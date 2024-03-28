На что надеется Citroеn: какие секреты раскрыли при запуске бывшего французского завода, а какие нет

Как мы уже писали, на калужском заводе «ПСМА Рус» 27 марта прошла презентация запуска производства кроссовера Citroën C5 Aircross.

По словам директора по стратегическому развитию компании-производителя Павла Безрученко, предприятию удалось сохранить кадры во время непростых 2022 и 2023 годов.

Изменились ли технологии, сколько будет стоить Citroën калужского производства, есть ли альтернативные отечественные запчасти, в случае санкций со стороны Франции?

Мы побывали на экскурсии по заждавшемуся работников производству и попытались найти ответы на эти вопросы. А еще расспросили заместителя губернатора Владимира Попова о калужском автопроме на данный момент.

Секретики

Перезапуск производства, остановленного в 2022 году, вызвал много вопросов и удивил автолюбителей. В декабре 2023 года у завода появился новый хозяин и дистрибьютор в лице одной из компаний. До этого момента в России не выпустили ни одной иномарки.

На пресс-конференции представители автопроизводителя заявили, что процесс сборки не изменился, преобразился только монтажный стол. На нем кузов соединяют с шасси и силовым агрегатом. Отечественных аналогов запчастей нет, поэтому их привозят с помощью параллельного импорта, но поставщика держат в секрете.

И, как оказалось, не только поставщика.

Мы поинтересовались у директора по стратегическому развитию компании-производителя Павла Безрученко зарплатой, которую платят работникам.

- Я запрошу у коллег актуальную информацию. От себя могу сказать, что если мы берем среднее значение по области, то цифры сопоставимы с какими-то высшими специальностями, - ответил Безрученко.

Однако конкретных цифр нам так никто и не озвучил.

- К сожалению, на этот вопрос ответ предприятие не предоставит, - сообщила нам позже представитель Минтранса России, принимавшая участие в мероприятии.

Также мы поинтересовались у Павла Безрученко, сколько сейчас человек трудится на производстве, и остались ли старожилы после долгого простоя?

- Конкретно сейчас работает 121 оператор, - ответил руководитель. - Но хочу отметить важный момент, что для полноценной работы завода требуется полностью включенная служба логистики, инженерная команда, служба контроля качества и так далее. Сейчас две трети персонала у нас заполнено.

Судя по словам нашего собеседника, большинство сотрудников не уволились во время простоя и сейчас работают на тех же линиях, просто с другим продуктом.

- И руки вспомнили, и шуруповерт тот же, - Мы испытывали сложности, но сохранили трудовой коллектив, - сказал Безрученко.

Европейский след

В автомобиле есть так называемые электронные помощники, мультимедийная система, которую полностью перевели на русский язык. В данный момент из-за санкций многие обновления программного обеспечения становятся недоступными, однако на калужском заводе этого не страшатся.

Обновления производятся не как раньше, «по воздуху», а при визите в дилерскую сеть.

Яркий дизайн, массажные кресла и усовершенствованная подвеска, это прекрасно, но цена на иномарку кусается.

Продажи стартуют уже в мае, и приобрести Ситроен можно будет за 4 299 000 рублей. Производитель объясняет это использованием европейских технологий. Многим нашим читателям и автолюбителям она показалась высокой. Да и сами производители это понимают.

- Линия может производить до 10 автомобилей в час, но массовым производство мы сделать не сможем из-за достаточно высокой цены, - отметили представители компании.

На вопросы о будущем производства из-за напряженных отношений с Францией представители компании отвечают, что они являются полностью независимой российской компаний.

- Компания Stellantis отделилась от российского бизнеса и никакого отношения к нам не имеет, - уточнили представители фирмы. - Поэтому политическая ситуация будет развиваться своим ходом, а бизнес будет пытаться выстоять в сложившихся условиях. Прямой зависимости от Франции у нас нет, логистические пути разные. У нас оптимизирована процедура подбора поставщиков, проводится тестирование каждого предлагаемого компонента.

Как уже было сказано, имя поставщика, как и инвесторов, держат в секрете. Безрученко уточнил, что кузова везут по железным дорогам, а не по воде, так как это удобнее и безопаснее. На вопросы об объемах производства ответы пока что достаточно расплывчатые.

- Мы будем следить за спросом и адаптировать наше производство в зависимости от спроса. Надеемся занять свою нишу, - отметил директор по стратегическому развитию.

Реализовывать новинку планируют по всей стране. Судя по данным фирмы, дилерская сеть стала больше, чем была в докризисные времена. Сейчас автомобили продают 42 дилерских центра. На их базе осуществляется и обслуживание автомобилей.

Гарантия на Citroën C5 Aircross составит 3 года или 100 тысяч километров.

Данную модель можно быстро сертифицировать, однако под российского потребителя ее пока не адаптировали до конца. В комплектации нет подогрева задних кресел, руля и стекол. Производители отметили, что для данной модели такие функции не предусмотрены, как и семиместная комплектация, хотя кроссовер представили как автомобиль для семьи.

Это точно Citroën?

Во время экскурсии мы прошлись по заводу.

На экскурсию журналисты отправились при полном параде.

Больше всего нас покорили эти насадки на обувь. Их любовно окрестили подкрадулями.

Пока что тут довольно тихо, работников немного, но все заняты делом.

Нам показали полный цикл производства.

Вот так выглядит кроссовер на начальном и последнем этапе сборки.

Работников пока не много, но все заняты делом.

Безрученко отметил, что калужские автомобили проходят проверку несколько раз. На заводе есть контрольно-измерительные машины, а также испытательные треки для полностью готовых Citroën C5 Aircross.

- Во время краш-теста автомобиль получил максимальный рейтинг, - отметил представитель фирмы.

Дизайн кроссовера представлен в трех цветах – синий, белый и красный. При недостаточном освещении синяя иномарка больше напоминает черную, потому что цвет достаточно глубокий.

Узнаваемая эмблема обозначает шевронное колесо и символизирует бесконечность, стремелние к совершенству.

Синяя расцветка привлекла к себе больше всего внимания.

Изнутри автомобиль нам показали в самом конце экскурсии.

Готовые иномарки в разных цветах издавали приятный запах новой машины.

Судя по словам производителя, дизайн салона полностью повторяет европейский. У кроссовера багажник вместимостью 580 литров, а если сложить задние сиденья, то 1310. В нем есть карманы для хранения небольших вещей.

Свой вердикт о работе багажника вынес заместитель губернатора Владимир Попов.

Также внутри автомобиля электронный селектор коробки передач, центральный подлокотник с режимом охлаждения.

У сидений синяя и серая обивки.

Максимальная скорость Citroën C5 Aircross 200 километров в час. Нам дали посидеть внутри салона, завести машину. В ней сразу же включилось калужское радио.

Что с калужским автокластером?

На презентации присутствовал заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ.

Он ответил на несколько вопросов журналистов, о перезапуске автокластера.

- Все автозаводы в Калуге реанимировались? Устраивает динамика? – спросили чиновника.

- Динамика устраивает, но всегда хочет больше, - ответил он.

Поинтересовались у замгубернатора и заходом в регион китайских производителей и открытием здесь производств.

- Работаем по этому направлению, - ответил Попов. - Что касается сотрудничества, у нас поменялось направление, это непосредственно Китай и другие страны. Видим импортные и экспортные поставки и не только в сфере автопрома.

Рассказал Владимир Попов и о перезапуске предприятий автокластера. Как оказалось, почти все они работают.

- Мы имеем следущее: из калужского автопрома у нас 33 предприятия, в производителя и 30 поставщиков, - рассказал Попов. - Не все еще перезапущены, но большая часть уже работает в хорошем режиме, потому что, как мы неоднократно говорили, кто-то имел хорошие возможности во время простоя нашего автопрома заключить договор с предприятиями из других регионов . На сегодняшний момент открылось хорошее окно возможностей для поставок, в том числе, и на это предприятие.

Станет ли запуск производства возвращением бренда в Россию? Пока что не ясно. Однако кроссовер уже привлек к себе внимание. Производители акцентируют внимание на том, что им было важно не заявлять о себе, как о новом бренде, а продолжить дело и, как сказало руководство, «быть узнаваемыми на рынке».

Надеемся, что узнаваемыми на рынке станут и сведения о зарплатах, которые предлагает предприятие, производящее автомобили для не самых бедных людей.