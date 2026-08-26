В преддверии Дня города состоялась интеллектуальная игра «Улицы Калуги»

Реакция команд на самые сложные вопросы была эмоциональной.

В преддверии 655-летнего юбилея города медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» собрал команды знатоков предприятий и организаций областного центра.

Игра получилась азартной, интересной и познавательной — в этом признались все ее участники.

«Комсомолка» не в первый раз проводит интеллектуальные соревнования. В прошлом году турнир прошел не менее эмоционально, чем сейчас.

О том, как проходила игра незадолго до празднования Дня города Калуги, рассказываем подробно.

Не спортом единым

Мы заранее посмотрели программу праздника. Там, как обычно, много интересного: спортивные старты, концерты, всякие аттракционы. Честно говоря, глаза разбегаются. Все правильно: день рождения должен быть шумным и веселым, без этого никак.

И вот к этому веселью и спортивным состязаниям нам захотелось добавить небольшую интеллектуальную нотку.

Мы подумали: а почему бы не вспомнить, чем жила Калуга сто или двести лет назад? Вдруг кому-то будет интересно проверить себя, пока остальные бегают на эстафетах.

Так и родилась идея интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? Калуга» на тему истории родного города.

В прошлом году в турнире участвовали пять команд, в этом мы решили сохранить традицию. Однако немного конкретизировали игру. Ее тема - «Улицы Калуги».

Кстати сказать, мы и независимо от праздников постоянно обращаемся к городской истории. На нашем сайте уже много лет работает рубрика «Этот день в истории», где каждый день рассказывается, что происходило в Калуге в такую же дату, но много лет назад.

И представьте, ее читают, комментируют, даже спорят. Еще есть рубрика «История родного города», где мы делимся историями о быте предков, их привычках, о старых улицах и забытых ремеслах.

Тоже заходит на ура.

Подготовка

Составить вопросы оказалось делом непростым. Мы подошли к этому делу серьезно. Главный редактор медиахолдинга Владимир ИВКИН проштудировал исторические документы, выискивая неизвестные и любопытные факты. В результате получился список из 20 вопросов.

— Работа была очень любопытной, — признался Владимир. — Пришлось перепроверять множество фактов. В результате получилось не только составить список вопросов, но и найти информационные поводы для наших исторических рубрик на сайте.

Конечно, мы прекрасно понимали, что в турнире примут участие не профессиональные команды, а люди, любящие историю Калуги. Поэтому были вопросы и повышенного уровня сложности, и более простые.

На наше предложение помериться знаниями откликнулись пять претендентов. В результате за игровые столы сели пять команд.

Участниками интеллектуальной игры «Улицы Калуги» стали команды следующих предприятий:

ООО «НПП «35-й Механический завод»;

АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»;

Филиал СПАО «Ингосстрах» в Калужской области;

ТРЦ «Торговый квартал»;

строительная компания «Дом Мечты».

Игра

И вот 20 августа, за девять дней до празднования Дня города, участники расположились за игровыми столами в уютном зале одного из ресторанов города.

Членами экспертного жюри на этот раз стали советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ и директор Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Алла АКИНИНА.

Перед началом с напутствием к командам выступил Андрей Ильницкий.

— Сегодня у нас не планерка и не отчет, сегодня мы играем, — сказал советник главы региона. — И это замечательно. Накануне 655-летия Калуги «Комсомолка» придумала отличный повод отвлечься от рабочих дел и вспомнить, какой наш город разный, интересный и неожиданный. Я знаю, что за столами сидят не просто знатоки, а люди, которые каждый день что-то строят, считают, придумывают, ремонтируют, управляют. Вы уже делаете Калугу лучше своей работой. А сегодня, я уверен, покажете, как хорошо вы ее знаете. Не переживайте из-за очков и мест. Главное, чтобы было азартно, чтобы услышали друг друга и, может быть, узнали о городе что-то такое, чего раньше не замечали. И, конечно, получили удовольствие. В конце концов, День города — это праздник, а не экзамен. Удачи вам, легких вопросов или, наоборот, сложных, но самых интересных и хорошего настроения! Поехали!

Первые несколько вопросов команды щелкали как орехи. Обрадованные таким ходом игры, ребята чуть расслабились и тут же налетели на по-настоящему сложный вопрос.

Его так и не удалось взять игрокам. Он звучал так:

«30 декабря 1941 года Калуга была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Однако самые первые бои в городе начались 21 декабря, когда бойцы полковника Краснопивцева успешно форсировали Оку и ворвались на окраины города.

Произошло это в том месте, которое мы сегодня знаем как улицу Краснопивцева.

Однако это имя оно получило только в 1971 году. А какое название носила улица до переименования?»

Были названы несколько вариантов, но все они оказались неправильными. Верный ответ — переулок Окский — увы, ни одна команда не знала.

И еще один вопрос выстоял перед напором мыслительного процесса команд:

«Она носила имя храма, построенного неподалеку, но при советской власти ее переименовали в честь одного из творцов Октябрьской революции.

Церковь не дожила до наших дней. Зато в храме недалеко от нее открыли предприятие, которое внесло существенный вклад в благоустройство Калуги.

О какой улице идет речь?»

Даже после нескольких подсказок ведущего о том, что на этой улице жил один из градоначальников и о предприятии, продукцию которого можно было встретить на каждом углу Калуги (речь о скульптурной фабрике), ответить пришлось ведущему. Это улица Подвойского.

И именно после этого из зала послышались те самые реплики: «Точно! Эх, чуть недокрутили…»

«Приходите к нам работать»

В итоге по сумме набранных баллов победила команда завода «Тайфун». Ей и достался главный приз игры.

Все команды получили дипломы участников, более того, член экспертного совета Алла Акинина отметила двух самых азартных игроков, которые больше других давали верные направления к взятию вопросов.

Эксклюзивные книжные подарочные издания получили команды 35-го завода и «Торгового Квартала».

— Я уже второй раз принимаю участие в интеллектуальной игре, которую организовывает медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга», — сказала после вручения книг директор библиотеки им. В. Г. Белинского Алла Акинина. — Спасибо вам огромное за то, что привлекаете внимание к истории нашей славной Калуги! Наблюдая сегодня за игрой, ловила себя на мысли, что ребятам нужно приходить работать в нашу библиотеку —настолько они были поглощены и заинтересованы историей Калуги. Мы готовы вас взять.

20 вопросов и два дополнительных, которые и определили победителя, стали не просто сценарием интеллектуальной игры. Мы уверены, что они добавили знания об истории улиц Калуги всем участникам.

А мы гордимся тем, что внесли пусть и небольшую, но собственную лепту в празднование Дня города Калуги.