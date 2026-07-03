Знаки зеков, путепровод и зеленая волна: чем еще ГАИ обогатила Калугу

В день 90-летнего юбилея Государственной автоинспекции о трудностях, особенностях и успехах этой службы рассказывает бывший начальник областного управления ГАИ Владимир Воронцов.

Милицейская биография Владимира Ивановича началась не совсем обычно – на службу он пришел не инспектором, а… инженером.

Шел 1975 год, Воронцов заканчивал четвертый курс Московского автодорожного института.

Не за горами была Олимпиада-80, и правительство загодя приняло решение привести дорожное движение в стране к некой упорядоченной системе – для удобства и безопасности участников.

Товарищ старшина

А это означало, что на дорогах должно появиться гораздо больше знаков, указателей, разметки и светофоров. Так в структуре МВД появились подразделения по организации дорожного движения и монтажно-эксплуатационные участки, а Владимир Иванович прошел спецобучение и стал одним из первых в стране специалистов по разработке и организации нового порядка на дорогах.

По окончании учебы он был направлен для прохождения службы в УВД Калужской области, и первоначально ведомственным приказом ему присвоили звание старшина милиции.

Ни одно новое дело не бывает простым и гладким, служба сразу столкнулась с рядом нестандартных задач. Только в областном центре предстояло поставить дорожные знаки на улицах и в переулках, число которых приближалось к пятистам. Трудно представить, но в те времена даже знаки были в дефиците.

Выручила служба исполнения наказаний – оказалось, что в Зеленограде знаки изготавливают заключенные одной из ИТК. Началось сотрудничество, заказы привозили в Калугу грузовиками.

- Моим первым начальником был Василий Михайлович Ноздрин, - вспоминает Владимир Иванович – Как тогда было принято, на укрепление милицейских кадров его направили из партийных органов. Именно этот человек – очень порядочный, грамотный и пунктуальный определил вектор моей дальнейшей службы.

На острие событий

В должности старшего инженера госавтоинспекции Владимир Иванович прослужил без малого пять лет. Грамотного и дисциплинированного специалиста по достоинству оценило руководство. И когда областной ГАИ понадобился заместитель начальника – им стал Владимир Воронцов, к тому времени уже старший лейтенант милиции.

Должность немаленькая, на легкую жизнь рассчитывать не приходилось. Мы привыкли видеть только патрули на обочине, однако специфика дорожной милиции в том, что без нее не обходится практически ни одно масштабное событие.

Мало кто знает, например, что строительство путепровода на улице Московской напрямую курировала автоинспекция. Стояла задача координировать огромное количество грузовиков с грунтом и минимизировать помехи для городского транспорта. Кроме того, использовать технику следовало рационально, чтобы она меньше ездила порожняком.

Еще одна необычная миссия ГАИ – сопровождение автоколонн в южные районы страны. В те годы регионы выделяли технику для помощи в уборке урожая. В колонне - несколько десятков грузовиков, путь неблизкий и непростой, обстоятельства непредсказуемые. Поэтому в состав экспедиции обязательно входил опытный автоинспектор.

Ну, а когда в Москве грянула Олимпиада-80, калужские милиционеры выехали на помощь столичным коллегам – работы для них там было через край.

Случались и печальные миссии. В 1988 году в Армении несколько городов разрушило сильнейшее землетрясение, погибли десятки тысяч людей. И снова работники нашего ГАИ поехали помогать жителям тогда еще братской республики наводить порядок в том хаосе, который принесла катастрофа.

В ручном режиме

Казалось бы, статус руководителя подразумевает кабинетную работу, но только не в ГАИ. Работать в патруле для Воронцова было обычным делом.

- Камер и компьютеров тогда не было, все делали люди, - рассказывает он. – Конечно, нарушений на дорогах было очень много, в том числе и серьезных. Мы практиковали рейды – группа экипажей выезжала в какой-то из районов и брала его под усиленный контроль. Направление таких командировок держалось в секрете, никто не знал, где завтра может появиться областной десант. Там приходилось заниматься обычной работой инспектора – останавливать машины, проверять документы, выписывать протоколы.

Но и без цифровых помощников калужской автоинспекции удавалось осиливать сложные задачи.

- Желание не отставать от прогресса было всегда, - делится Владимир Иванович. – И вот появилась задумка организовать в Калуге «зеленую волну». Это система синхронизации светофоров, которая позволяет транспорту проходить протяженные участки, не останавливаясь на красный. Беспроводных технологий не было, объединять светофоры в сеть можно было только копая траншеи и протягивая кабели по воздуху. И мы с этим справились – система заработала на Ленина и Московской.

Конечно, советское время накладывало на службу свой специфический отпечаток.

- Однажды вызвали в горком партии, - с улыбкой вспоминает Владимир Иванович. – Интересуются: правильно ли я понимаю политику партию. Удивляюсь, отвечаю, что да. Тогда мне советуют пойти на перекресток Ленина и Дзержинского и внимательно там осмотреться. Я, ничего не понимаю, иду. И наконец вижу большой транспарант «Коммунизм шагает по планете». И прямо напротив - наш знак «Стоп». Вернулся в горком, сказал, что все понял, будем как-то переделывать.

Но потом пришла перестройка, наступили серьезные перемены. И увы, не в лучшую сторону.

Лихие девяностые

Побочным продуктом демократии вдруг стала свирепая преступность, которая выплескивалась из городов на дороги. На федеральных трассах действовали организованные группировки, которые грабили остановившиеся на ночлег грузовые и легковые машины, а порой и убивали владельцев.

В Спас-Деменском районе было нападение, в ходе которого преступники, одетые в милицейскую форму и с автоматами, разъезжали на машине с мигалкой.

Современным полицейским памятен случай, когда инспектор был убит прямо на стационарном посту ГАИ в Анненках, раскрыли это преступление спустя два десятилетия.

- Мы никогда прежде не выходили на службу с оружием, пистолет видели только в тире, - отмечает Воронцов. – Авторитет сотрудника ГАИ был достаточной защитой. Но в 90-е начали вооружаться.

Лицом к людям

- Мало кто задумывается, что служба ГАИ всегда существовала для людей, - отмечает Воронцов. – Не для начальства или властей, а именно для обычного рядового человека. Сегодня, например, в городе действует удобный, приспособленный МРЭО на Грабцевском шоссе. А ведь раньше, чтобы зарегистрировать машину, люди занимали очередь с ночи и на улице, бывало, грелись у костров.

Прямой контакт с гражданами поддерживался разными способами. Ушла в прошлое практика, когда по колхозам ездил автобус, оборудованный кинопроектором для организации просветительских встреч на тему безопасности дорожного движения.

Кроме того, действовал график встреч с трудовыми коллективами, где люди могли задать сотруднику милиции любой вопрос.

Прогресс открыл новые пути к сердцам и умам, но и в цифровой век для дорожного полицейского крайне важно не черстветь душой и считать своей главной миссией помощь людям. И с этой задачей молодая смена в погонах, по мнению Владимира Ивановича, справляется.

Сам он окончил службу в МВД уже на должности начальника управления ГИБДД. Но и на гражданке его опыт и способности нашли применение.

- Этим летом Госавтоинспекция МВД России отмечает 90 лет со дня образования, - говорит он. - Хочу поздравить своих вчерашних коллег с юбилеем, помню все их имена. Я поздравляю также и действующих сотрудников - знаю, чего стоит их работа. Желаю им крепких нервов, сухих дорог и зорких глаз. Пусть дома вас всегда ждут ваши любимые, а на посту – уверенность и спокойствие.