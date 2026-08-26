Неделя в истории: Федор Шахмагонов на приданое жены открыл училище, скончались две царицы-калужанки, на ул. Кирова появился памятник городовому

Вспоминаем, что происходило в нашем городе в последние августовские дни

Продолжаем знакомить читателей с событиями калужской истории.

Еженедельно мы публикуем дайджест исторических событий за неделю.

До 1 сентября остались считанные дни, поэтому более подробно расскажем об открытии 30 августа 1906 года в Калуге, на Богоявленской улице, частного реального училища. Его создателем был Фёдор Мефодьевич Шахмагонов — человек удивительной судьбы, который рискнул вложить в образование всё, что имел.

Родился Федор Шахмагонов в семье белорусского приказчика из молочной лавки, но упорство и талант привели его на физико-математический факультет Московского университета, который он окончил с дипломом первой степени.

С 1894 года Шахмагонов начал педагогическую карьеру. Преподавал математику и давал частные уроки. В 1902 году судьба и свела его с Варварой Николаевной, дочерью богатого купца Масленникова. Женившись, Шахмагонов получил хорошее приданое. В 1904 году молодая семья переехала в Калугу. Здесь Федор Мефодьевич преподаёт физику и математику в женской гимназии Саловой, работает классным наставником в мужской гимназии. И видит главное: существующая система образования безнадёжно устарела. Тогда он решает открыть собственное учебное заведение, современное и продвинутое. Деньги из приданого жены помогли это осуществить. Через два года мечта Шахмагонова сбылась. Он открывает собственное реальное училище. Набирает 90 мальчишек в возрасте 6–7 лет. В училище был один основной и три подготовительных класса.

Как пишет исследователь калужской истории Елена Тищенко, в первые три года учебное заведение не отказало ни одному поступавшему, кто выдержал вступительные испытания.

Учиться могли все — плата зависела от дохода семьи, а ребята из бедных семей занимались бесплатно.

К 1910 году в училище обучалось уже 216 человек, годовой бюджет превысил 19 тысяч рублей — сумма по тем временам огромная.

Постепенно появились новые классы, а к 1913 году обучение велось уже по седьмой класс.

Преподавали математику, естественные науки, языки, разрабатывали программы, проводили внеурочные занятия, ездили на экскурсии.

Сюда с лекциями приходил Константин Циолковский, а среди первых выпускников был Александр Чижевский — будущий известный ученый-биофизик.

Бытом и дисциплиной учеников преподаватели занимались всерьёз.

Елена Тищенко отмечает: «Нарушителей дисциплины отмечали в особом журнале. Вот что ставили в вину учащимся 100 лет назад:

«Подсказывал и разговаривал на уроке. Опоздал к началу урока. Имеет при себе остатки стёкол и передавал их товарищам. Хлопал хлопушками.

Во время перемены бросался бумажным шариком.

Забросил в клозетную яму пояс ученика второго класса».

Учителя интересовались и досугом школьников, а адреса их родителей и квартирных хозяев были на учёте.

Врачи следили за здоровьем своих подопечных. В училище был открыт бесплатный стоматологический кабинет».

В 1916 году учебному заведению торжественно присвоили имя его основателя.

В 1929 году Фёдор Шахмагонов переехал в Москву, получив назначение на должность заведующего учебной частью Московского центрального института повышения квалификации ВСНХ СССР.

Так скромный сын приказчика навсегда вписал своё имя в историю калужского просвещения.

26 августа

1860 – в день коронования Александра II в Калуге состоялось открытие первого общеобразовательного женского училища. С 17 по 20 августа прошли испытания для будущих воспитанниц.

По результатам этих испытаний в 1 класс была принята 31 ученица, во 2-й – 10, в 3-й – 13. В основном это были дети, которые раньше занимались в женском пансионе Герц.

С 1870 г. училище становится женской гимназией. Его попечительницей была супруга губернатора Арцимовича - Анна Михайловна.

1866 – имам Шамиль принял присягу на верность и подданство России.

Торжественное мероприятие проходило в Калуге, в здании Дворянского собрания и было запечатлено фотографом Гольдбергом, создавшим групповое фото.

Свою работу Гольдберг преподнес императору и в награду получил золотой перстень.

27 августа

1731 - в возрасте 62 лет умерла первая жена Петра I, бабушка императора Павла II Евдокия Федоровна Лопухина, уроженка Мещовского уезда.

Кстати, три первые русские царицы, родоначальницы династии Романовых, были нашими землячками (Евдокия Стрешнева, Наталия Нарышкина, Евдокия Лопухина).

1812 – родилась Наталья Николаевна Гончарова, жена Александра Сергеевича Пушкина.

1823 - калужский мещанин Пестриков заключил контракт на освещение города в ночное время.

По информации краеведа Ирины Маркиной, за вознаграждение в 2380 р. он обязался с 30 августа до 14 апреля заниматься освещением улиц посредством 300 имеющихся фонарей.

Фонари эти были «одинакового формата», причем 200 из них имели по три, а 100 – по два фитиля из бумаги.

Антип Дмитриевич должен был заправлять их конопляным маслом «без всякой примеси» каждый вечер не позднее 6 ч, кроме «ясных лунных ночей», каковые случались 10-12 раз в месяц.

1980 - на берегу реки Угры был установлен Памятный знак в честь 500-летия Великого Стояния на реке Угре.

В 1988 года вместо него был открыт монумент-памятник. Его авторы - скульпторы Фролов, Неймарк и архитектор Киреев.

28 августа

1645 - скончалась Евдокия Лукьяновна Стрешнева, первая русская царица, вторая жена царя Михаила Федоровича Романова.

Она была дочерью мелкопоместного дворянина Мещовского уезда.

29 августа

2011 – у Каменного моста в самом начале Золотой аллеи был открыт новый символ крепких семейных уз молодоженов – железное «дерево счастья», выкованное калужскими мастерами.

Предполагалось, что на веточки этого дерева влюбленные будут вешать ленточки и замочки.

2014 – в рамках празднования Дня города был открыт памятник городовому - калужскому «стражу порядка, хозяину города», как назвал его автор скульптуры – Александр Смирнов.

Для работы над этим образом художник использовал форму 1907 г. Рост городового 190 см.

На груди и на фуражке у стража порядка – жетон с числом «40» - номером Калужского региона. Рядом сидит дворняга.

2020 - на День города на шпиль обелиска возле Каменного моста спустя продолжительное время вернулся флюгер со стилизованным гербом Калужской губернии.

30 августа

1885 - кандидат прав Санкт-Петербургского университета Павел Михайлович Голубицкий устроил в Калуге телефонное сообщение своей системы.

1804 - в Калуге открылось уездное училище. В первые годы советской власти оно было преобразовано в школу. Сейчас это школа № 15.

1804 – в Калуге торжественно открылась губернская гимназия, созданная на базе Главного народного училища.

31 августа

1515 – основан Калужский Свято-Лаврентьев монастырь. Калуга тогда была самостоятельным княжеством, отданным великим князем Московским Иоанном III как удел его четвертому сыну, князю Симеону Калужскому.

Это древнейший монастырь всей калужской земли.

Посвящен он Святому Праведному Лаврентию Калужскому, которого приютил в своем доме благочестивый князь Симеон.

В 1812-1813 гг. на монастырском кладбище погребены герои Отечественной войны генералы Багговут и Всеволжский.

В ХVIII в. в монастыре побывала Екатерина II, в ХIХ в. – Гоголь, члены царской семьи.

1851 - в Перемышле родился Александр Михайлович Бобрищев-Пушкин, писатель и судебный деятель.

1875 – известный писатель Глеб Иванович Успенский в Калуге поступил на службу в качестве делопроизводителя коммерческого отделения в Управлении Ряжско-Вяземской железной дороги.

1941 – умерла поэт Марина Ивановна Цветаева. Детство ее связано с Тарусой, где семья отдыхала летом.

1994 - в библиотеке им. Белинского прошла первая выставка продукции садоводов-любителей. Ее участники показали необычные сорта и плоды, выращенные на собственных участках.

1 сентября

1857 – в Чернском уезде Тульской губернии родилась скрипачка и теософка, преподаватель реального училища Шахмагонова Александра Васильевна Унковская, урожденная Захарьина.

Училась в Петербургской консерватории. Муж – оперный певец. Общалась с Великим князем Константином Николаевичем (виолончелистом). Играла Льву Толстому.

1924 – вместо закрывшихся театрального и музыкального техникума открыта Профессионально-художественная школа (ПХШ).

Первоначально школа нашла приют во Дворце труда (позднее стал Дворцом пионеров), а затем переехала на ул. К. Либкнехта, 7 (ныне Московская, 13).

1944 – основано Калужское музыкальное училище. Там начали работу два отделения: фортепианное и духовое.

С 1944 по 1959 г. училище располагалось в здании Дворца пионеров (бывшем Дворянском собрании).