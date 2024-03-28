«Любэ», творческие встречи и спектакли, которые заставляют задуматься: какие мероприятия пройдут в Калуге в ближайшую неделю

Нередко случается такое, что мы идем на какое-то событие по настроению.

Как обычно мы подготовили для вас нашу традиционную еженедельную афишу, где вы сможете выбрать мероприятие, которое будет вам по душе.

Итак, начнем.

Калужский Дом музыки (Кирова, 6)

29 марта в 19:00 состоится концерт «Первые шаги к успеху».

На сцене вместе с Калужским муниципальным камерным оркестром под руководством Александра Левина выступят юные музыканты - ученики музыкально-исполнительских отделений детских школ искусств города Калуги.

3 и 4 апреля в 19:00 пройдет творческая встреча Игоря Кумицкого.

В новой программе «Смех не грех» будут шутки, юмор и байки знаменитого калужского артиста. В камерной обстановке зрители пообщаются с актёром, режиссером и автором идей многих успешно реализованных проектов. Игорь Кумицкий обещает поделиться с публикой сокровенным, ответить на интересующие их вопросы и подарить хорошее настроение.

Арена КТЗ (Московская, 212)

2 апреля в 19:00 состоится концерт группы «Любэ».

Коллектив отметит 35-летие творческой деятельности. Идея создания группы принадлежала композитору Игорю Матвиенко, а свое название получила благодаря Николаю Расторгуеву. Это жаргонное слово из его детства, означающее «разный» или «любой». Песни коллектив исполняет в социально-патриотической направленности. Самые знаменитые музыкальные произведения – «Комбат», «Конь» и «Давай за…».

4 апреля в 19:00 пройдет концерт Сергея Любавина «Счастье».

Сергей – российский поэт, композитор и певец. Его песни посвящены любви к женщине. В список его самых известных композиций входят «Это женщина которую люблю я очень», «Грешница» и «Chanson, За любовь».

5 апреля в 19:00 состоится концерт Александра Пушного и группы «ОТП Студио».

Большинство песен группы - каверы на известные хиты или сочетание нескольких в одной. Все, что делает Александр Пушной - перепевки группы «Блестящие» на музыку Rammstein или же собственные композиции, несут в себе ноты сатиры и юмора.

Калужская областная филармония (Ленина, 60)

30 марта в 11:00 пройдет концерт для детей «Сказочный переполох».

Добрые дела творят чудеса, каждый получает, что заслужил, а любовь, дружеская поддержка и вера в себя приводят к исполнению заветных желаний. Атмосферу сопереживания героям сказки создадут танцы, музыка, а еще игра маленьких и взрослых артистов.

30 марта в 12:00 состоится трансляция повести Александра Грина «Алые паруса».

Музыка - Академический симфонический оркестр Московской филармонии. Дирижёр — Игорь Манашеров. Художественное слово принадлежит Анне Большовой и Валерию Баринову. В программе: Чюрлёнис, Глазунов, Александр Грин – «Алые паруса». Вход свободный.

30 марта в 19:00 состоится концерт народной музыки «Русский вечерок».

В программе прозвучат не только народные песни, но и проникновенные, которые стилизованы под народные, произведения русских композиторов: В. Гаврилина, Д. Шостаковича и другие.

31 марта в 17:00 пройдет сказка с песочной анимацией «Маугли».

На глазах у зрителей возродится захватывающий сюжет известной сказки Редьярда Киплинга «Маугли» про маленького мальчика, вскормленного волчицей и принятого волчьей стаей. Художник-мастер песочной анимации Наталия Суботина легкими движениями руки будет сменять картину за картиной. Инструментальный ансамбль «Палладио» и голос популярного калужского артиста Кирилла Бессонова добавят в представление магии, превратив его в настоящую сказку.

Калужский областной драматический театр (Театральная площадь, 1)

29 марта в 18:30 состоится спектакль «Гамлет».

Принц Гамлет мстит за смерть своего отца. Оказывается, уход короля не был случайностью, он умер от руки родного брата, который теперь правит государством. В постановке поднимается несколько важных вопросов, одни из которых – не спровоцировал ли призрак короля своего сына? И не лишился ли молодой наследник рассудка?

30 марта в 18:30 пройдет спектакль «12 стульев».

Постановка по роману Ильфа и Петрова. Мошенник Остап Бендер и бывший аристократ Ипполит Воробьянинов ведут поиски фамильных драгоценностей, которые спрятаны в одном из 12 стульев. Однако не одни они ищут сокровища. Параллельно поиски ведет священник, которому о богатствах рассказали на исповеди.

31 марта в 12:00 состоится спектакль «Звериные стихи».

Детей и взрослых приглашают посетить спектакль, основанный на стихотворениях знаменитого русского поэта «серебряного века» Саши Чёрного. Он очень любил животных и зверей, поэтому посвящал им свои произведения. В его строках находили место собаки, кошки, поросята и даже крокодилы. В представлении артисты прочитают и споют стихи, а еще разыграют красочный карнавал.

Также 31 марта в 18:30 состоится спектакль «Золотой теленок».

Выражение «поклоняться золотому тельцу» - означает культ жадности, поклонение деньгам и другим материальным благам. Уже известный нам авантюрист и мошенник Остап Бендер тоже любит деньги, а еще не жалует советскую власть, поэтому хочет сбежать в Рио де Жанейро. Удастся ли ему это сделать и с чем столкнется главный герой, вы сможете узнать сами.

3 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Онегин» по роману в стихах Александра Сергеевича Пушкина.

Евгений Онегин – настоящий эгоист, который по стечению обстоятельств переезжает жить в деревню. Там Онегина вместе с его товарищем Ленским приглашают на прием, где он встречает закрытую и ранимую Татьяну Ларину. Она влюбляется в молодого человека, но тот не отвечает ей взаимностью и отвергает девушку. Проходит время и на поклон к Татьяне приходит уже Евгений. Это история о безответной любви, эгоизме, разрушенной дружбе и не самом счастливом финале.

4 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Недоросль».

История о семье Простаковых. Софья – сирота, которую взяла в свой дом деспотичная госпожа Простакова. Дядя молодой и невинной красавицы оставил ей наследство, но хозяйка захотела прибрать ее богатства к рукам и задумала выдать Софью замуж за своего глупого сына Митрофанушку. Девушке повезло, ее спасли от печальной судьбы.

4 апреля в 19:00 состоится спектакль «МОСКВА-ПЕТУШКИ» по поэме в прозе Венедикта Ерофеева.

Венечка едет на подмосковной электричке, находясь в хроническом алкогольном бреду. Правда, его короткая поездка почему-то очень напоминает великое путешествие греческого царя Одиссея, которое было почти три тысячи лет назад.

5 апреля в 18:30 пройдет спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова.

Бусыгин и его приятель Сильва опаздывают на последнюю электричку и теперь вынуждены искать ночлег. Чтобы им разрешили остаться, один из них представляется внебрачным сыном главы семейства, который приехал его навестить.

5 апреля в 19:00 пройдет спектакль «Рок-н-ролл» на скамейке.

Одинокая женщина за 40 мечтает найти свою любовь, но ее последнее свидание в парке не увенчалось успехом. Стоит ли ей расстраиваться, ведь поклонник у нее все же имеется. Это ровесник женщины, с которым она познакомилась на занятиях рок-н-роллом. Как музыка способна повлиять на человеческие взаимоотношения, расскажет эта постановка.