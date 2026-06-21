Служат, ищут и защищают: как калужские кинологи воспитывают четвероногих сыщиков

В воскресенье 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. Именно в этот день 117 лет назад в Российской империи появился первый питомник полицейских сыскных собак

От щенка до боевого напарника

Памятная дата учреждалась в 2004 году как ведомственная, однако к сегодняшнему дню праздник стал общенародным и объединил военных кинологов, специалистов спасательной и таможенной службы, а также многочисленных гражданских собаководов.

Есть такой питомник и в Калуге. Накануне праздника мы встретились со старшим инспектором-кинологом Центра кинологической службы регионального УМВД Юлией Бычковой и поговорили об особенностях воспитания четвероногих сыщиков и работы с ними.

- Кто-то дружит с собаками с детства, кто-то приходит в профессию в более зрелом возрасте, - рассказывает Юлия, знакомя нас со своим питомцем по кличке Вулкан. – В любом случае следует понимать: от вас потребуется не только желание, но и терпение и настоящее стремление. Ведь вы берете на обучение животное, которое будет не только другом, но и верным надежным помощником в работе.

Прийти в эту необычную и по-настоящему творческую профессию можно разными дорогами. Кто-то заканчивает специальную кинологическую школу МВД, где обучается вместе со своим будущим хвостатым напарником. Другие же овладевают мастерством ветеринара, что тоже дает необходимые навыки взаимодействия с животным.

Щенков начинают обучать и воспитывать с двух месяцев, а окончание обучения попросту не предусмотрено – собака, словно музыкальный инструмент, подлежит ежедневной «настройке».

Поэтому, заступая на боевое дежурство, инспектор и животное не прохлаждаются, а уделяют время тренировкам, отработке служебных рефлексов, укреплению рабочего слаживания. Интересно, что за одним кинологом, как правило, закрепляются две обученные собаки.

Принято считать, что служебная собака – это что-то очень большое и грозное. На самом деле, для поисковой работы прекрасно подходят разные породы, и они включены в специальный ведомственный список. Кроме привычных нам овчарок, на службе закона стоят лабрадоры, спаниели и бигли.

Служить на блокпостах и радовать на праздниках

Служебному и боевому применению собак много-много лет, если не сказать веков. В разные времена их использовали пастухи и охотники, полицейские и военные. Казалось бы, в эпоху искусственного интеллекта и автономных роботов методику пора записать в архаичные? Но это не так.

На самом деле, у правоохранительных органов и сегодня есть задачи, где обученную собаку не заменит никакая техника.

- Это, в первую очередь, поиск по горячим следам, обнаружение целевых веществ (оружие, боеприпасы, запрещенные препараты), а также конвоирование, - отмечает инспектор.

Одна из задач калужских кинологов и их питомцев – регулярные командировки в неспокойные регионы. Прямо сейчас один из специалистов несет службу на территории Дагестана, на одном из важных блокпостов. Совместно с бойцами ОМОН и ППС идет проверка проезжающего транспорта – обученная собака помогает быстро и эффективно обнаружить любой запрещенный груз.

Но бывают и куда более мирные миссии. Умные, послушные и верные собаки и их полицейские инструкторы – желанные гости на городских праздниках. И дети, и взрослые с огромным интересом следят за показательными выступлениями, удивляясь выучке и безошибочному выполнению команд.

Полиция – структура серьезная, здесь все основано на строгом подчинении. Однако в кинологической службе на этот счет есть свои особенности.

- Кинолог и собака учатся в первую очередь взаимопониманию, - поясняет Юлия Бычкова. – В основе их отношений – дружба. И именно она становится залогом успешной работы!