«Капитанская дочка», японская музыка и танцевальный концерт: какие события пройдут в Калуге в ближайшую неделю

Эти семь дней богаты на мероприятия.

Какие новые спектакли покажут жителям и гостям города и, кто посетит Калугу, чтобы дать концерт, читайте в нашей традиционной еженедельной афише.

Итак, мы начинаем.

Арена КТЗ (Московская, 212)

23 апреля в 19:00 состоится спектакль «Любовь и голуби».

На сцене выступят Михаил Жигалов, Раиса Рязанова, Наталья Громушкина, Сергей Маховиков, Ольга Прокофьева и другие актеры. «Любовь и голуби» - это всенародно любимая комедия по пьесе Владимира Гуркина. История о любви, измене и прощении. Причем в этом спектакле артисты не только сыграют, но и споют.

24 апреля в 19:00 пройдет шоу «Симфонические рок-хиты» CONCORD ORCHESTRA.

Зрители услышат лучшие композиции знаменитых мировых рок-групп. Сами музыканты не будут сидеть на стульях, как это обычно принято, они станцуют со своими инструментами. Неотъемлемой частью шоу станут световые эффекты и видеоинсталляции.

25 апреля в 19:00 состоится концерт «Мельница». Символ Солнца.

«Символ Солнца» - девятый номерной альбом, а также новая концертная программа Мельницы. В ней появятся Кащей и Василиса. Группа сыграет традиционные хиты, произведения из своего недавнего, в том числе из «Манускрипта», а еще вспомнит старые композиции. У коллектива много песен, где фигурируют ночь, луна и сумерки. Сейчас, похоже, они перешли к солнцу, к «славянским мотивам».

26 апреля в 19:00 пройдет DS CREW. Первый сольный концерт в г. Калуга.

Коллектив из Перми стал победителем танцевального шоу-проекта «НОВЫЕ ТАНЦЫ на ТНТ». И в этом году танцоры выходят на большую сцену с сольной программой.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

19 апреля в 19:00 пройдет концерт «Дорога к храму».

Концерт Муниципального камерного хора состоится в Великий пост. Гости услышат русскую духовную музыку и обработки народных песен. В концерте участвует смешанный хор КОМК им. С.И. Танеева.

20 апреля в 17:00 состоится концерт органной музыки, Хироко Иноуэ.

Хироко Иноуэ родилась в японском городе Осака, однако уже более 20 лет живет и работает в России. Органистка окончила аспирантуру в МГК им. Чайковского и голландскую Консерваторию им. Принца Клауса по классу игры на исторических инструментах. Девушка знакомит слушателей с шедеврами европейского барокко, музыкальными произведениями российских авторов и экзотической музыкой Страны восходящего солнца.

До 18:00 23 апреля будет проходить выставка «Солнца аромат».

Многие произведения декоративно-прикладного искусства отсылают к народным промыслам и традициям. Гостям представят гобелены, керамику, текстиль и живопись с акварелью!

23 апреля в 19:00 состоится юбилейный концерт хора «Млада».

Концерт хора «Млада» ДШИ №2 им. С. С. Туликова города Калуги посвящен 20-летию коллектива и называется «Ты лети, наша звонкая песня!». Коллектив является неоднократным обладателем Гран–при, а также лауреатом международных и всероссийских конкурсов. В концерте принимают участие хоровые коллективы и солисты ДШИ №2 им. С. С. Туликова: хор «Ручеёк», ансамбли «Гармония» и «Акварель». Для зрителей прозвучат обработки народных песен, классические произведения и вокальная музыка современных русских и зарубежных композиторов.

25 апреля в 19:00 состоится вечер фортепианной музыки. Пётр Овчаров.

Вместе с Калужским камерным оркестром выступит российский пианист, композитор и педагог Петр Овчаров. Музыкант закончил Специальную Музыкальную Школу-Лицей при Санкт-Петербургской Консерватории (класс Любови Львовны Рудовой), а еще австрийский университет Моцартеум в Зальцбурге (класс проф. Карла-Хайнца Кеммерлинга). В первом отделении концерта прозвучат мазурки Ф. Шопена и фортепианный цикл Р. Шумана «Карнавал». Во втором будет концерт В.А. Моцарта №21.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

19 апреля в 18:30 состоится спектакль «Женитьба».

Гоголевская «Женитьба» не появлялась на сцене малого театра более 100 лет. Это пьеса о сорвавшийся свадьбе нерешительного в личной жизни чиновника. В сознании главного героя живет мысль «быть или не быть», которая вырастает до гамлетовских размеров. Говорят, что истинный смысл произведения по-настоящему еще никто так и не разгадал.

20 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Капитанская дочка».

«Береги честь смолоду» - эпиграф к повести Пушкина, который стал отправной точкой для работы над спектаклем. Это путь взросления Петра Гринева. Судьба не раз испытывает его на прочность, но он одержим любовью к Маше и благодаря ей, приобретает стойкость и сохраняет достоинство. В представлении затронут главные темы произведения - смелость, верность долгу и семье.

21 апреля в 12:00 пройдет спектакль «Большие секреты для маленьких театралов».

Детки встретятся и смогут поиграть с любимыми сказочными персонажами – Мальвиной, Пьеро и, конечно же, Буратино. Актеры расскажут малышам и их родителям, как происходят разные театральные чудеса, кто за ними стоит и весело поведают о том, как устроен профессиональный театр. После для зрителей проведут экскурсию по закулисью.

21 апреля в 18:30 снова пройдет спектакль «Капитанская дочка».

22 апреля в 18:30 состоится спектакль «Избирательная любовь».

Театр ГИТИС и студенты актёрского факультета представляют премьеру спектакля по пьесе Лопе де Веги. Через что только не приходится проходить влюбленным! Песни, захватывающие дуэли, испанские танцы, ревность и бесконечные любовные треугольники – все это мир комедий испанского драматурга Лопе де Вега.

23 марта в 18:30 пройдет спектакль «Бобок».

Спившийся литератор посещает ночью кладбище и внезапно начинает слышать голоса усопших. Оказывается, после смерти мертвецы еще какое-то время пребывают в неком промежуточном состоянии, когда они могут чувствовать и переговариваться друг с другом. Так, главный герой становится невольным слушателем сплетен покойников.

Также 23 апреля в 18:30 пройдет драматический спектакль «Шахтерская дочь».

Это история о 20-летней девушки по имени Мария. В 2014 году в страшном пожарище битвы за Донецк у нее умирает отец. Девушка решает занять его место на передовой и становится снайпером. Спектакль рассказывает о том, как война калечит людей и том насколько сложно не сломаться и сохранить в себе человека в столь тяжелое время.

24 апреля в 18:30 состоится спектакль «Обыкновенное чудо».

Действие происходит в усадьбе в Карпатских горах, где проживают Хозяин и его любимая супруга. Однажды ради забавы своей жены он устраивает в доме встречу принцессы и медведя. Семь лет назад хозяин встретил его в лесу и превратил в юношу. В заклятии был подвох, если молодого человека полюбит и поцелует дочь короля, он снова превратится в дикого зверя.

25 апреля в 18:30 состоится спектакль «Гамлет».

Молодой принц мстит за смерть своего отца, призрак которого ему явился и попросил об этом. Оказывается, владыку убил родной брат, который теперь правит государством и состоит в браке с матерью Гамлета. В пьесе поднимают различные вопросы: юноша действительно любит Офелию? Не выступает ли призрак короля в качестве провокатора? И самое главное – принц сошел с ума или он просто ловкий манипулятор?

26 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Горе от ума».

После долгих странствий молодой помещик Чацкий возвращается в Россию и решает навестить Софью. Однако девушка уже позабыла о своих романтических чувствах к молодому человеку и проводит время с секретарем своего отца Молчалиным. Самому мужчине богатая дочь чиновника оказывается не интересна, он влюблен в ее служанку Лизу. С Чацким же все еще сложнее. Он понимает, что ему абсолютно не по души нравы высшего общества, поэтому во всю начинает их критиковать.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

19 апреля в 19:00 пройдет танцевальный спектакль «Кармен».

Это история о роковой женщине. Трагическая судьба цыганки и полюбившего её солдата Хозе, от которого девушка уходит ради Тореро. Гибель Кармен от руки Хозе предопределена злым роком.

20 апреля в 12:00 состоится трансляция сказки «Маленький принц».

Музыка - Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер - Андрей Колясников. В программе: Сен-Санс, Равель, Дебюсси и Антуан де Сент-Экзюпери – «Маленький принц».

20 апреля в 18:00 состоится концерт «Большой оркестр для маленьких солистов».

Вместе с оркестром русских народных инструментов им. Е. Тришина на сцене выступят юные музыканты детских школ искусств города Калуги и региона. Гости услышат классику, народные песни, а также произведения, исполняемые хоровыми коллективами школ.

21 апреля в 12:00 пройдет музыкальная сказка «Настоящий друг» по мотивам произведения Степана Соснина и Владимира Степанова «Малиновый медведь».

Это поучительная история о Лисенке, которому на день рождение подарили велосипед. Блестящий, с зеркалом и звонком, как раз такой, о котором он мечтал. Вот только он не хочет делиться подарком со своими друзьями и дает понять ежику, белочки и зайке, что они ему не нужны. Только, когда с Лисенком случается беда, он понимает, как ему не хватает своих верных товарищей.

22 апреля в 16:00 состоится трансляция концерта ансамбля песни и пляски им. Квасова.

В своём творчестве артисты несут исконно казачьи песенные и танцевальные традиции донской земли.

23 апреля в 19:00 пройдет литературно-музыкальная постановка «Радость о Боге».

Это концерт-притча с размышлениями о Боге, о душе и обретении человеком смысла жизни. В программе прозвучат стихотворения А. Пушкина, Г. Державина, Ф. Тютчева, В. Жуковского, В. Соловьёва, А. Блока и Д. Мережковского. А также романсы П. Чайковского, С. Рахманинова, произведения И.-С. Баха – Ш. Гуно «Аве Мария» и В.-А. Моцарта «Аллилуйя» и других именитых композиторов.

24 апреля в 19:00 состоится Гала-концерт «Молодёжная симфония».

На сцене выступят юные артисты в сопровождении Симфонического оркестра им. С. Рихтера под руководством Алексея Лаврентьева. Зрители услышат победителей конкурсов, вокалистов и исполнителей на флейте, валторне, фортепиано и скрипке. Юные конкурсанты считают, что выступление в сопровождении симфонического оркестра – это вдохновляющий на новые достижения праздник творчества!

25 апреля в 19:00 состоится танцевальный вечер с ВИА «Орион».

Танцевальные хиты, известные мелодии в исполнении артистов вокально-инструментального ансамбля «Орион», знаменитые ретро-композиции и дружественную атмосферу – все это обещают гостям на танцевальном вечере.

26 апреля в 19:00 пройдет музыкально-литературный вечер «Поэты Серебряного века».

Творческий путь поэта и его жизнь всегда неразрывно связаны. Одно перетекает в другое. Так, кто же такой поэт и какая сила им движет? Ответы на эти вопросы прозвучат из писем, дневников и стихотворений А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, К. Бальмонта и А. Ахматовой. А еще для гостей исполнят много романсов на стихи великих поэтов.м