракторного двигателя и калибровали систему автопилотирования для полевых операций.

Участники компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» адаптировали дроны под новые отраслевые функции: проводили диагностику узлов, удаляли старое оборудование и устанавливали новое целевое оснащение.

Для компетенций «Промышленный дизайн» и «Электромонтаж» организаторы предусмотрели объединенный формат: сводные группы из семи человек (три дизайнера и четыре электрика) трудились над интерактивной световой инсталляцией, воспроизводящей официальный символ чемпионатного движения.

В компетенции «Проектирование и изготовление протезов и ортезов» команды работали над созданием системы, позволяющей интерактивно настраивать бионический протез.

Участники направлений «Изготовление индивидуальных имплантов» и «Изготовление прототипов» занимались производством защитных накладок по заданным параметрам, демонстрируя владение CAD-программами и технологиями 3D-печати.

В рамках компетенции «Обслуживание железнодорожного пути» команды проводили замену рабочего канта в звене длиной 12,5 метров.

И конечно, соревнование стало поводом для крепкой международной дружбы. Андрей из Рязани и Ахмед из Республики Чад вместе выполняют конкурсные задания по ремонту трактора. А москвичка Наталья и ее сверстница из Пекина по имени Айпин разрабатывают и сами же шьют удобную современную одежду.

Максим приехал из Питера, он студент колледжа при политехническом университете. На чемпионате демонстрирует умение делать прототипы.

- Дома за нас болеют, даже присылают открытки с пожеланиями удачи, - говорит он.

Степан из Воронежа осваивает профессию сварщика.

- Задания сложные, но шанс на победу всегда есть, - отмечает молодой специалист. – И пусть победит сильнейший. Работаем!

А вот Виталий из Беларуси достойно показал себя на соревнованиях электриков.

- Инструкторы дают нам в работу стандартный электро-шкаф, в который заранее внесены неисправности – обрывы, размыкание контактов и так далее, - объясняет студент. – Моя задача все это обнаружить и устранить.

Чемпионат «Профессионалы» является крупнейшим в России соревнованием по профессиональному мастерству. Набор компетенций определяется исходя из потребностей реального сектора экономики. В 2026 году финальные состязания проходят одновременно в Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге.

Движение «Профессионалы» ориентировано на раскрытие талантов молодежи, усиление кадрового потенциала и содействие технологическому развитию страны.

Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Координацию осуществляет Институт развития профессионального образования.