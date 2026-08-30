Не растает: чем калужские Дед Морозы занимаются летом

30 августа - профессиональный праздник Дедов Морозов.

Фото из архива Максима Федотова, Олега Карпухина, Алексея Зайчикова и Анатолия Сотскова. На фото Максим Федотов на летнем празднике.

Фото из архива Максима Федотова, Олега Карпухина, Алексея Зайчикова и Анатолия Сотскова. На фото Максим Федотов на летнем празднике.

Вы думаете, Дед Мороза можно встретиь только зимой? Как бы не так!

Интересно, что калужские Дед Морозы делали этим летом?

Рассказываем в нашем материале.

Превратил жизнь в сказку

Наш земляк Максим ФЕДОТОВ — Дед Мороз круглый год.

И не только калужский, но и российский: его можно встретить и на Кремлёвской ёлке, и на федеральных телеканалах. Например, иногда он заглядывает к Леониду Якубовичу на «Поле чудес».

История превращения Максима в главного новогоднего волшебника началась 26 лет назад, в далёком 1999-м.

— Под Новый год мне знакомая сказала, что у них в детском саду беда — некому поздравлять детей. Папы нет, — вспоминает он.

— Тогда я предложил: «Я бы с удовольствием сходил, но с одним условием: чтобы мне после утренников дали костюм — хочу поздравить родных и друзей».

Его дебют в качестве Деда Мороза состоялся в детском саду № 66 на улице Веры Андриановой. Потом он ходил в этот сад лет 15 подряд. Каждый год, на все утренники.

При этом у Максима два образования — филологическое и теологическое.

— На Дедов Морозов в вузах не учат, — смеётся он. — Но мне удалось перевести сказку на профессиональные рельсы. Потихоньку обрастал связями, знакомствами, улучшал программу, образ.

Теперь люди удивляются, когда узнают, что ему 50, а не 75 или 80. Тут есть свой секрет.

— Вы знаете, что такое микрокапсульное наращивание? — спрашивает Максим. — Каждый октябрь я несколько раз приезжаю в салон.

Сначала меня постепенно выбеливают, как новогоднего зайца, потому что из тёмно-русого волоса сделать идеально белый, седой — это целое искусство.

А потом начинается самое долгое — микрокапсулы. Процедура длится шесть часов.

И всё это время я сижу и развлекаю девчонок-мастеров, шучу, подбадриваю, чтобы им легче работалось, да и мне веселее.

Максим и в жизни выглядит как Дед Мороз.

Живёт волшебник за городом, в селе Гремячево Перемышльского района, в сказочной усадьбе «Дед Мороз Российский самородок».

— Если вы приедете в Гремячево и спросите, где дом Максима Федотова, вам никто не ответит. А вот если скажете: «Где усадьба Деда Мороза?» — вам покажет любой, от мала до велика, — говорит он.

Летом Деду Морозу тоже есть чем заняться.

— Весь год по стране проходят детские фестивали, например «Дед Мороз и лето», — рассказывает Максим. — Раньше много летал по городам, но в этом году был только в Козельске и в санатории в бору.

Ещё придумал поздравления с личным Новым годом — в день рождения. Представьте: середина лета, жара, а к вам заваливает Дед Мороз с тортиком. Разве это не здорово?

А вне дедморозовской работы я многодетный папа. У меня пятеро детей: две дочки и три сына.

Старшая дочь уже взрослая, а остальные ещё маленькие.

Мы живём на селе, у нас большое хозяйство. Правда, с каждым годом приходится его уменьшать.

Расстались с лошадкой, с коровой. Сейчас держим курочек, козочек, есть огород. Работы хватает.

Серьёзная дедморозовская работа начинается с первых чисел сентября. Спонсоров у меня нет.

На костюмы должен заработать сам. Самый сложный период — это 10 новогодних дней. Тогда я практически не ем и не сплю.

В этом году у меня много планов. Намечены съёмки в программе «Спокойной ночи, малыши» — буду вести новогодние эфиры вместе с Филей, Хрюшей и Степашкой.

Ещё меня пригласили на СТС в реалити «Остров сокровищ», которое снимается в Таиланде.

И, знаете, есть у меня одна мечта. Я хочу пробить стену и сделать Козельск новогодней столицей России в 2029 году.

Педагогический подход к волшебству

Он учит детей таблице умножения, а под Новый год — верить в чудо. Алексей ЗАЙЧИКОВ больше 20 лет совмещает две, казалось бы, несовместимые роли: строгого педагога и сказочного волшебника.

В школе он с 1996 года, преподавал математику в 5–11 классах. Потом ушёл из педагогики. А около десяти лет назад вернулся в профессию. Сейчас преподаёт в начальных классах.

Впервые шубу новогоднего волшебника Алексей примерил много лет назад — знакомый позвал на ёлку. Потом даже успел поработать на городских мероприятиях. Но затем сделал долгий перерыв. Вернулся в сказку четыре года назад.

— Меня буквально затянула в это Снегурочка Виктория Силаева, — смеётся Алексей. — Она же у меня и главный организатор. Вместе мы обновляем программу: добавляем актуальные тренды, но и добрую старую классику, которую так любят люди, не забываем.

Коллеги по школе относятся к хобби Алексея с теплотой. Оценивают его дедморозовские посты в соцсетях: «Алексеич, шикарно!»

— А бывает, что на корпоративах пересекаемся. Кто-то из коллег отдыхает в компании, и тут появляюсь я в образе Деда Мороза. Воспринимают всё очень хорошо.

Педагогический опыт помогает Алексею чувствовать ребёнка.

— Бывает, что малыши боятся Деда Мороза, особенно если видят его впервые, — делится он наблюдениями.

— Я сразу смотрю по ребёнку: стоит ли к нему приближаться, брать за руки. Был случай: позвали к трёхлетней девочке, она испугалась. Пришлось менять программу. Но мы всё-таки смогли вместе повесить игрушку на ёлку.

Многие Деды Морозы стараются говорить неестественно низким, басистым голосом. Алексей пошёл другим путём.

— Я разговариваю своим голосом, — признаётся он. — Я всё-таки учитель, говорить умею, голос поставлен. Пытаешься иногда искусственно занижать тон, но это часто воспринимается неестественно. А Дед Мороз должен быть искренним: весёлым, зажигать людей, уметь увлечь за собой.

Кстати, об имидже. Образ требует вложений.

Последний костюм Алексея обошёлся примерно в 70 000 рублей. Обновляет он его нечасто, но поддерживает в идеальном состоянии.

У педагогов летом отпуск — целых 56 дней. Но Алексей проводит его не на море.

— Отпуск закончился ещё 27 июля, мы уже ходим на работу, готовим школу к новому учебному году, — говорит он. — А лето я провёл в ремонте. В прошлом году мы с женой купили дом, теперь занимаемся отделкой.

Сейчас до Нового года остаётся четыре месяца. В декабре вновь начнётся новогодний марафон. Учителя в этом месяце и так загружены под завязку.

Казалось бы, где тут брать силы ещё и на вечерние корпоративы с детскими ёлками?

— Честно говоря, в работе, в рутине праздника особо не чувствуется, — признаётся педагог.

— Но когда я надеваю костюм Деда Мороза, у меня меняется статус: я уже не учитель, я волшебник. И появляется новогоднее настроение.

Дед Мороз для взрослых

Олег КАРПУХИН — человек-праздник.

В будни он видеооператор — снимает шедевры в музее изобразительных искусств, по выходным ведёт свадьбы и юбилеи, а в декабре превращается в Деда Мороза.

— Первый раз примерил костюм Деда Мороза ещё в институте, — вспоминает Олег. — Потом знакомая попросила выступить на корпоративе. Мне так понравилось, что на следующий год мы со Снегурочкой купили костюмы и начали работать по ресторанам.

С тех пор прошло уже 15 лет.

Теперь в декабре у Олега график сумасшедший, но ему нравится.

— На работе в музее я выступаю на детских утренниках, — рассказывает он. — А уже вечером лечу в ресторан. Я в основном Дед Мороз для взрослых.

Друзья и коллеги знают о его двойной жизни, поэтому частенько приглашают Олега домой поздравить детишек.

Когда снег тает и дедморозовская шуба отправляется в шкаф, Карпухин не отдыхает. Лето — сезон свадеб и юбилеев.

— Если бывают свободные выходные, то я стараюсь проводить их на природе с друзьями, — говорит Олег. — В августе отдыхали в красивом месте на Угре, с палатками. Как раз стояли жаркие дни, успели покупаться.

Но даже летом мысли уже о зиме. Подготовка к новогоднему сезону начинается осенью.

— Поиск новых заказов, переговоры с постоянными клиентами, — перечисляет Олег. — Каждый год стараюсь придумать какую-то новую фишку в свою программу. Нельзя стоять на месте, люди ждут чего-то свежего.

Что нужно, чтобы стать настоящим Дедом Морозом, которого знает пол-Калуги?

— Главное — быть весёлым и уметь работать с людьми. А ещё терпение и стрессоустойчивость. Декабрь забирает много сил и нервов, нужно уметь достойно отработать этот месяц.

Второе поколение под ёлкой

Анатолий СОТСКОВ — ведущий актёр ТЮЗа, но для многих калужских семей он больше, чем артист.

Он — тот самый Дед Мороз, которого ждут из года в год. Уже 24 года.

В ТЮЗ Анатолий пришёл в 2001-м. А уже через год начал подрабатывать Дедом Морозом — садики, школы, квартиры.

Тогда ему сказали фразу, которая определила его судьбу: «Вы умеете улыбаться глазами, а Деду Морозу это необходимо».

С тех пор он — главный новогодний волшебник для многих калужских семей.

И есть те, кто ждёт его не один год, а целые десятилетия. Уже второе поколение детей подрастает.

Одна семья особенная. Туда Анатолий приходит 17 лет.

Впервые поздравил там семилетнего мальчика. Сейчас тому парню уже 24 года.

У него своя семья, маленькая дочка — и он по-прежнему ждёт Деда Мороза.

— Он уже взрослый, но всё равно принимает участие в празднике, играет с нами в игры, поддерживает, — говорит Анатолий.

Конечно, без «В лесу родилась ёлочка» не обходится ни одно поздравление. Но игры и программу артист старается менять, чтобы даже самые преданные зрители не заскучали.

В ТЮЗе Анатолий Сотсков тоже Дед Мороз. В новогодние праздники идёт по три сказки в день, а потом он отправляется по адресам — поздравлять детей.

— Со взрослыми практически не работаю, не люблю, — честно признаётся он. — У детей всегда искренняя радость. Когда видишь в глазах ребёнка радость, веру в то, что происходит, это прямо сил придаёт.

Да, бывает устаёшь. Но приходишь домой, ложишься спать — и на следующий день всё равно улыбаешься. Всё хорошо.

У самого Анатолия есть уже взрослый сын. Но пока ему не исполнилось 14 лет, в их семье действовало строгое правило.

— Мы с женой прятали новогодние костюмы, чтобы он не видел, — вспоминает Анатолий. — И я никогда в образе Деда Мороза его не поздравлял. Просили друзей.

Интересно, что Деда Мороза в Калуге можно увидеть и летом. Несколько лет назад на День города в театрализованной колонне карнавала Анатолий шёл в образе Деда Мороза.

Так что волшебник не уходит в отпуск даже в жару. А этим летом Анатолий, как и многие калужане, занимался ремонтом.

Декабрьский марафон — испытание даже для опытного актёра.

Уже лет пять Анатолий обещает себе: этот сезон — последний. Но наступает конец октября — начало ноября, и в мессенджерах начинают сыпаться приглашения.

— Есть садики, в которые я постоянно прихожу под Новый год, — рассказывает он. — И хотя мне уже 45 лет и я уже не такой активный, всё равно хотят видеть именно меня. Уговаривают. И я соглашаюсь.

Сейчас он берёт уже меньше заказов, чем, например, восемь лет назад, когда работал с утра до позднего вечера.

Старается больше отдыхать. Но даже одно поздравление — это маленькое чудо.

И он не может отказать тем, кто в это чудо верит.