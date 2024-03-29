«Выращиваю 60-70 сортов томатов и гибридов». О предстоящем огородном сезоне мы поговорили с калужским овощеводом, сортоиспытателем Игорем Дуничевым

Что нужно знать о рассаде.

Чем обработывать огород от вредителей и какие культуры любят калужане?

В студии радио «Комсомольская правда- Калуга» мы поговорили с известным овощеводом, сортоиспытателем Игорем ДУНИЧЕВЫМ.

Об экзотике

- Вы уже 30 лет занимаетесь овощами, сколько сортов испытали?

- Пересчитать трудно. Одних овощных культур более 70 сортов. Поэтому, думаю, что более тысячи.

- У вас есть экзотические вещи, например батат.

- Батат – это уже не совсем экзотическая культура. Те, кто выращивали ее не раз, знают, что это не так уж сложно. Батат хорош не только вкусом, но и тем, что красивое растение, которым можно любоваться весь сезон. А клубни можно есть, и они полезны.

- Зачем вам экзотика?

- Это не просто экзотика. Надо выращивать те овощи, которые мы не можем прибрести в магазинах. Например, якон. Это близкий родственник подсолнечника, тапинамбура. Якон - это клубень.

Внешне похож на картошку, по вкусу напоминает яблоко, частично морковку. Тот же батат, он, хоть изредка продается, но цена высокая, а на огороде можно самому вырастить.

И его существует много сортотипов, мы можем выращивать белый, оранжевый, да любого оттенка. И по вкусу - более сладкий или более пресный.

О рассаде

- Нужно ли покупать для рассады специальные баночки?

- Если мы берем ящик, потом из него надо пикировать: каждый расточек вытаскивать, обрывать стержневой черешок и переносить в отдельную тару. Но я давно от пикировки отказался.

Считаю, что она совершено не нужна, даже вредна. Надо высаживать семена в маленький стаканчик и потом перевалкой (это не пикировка, при перевалке не обрывается стержневой корень) пересадить в больший. Корень не повреждается, и в дальнейшем растение лучше развивается, урожай будет больше.

- Для семян земля особенная нужна или на огороде можно набрать?

- Для посева используется самая неплодородная земля. Если покупать, то надо выбирать, где полезных веществ не более 50-150 г на литр.

Если посеете в более плодородную почву, они будут развиваться плохо или даже не взойдут. Вот, когда пересаживаем, то берём другой вид грунта. Тут уже можно использовать землю огородную или покупную, где содержание питательных веществ составляет 300-400 мл на литр.

- В чем лучше замачивать семена для всхожести?

- Есть стимуляторы роста эпин-экстра и циркон. Я сейчас не пользуюсь, у меня и так нормально всё всходит, но начинающим могу посоветовать. И самое важное - не переусердствовать.

Если написано 4-6 часов, значит, должно быть 4-6 часов, а не 12. Концентрацию надо выдерживать.

- Нужны фиолетовые лампы, чтобы вырастить семена?

- Одно время считалось, что фиолетовый спектр, действительно, полезен для рассады. Но последние исследования показали, что это ничего не дает. Я выращивал и с фиолетовым спектром, и с обычным - большой разницы нет, главное, чтобы была достаточная освещенность для сеянцев.

- Круглосуточная?

- Нет, есть определенная система. Как только всходят семена их надо трое суток держать под круглосуточным освещением, а затем снижать количество часов, досвечивать 10-12 часов. А если солнца много, не досвечивать, подсветка нужна вечером и утром.

- Как поливать и надо ли удобрять рассаду?

- Полив должен быть умеренным, по мере высыхания земляного кома. И, пока сеянцы маленькие, лучше вообще ничем не подкармливать.

Главное создать не высокую рассаду, а чтобы была хорошая корневая система, тогда при пересадке в огород она будет хорошо расти и можно добавить в грунт при подкормках такой препарат как монофосфат калия. Он хорошо развивает корневую систему.

- Что еще важно для рассады?

- Свет и температурный решим. Закон простой: если света много, может быть высокая температура. Если пасмурно, температура должна быть как можно ниже. Растения в этот момент как бы замирают, но не надо высокую температуру создавать, тогда будут сильно вытягиваться.

-Почему растения вытягиваются, только из-за нехватки света?

- Из-за отсутствия освещенности, излишнего полива, излишнего внесения азотного удобрения. Зачатую, это сложно исправить и это приводит к тому, что будет более низкий урожай.

- А если вытянулись, что делать?

- При пересадке, перевалке можно эту проблему решить. Те же томаты, когда вытягиваются, можно стебелек аккуратно в луночке закрутить по спиральке и засыпать землей.

Через некоторое время на этом стебельке начнут образовываться дополнительные корни, и мы получим хорошую корневую систему. Потому что томаты в раннем возрасте обладают способностью создавать корневую систему на стебле.

- Рассада не растет, будто замерла, почему?

- Неправильно грунт выбран. Надо будет переваливать в другой грунт, чтобы заработала корневая система. Препарат для развития корневой системы -монофосфат кали. Растение начнет расти

- Сейчас не поздно выращивать семена?

- Перец и баклажаны сложновато будет вырастить, но томаты можно успеть, потому что 45 дней требуется, чтобы растение доросло до нормальных размеров. А огурцы, тыквы, кабачки еще в апрели можно высевать на рассаду.

О саде и вредителях

- У нас на участке близко грунтовые воды, это опасно для растений?

- Для многих культур грунтовые воды – проблема. И больше всего реагируют груши. Она 3-4 года растет, но как только корень углубляется, дерево погибает. Поэтому там, где грунтовые воды, груши сажать бессмысленно.

- Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

- По классическим советам – да. Но я особой необходимости не вижу. В последнее время от этого отказался.

- Чем надо проводить обработку сада?

- Для каждого растения - своя схема обработки. Сейчас монилиоз очень развит, вишни пропадают. Требуется три обработки: две до цветения и последняя - после цветения. Во время цветения нельзя обрабатывать, иначе вызовет гибель насекомых-опылителей.

Если смородина, то производится обработка от почкового клеща по определённой схеме. Он находится внутри почки и так просто поливать бессмысленно.

На мой взгляд, лишние обработки могут нанести вред, надо очень внимательно к этому подходить.

- Какие у нас распространенные вредители?

- Есть вредители и для садовых, и для овощных культур. Существуют определённые пики, когда они активизируются. А есть те, которые бывают каждый год. В теплице каждый год активен паутинный клещ, он вредит растениям, высасывая соки. И в прошлом году сильно пострадали огурцы, баклажаны.

Слизни приносят большой вред перцам. От слизней есть только один химический препарат – метальдегид, и его лучше положить на подложки, а не разбрасывать.

При обработке надо учитывать, что названий препаратов много, но действующее вещество одно. И, зачастую, огородник каждый год применяет одно и тоже средство, что приводит к тому, что вредители привыкают и прекращают реагировать на ядохимикат. Поэтому надо менять.

Хотя я считаю, что ядохимикаты надо применять как можно меньше, лучше использовать биопрепараты, ручную обработку. Но если применяем в крайнем случае, то очень аккуратно.

Что любят калужане

- Вы много лет в конкурсной комиссии «Калуга урожайная». Какая культура самая популярная у калужан?

- Всегда были и остаются помидоры. Это любимая культура и выращивать её интересно.

- Какие сорта томатов вам нравятся?

- Я выращиваю 60-70 сортов и гибридов томатов ежегодно. И каждый год меняю наполовину, на треть, у меня сортообмен. Очень много хороших вкусных томатов.

Полную версию интервью с Игорем Дуничевым слушайте в эфире радио «Комсомольская правда- Калуга» на частоте 93,1 FM в понедельник, 1 апреля, в 13.00 сразу после новостей