Из Вёртного — в бессмертие: как нашлись земляки, защищавшие Ленинград
В Думиничском районе уже год готовят Книгу памяти. Первая часть книги уже собрана.
На прошлой неделе на «Морозовских чтениях» об этом рассказала Анастасия Бородина – библиотекарь из села Вёртное.
Она нашла тех, кто родился в их селе, а во время войны защищал Ленинград.
Не просто документы
Само село Вёртное — старинное, впервые упоминается в 1600 году. К началу ХХ века здесь жили 1300 человек, было две школы и две церкви.
А в войну в селе размещались госпиталь и аэродром. Немцы пришли в эти края осенью 41-го. Наши войска село освобождали дважды.
Сначала 3 января 1942 года. Но через две недели немцы вновь захватили его. Окончательное освобождение произошло 22 марта 1942 года.
Сегодня в центре Вёртного есть братская могила, где лежат 773 бойца. На памятнике выбито 662 имени.
Анастасия Бородина не коренная жительница этих мест, её семья переехала сюда в 2012 году. Но у нее появилась идея — собрать всё, что еще можно спасти от забвения.
Начала со списков участников войны. И, как говорит она сама, за бумагами увидела живых людей, тех, кто подарил нам жизнь.
В итоге нашла 44 уроженца Вёртного и соседних деревень — Дяглево, Песочни, — чьи имена вписаны в Книгу памяти блокадного Ленинграда.
Самым старшим из них был Иван Соколиков: когда началась война ему исполнилось 46 лет.
А самым младшим — Николай Газетов, которому в 1941-м было всего 14.
Четыре семьи потеряли на Ленинградском фронте по двое и больше родных.
Шестеро земляков Анастасии получили медаль «За оборону Ленинграда».
Из 44 человек не вернулись домой 14, но 30 остались живы. Среди них — две женщины.
Екатерине Марковой тогда не было и 25. Она работала на аэродроме: ночью, в мороз, под бомбёжками бежала к самолетам, таскала ящики со снарядами, чинила крылья.
А Анна Фирсова под обстрелами копала окопы, строила укрепления и доты. Прошла всю войну.
Увидеть лица
В семьях сохранились редкие фотографии героев.
Вот капитан Гавриил Дягтеренко. Служил в 103 стрелковом полку 85-й дивизии, которая входила в состав 42-й армии.
Именно эта армия держала оборону на Пулковских высотах – ключевом рубеже Ленинграда.
Почти 900 дней он провёл в блокадном городе. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Ленинграда».
Подполковник Алексей Ключников был призван Выборгским РВК в первые дни войны. Находился на Дальневосточном фронте и обеспечивал работу железных дорог.
После разгрома Германии участвовал в войне с Японией. Служил до 1970 года, 30 лет в армии — целая жизнь.
Награждён орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
А лейтенант Фёдор Копычев — один из трёх ушедших на войну братьев Копычевых. Все воевали на Ленинградском фронте.
После победы над Германией участвовал в войне с Японией. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».
Подполковник, связист Василий Круглашов на службу был призван Ленинградским военкоматом.
Участвовал в обороне Москвы, взятии Кенигсберга, в войне с Японией. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Москвы».
Инженер-подполковник Василий Полиданов числится в Кинге памяти блокадного Ленинграда. Был призван Ленинградским военкоматом.
Служил в 240-й истребительной авиационной дивизии. Имеет шесть высоких наград, среди которых орден Красного знамени.
Советшали подвиги
Но есть и те, чьих фотографий нет, но в архивах остались строки приказов.
Например, сержант, артиллерист Василий Павлютенков. Участвовал в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Награжден медалью «За отвагу».
В приказе о награждении сказано, что 27 апреля 1945 года в районе города Гриммен, находясь на прямой наводке, уничтожил три ручных пулемёта с прислугой и до 30 немецких солдат.
Или красноармеец Николай Васькин, который в августе 1943-го «противотанковым ружьем подавил огневую точку противника, мешавшую продвижению нашего подразделения, и уничтожил немецкого ракетчика.
А из автомата - ещё двух немецких автоматчиков».
Сержант Федор Трошин в апреле 1943-го находился в блокадном Ленинграде: «В боях за шоссейную дорогу в районе Гатчино, хорошо выбрал огневую позицию и уничтожил из своего пулемета до 15 вражеских солдат и два машины противника. В бою был ранен и не ушел с боля боя до выполнения боевой задачи».
Не дожили до Победы
Очень горькая часть книги — о тех, кто не вернулся. Братья Кустаревы: Михаил пропал без вести в сентябре 41-го на Невском пятачке, где наши гибли тысячами, удерживая крошечный плацдарм. Семён — в январе 42-го.
Старший лейтенант Сергей Сбитнев был кадровым военным, призванным в 1936 году. Служил в 13-й стреловой дивизии, защищавшей Пулковские высоты. Он погиб 27 марта 1943 года.
Моряк-балтиец Пётр Комаров на маленьком судёнышке возил муку и снаряды в блокадный Ленинград, а обратно — детей и раненых.
Братья Михеевы, братья Даниловы…
Максим Черников пропал без вести на Свирском рубеже.
Иван Московкин погиб 10 марта 1945 года — за два месяца до Победы.
Уходили не за наградами
Сейчас работа над книгой продолжается. В планах — уточнить судьбы пропавших без вести, найти фотографии, воспоминания, подготовить следующие главы.
— 44 человека — это практически целый взвод, - говорит Анастасия.
Я часто думаю: что бы они могли нам сказать, если бы могли? Но, наверное, ничего особенного.
Просто посмотрели бы на нас с фотографий и, наверное, не хотели бы, чтобы мы плакали.
А хотели, чтобы мы, проходя мимо их дома, остановились, чтобы мы знали: они уходили не за наградами, они уходили за нас, ради того, чтобы мы сейчас жили.
Анастасия признаётся, что делает это и для своих детей, которые очень помогали ей.
Потому что есть вещи важнее быта и денег — это память и благодарность. 44 жизни, одна война и одна общая память.
