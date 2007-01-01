Из Вёртного — в бессмертие: как нашлись земляки, защищавшие Ленинград

44 судьбы одной войны.
Татьяна Светлова
09.05, 14:00
0 270
Фото автора и из архива Анастасии Бородиной. Так будет выглядеть Книга памяти.
В Думиничском районе уже год готовят Книгу памяти. Первая часть книги уже собрана.

На прошлой неделе на «Морозовских чтениях» об этом рассказала Анастасия Бородина – библиотекарь из села Вёртное.

Она нашла тех, кто родился в их селе, а во время войны защищал Ленинград.

Жители села Вёртное, фото 1943 года.

Не просто документы

Само село Вёртное — старинное, впервые упоминается в 1600 году. К началу ХХ века здесь жили 1300 человек, было две школы и две церкви.

А в войну в селе размещались госпиталь и аэродром. Немцы пришли в эти края осенью 41-го. Наши войска село освобождали дважды.

Сначала 3 января 1942 года. Но через две недели немцы вновь захватили его. Окончательное освобождение произошло 22 марта 1942 года. 

Сегодня в центре Вёртного есть братская могила, где лежат 773 бойца. На памятнике выбито 662 имени.

Братская могила в селе.

Анастасия Бородина не коренная жительница этих мест, её семья переехала сюда в 2012 году. Но у нее появилась идея — собрать всё, что еще можно спасти от забвения.

Начала со списков участников войны. И, как говорит она сама, за бумагами увидела живых людей, тех, кто подарил нам жизнь.

В итоге нашла 44 уроженца Вёртного и соседних деревень — Дяглево, Песочни, — чьи имена вписаны в Книгу памяти блокадного Ленинграда.

Самым старшим из них был Иван Соколиков: когда началась война ему исполнилось 46 лет.

А самым младшим — Николай Газетов, которому в 1941-м было всего 14.

Иван Соколиков. Когда его призвали на фронт в 1943 году, ему было 48 лет.

Четыре семьи потеряли на Ленинградском фронте по двое и больше родных.

Шестеро земляков Анастасии получили медаль «За оборону Ленинграда».

Из 44 человек не вернулись домой 14, но 30 остались живы. Среди них — две женщины.

Екатерине Марковой тогда не было и 25. Она работала на аэродроме: ночью, в мороз, под бомбёжками бежала к самолетам, таскала ящики со снарядами, чинила крылья.

А Анна Фирсова под обстрелами копала окопы, строила укрепления и доты. Прошла всю войну.

Увидеть лица

В семьях сохранились редкие фотографии героев.

Вот капитан Гавриил Дягтеренко. Служил в 103 стрелковом полку 85-й дивизии, которая входила в состав 42-й армии.

Именно эта армия держала оборону на Пулковских высотах – ключевом рубеже Ленинграда.

Почти 900 дней он провёл в блокадном городе. Награжден орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Ленинграда». 

Гавриил Дягтеренко.

Подполковник Алексей Ключников был призван Выборгским РВК в первые дни войны. Находился на Дальневосточном фронте и обеспечивал работу железных дорог.

После разгрома Германии участвовал в войне с Японией. Служил до 1970 года, 30 лет в армии — целая жизнь.

Награждён орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Алексей Ключников.

А лейтенант Фёдор Копычев — один из трёх ушедших на войну братьев Копычевых. Все воевали на Ленинградском фронте.

После победы над Германией участвовал в войне с Японией. Награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда».

Фёдор Копычев.

Подполковник, связист Василий Круглашов на службу был призван  Ленинградским военкоматом.

Участвовал в обороне Москвы, взятии Кенигсберга, в войне с Японией. Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Москвы».

Василий Круглашов.

Инженер-подполковник Василий Полиданов числится в Кинге памяти блокадного Ленинграда. Был призван Ленинградским военкоматом.

Служил в 240-й истребительной авиационной дивизии. Имеет шесть высоких наград, среди которых орден Красного знамени. 

Василий Полиданов.

Советшали подвиги

Но есть и те, чьих фотографий нет, но в архивах остались строки приказов.

Например, сержант, артиллерист Василий Павлютенков. Участвовал в обороне Ленинграда и прорыве блокады. Награжден медалью «За отвагу».

В приказе о награждении сказано, что 27 апреля 1945 года в районе города Гриммен, находясь на прямой наводке, уничтожил три ручных пулемёта с прислугой и до 30 немецких солдат.

Или красноармеец Николай Васькин, который в августе 1943-го «противотанковым ружьем подавил огневую точку противника, мешавшую продвижению нашего подразделения, и уничтожил немецкого ракетчика.

А из автомата - ещё двух немецких автоматчиков».

Сержант Федор Трошин в апреле 1943-го находился в блокадном Ленинграде: «В боях за шоссейную дорогу в районе Гатчино, хорошо выбрал огневую позицию и уничтожил из своего пулемета до 15 вражеских солдат и два машины противника. В бою был ранен и не ушел с боля боя до выполнения боевой задачи». 

Не дожили до Победы

Очень горькая часть книги — о тех, кто не вернулся. Братья Кустаревы: Михаил пропал без вести в сентябре 41-го на Невском пятачке, где наши гибли тысячами, удерживая крошечный плацдарм. Семён — в январе 42-го.

Старший лейтенант Сергей Сбитнев был кадровым военным, призванным в 1936 году. Служил в 13-й стреловой дивизии, защищавшей Пулковские высоты. Он погиб 27 марта 1943 года.

Сергей Сбитнев.

Моряк-балтиец Пётр Комаров на маленьком судёнышке возил муку и снаряды в блокадный Ленинград, а обратно — детей и раненых.

Братья Михеевы, братья Даниловы…

Максим Черников пропал без вести на Свирском рубеже.

Иван Московкин погиб 10 марта 1945 года — за два месяца до Победы. 

Уходили не за наградами

Сейчас работа над книгой продолжается. В планах — уточнить судьбы пропавших без вести, найти фотографии, воспоминания, подготовить следующие главы.

— 44 человека — это практически целый взвод, - говорит Анастасия.

Анастасия Бородина Анастасия Бородина
Бибилиотекарь, краевед.

Я часто думаю: что бы они могли нам сказать, если бы могли? Но, наверное, ничего особенного.

Просто посмотрели бы на нас с фотографий и, наверное, не хотели бы, чтобы мы плакали.

А хотели, чтобы мы, проходя мимо их  дома, остановились, чтобы мы знали: они уходили не за наградами, они уходили за нас, ради того, чтобы мы сейчас жили.

Анастасия признаётся, что делает это и для своих детей, которые очень помогали ей.

Потому что есть вещи важнее быта и денег — это память и благодарность. 44 жизни, одна война и одна общая память.

