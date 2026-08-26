В преддверии Дня города состоялась интеллектуальная игра «Улицы Калуги»
В преддверии 655-летнего юбилея города медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга» собрал команды знатоков предприятий и организаций областного центра.
Игра получилась азартной, интересной и познавательной — в этом признались все ее участники.
«Комсомолка» не в первый раз проводит интеллектуальные соревнования. В прошлом году турнир прошел не менее эмоционально, чем сейчас.
О том, как проходила игра незадолго до празднования Дня города Калуги, рассказываем подробно.
Не спортом единым
Мы заранее посмотрели программу праздника. Там, как обычно, много интересного: спортивные старты, концерты, всякие аттракционы. Честно говоря, глаза разбегаются. Все правильно: день рождения должен быть шумным и веселым, без этого никак.
И вот к этому веселью и спортивным состязаниям нам захотелось добавить небольшую интеллектуальную нотку.
Мы подумали: а почему бы не вспомнить, чем жила Калуга сто или двести лет назад? Вдруг кому-то будет интересно проверить себя, пока остальные бегают на эстафетах.
Так и родилась идея интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? Калуга» на тему истории родного города.
В прошлом году в турнире участвовали пять команд, в этом мы решили сохранить традицию. Однако немного конкретизировали игру. Ее тема - «Улицы Калуги».
Кстати сказать, мы и независимо от праздников постоянно обращаемся к городской истории. На нашем сайте уже много лет работает рубрика «Этот день в истории», где каждый день рассказывается, что происходило в Калуге в такую же дату, но много лет назад.
И представьте, ее читают, комментируют, даже спорят. Еще есть рубрика «История родного города», где мы делимся историями о быте предков, их привычках, о старых улицах и забытых ремеслах.
Тоже заходит на ура.
Подготовка
Составить вопросы оказалось делом непростым. Мы подошли к этому делу серьезно. Главный редактор медиахолдинга Владимир ИВКИН проштудировал исторические документы, выискивая неизвестные и любопытные факты. В результате получился список из 20 вопросов.
— Работа была очень любопытной, — признался Владимир. — Пришлось перепроверять множество фактов. В результате получилось не только составить список вопросов, но и найти информационные поводы для наших исторических рубрик на сайте.
Конечно, мы прекрасно понимали, что в турнире примут участие не профессиональные команды, а люди, любящие историю Калуги. Поэтому были вопросы и повышенного уровня сложности, и более простые.
На наше предложение помериться знаниями откликнулись пять претендентов. В результате за игровые столы сели пять команд.
Участниками интеллектуальной игры «Улицы Калуги» стали команды следующих предприятий:
- ООО «НПП «35-й Механический завод»;
- АО «НПП «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»;
- Филиал СПАО «Ингосстрах» в Калужской области;
- ТРЦ «Торговый квартал»;
- строительная компания «Дом Мечты».
Игра
И вот 20 августа, за девять дней до празднования Дня города, участники расположились за игровыми столами в уютном зале одного из ресторанов города.
Членами экспертного жюри на этот раз стали советник губернатора Калужской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ и директор Калужской областной научной библиотеки им. В.Г. Белинского Алла АКИНИНА.
Перед началом с напутствием к командам выступил Андрей Ильницкий.
— Сегодня у нас не планерка и не отчет, сегодня мы играем, — сказал советник главы региона. — И это замечательно. Накануне 655-летия Калуги «Комсомолка» придумала отличный повод отвлечься от рабочих дел и вспомнить, какой наш город разный, интересный и неожиданный.
Я знаю, что за столами сидят не просто знатоки, а люди, которые каждый день что-то строят, считают, придумывают, ремонтируют, управляют. Вы уже делаете Калугу лучше своей работой. А сегодня, я уверен, покажете, как хорошо вы ее знаете.
Не переживайте из-за очков и мест. Главное, чтобы было азартно, чтобы услышали друг друга и, может быть, узнали о городе что-то такое, чего раньше не замечали. И, конечно, получили удовольствие. В конце концов, День города — это праздник, а не экзамен.
Удачи вам, легких вопросов или, наоборот, сложных, но самых интересных и хорошего настроения! Поехали!
Первые несколько вопросов команды щелкали как орехи. Обрадованные таким ходом игры, ребята чуть расслабились и тут же налетели на по-настоящему сложный вопрос.
Его так и не удалось взять игрокам. Он звучал так:
«30 декабря 1941 года Калуга была полностью освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Однако самые первые бои в городе начались 21 декабря, когда бойцы полковника Краснопивцева успешно форсировали Оку и ворвались на окраины города.
Произошло это в том месте, которое мы сегодня знаем как улицу Краснопивцева.
Однако это имя оно получило только в 1971 году. А какое название носила улица до переименования?»
Были названы несколько вариантов, но все они оказались неправильными. Верный ответ — переулок Окский — увы, ни одна команда не знала.
И еще один вопрос выстоял перед напором мыслительного процесса команд:
«Она носила имя храма, построенного неподалеку, но при советской власти ее переименовали в честь одного из творцов Октябрьской революции.
Церковь не дожила до наших дней. Зато в храме недалеко от нее открыли предприятие, которое внесло существенный вклад в благоустройство Калуги.
О какой улице идет речь?»
Даже после нескольких подсказок ведущего о том, что на этой улице жил один из градоначальников и о предприятии, продукцию которого можно было встретить на каждом углу Калуги (речь о скульптурной фабрике), ответить пришлось ведущему. Это улица Подвойского.
И именно после этого из зала послышались те самые реплики: «Точно! Эх, чуть недокрутили…»
«Приходите к нам работать»
В итоге по сумме набранных баллов победила команда завода «Тайфун». Ей и достался главный приз игры.
Все команды получили дипломы участников, более того, член экспертного совета Алла Акинина отметила двух самых азартных игроков, которые больше других давали верные направления к взятию вопросов.
Эксклюзивные книжные подарочные издания получили команды 35-го завода и «Торгового Квартала».
— Я уже второй раз принимаю участие в интеллектуальной игре, которую организовывает медиахолдинг «Комсомольская правда – Калуга», — сказала после вручения книг директор библиотеки им. В. Г. Белинского Алла Акинина. — Спасибо вам огромное за то, что привлекаете внимание к истории нашей славной Калуги!
Наблюдая сегодня за игрой, ловила себя на мысли, что ребятам нужно приходить работать в нашу библиотеку —настолько они были поглощены и заинтересованы историей Калуги. Мы готовы вас взять.
20 вопросов и два дополнительных, которые и определили победителя, стали не просто сценарием интеллектуальной игры. Мы уверены, что они добавили знания об истории улиц Калуги всем участникам.
А мы гордимся тем, что внесли пусть и небольшую, но собственную лепту в празднование Дня города Калуги.
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