В Обнинске отключат воду на проспекте Ленина

В городе продолжается реконструкция водопровода от перекрестка с Белкинской до Ленина, 162.

- Завтра мы выполним переподключение на очередном участке – в районе Ленина, 200, - рассказали 7 сентября в филиале РИР.

Из-за этого 8 сентября с 9:00 до окончания работ (ориентировочно - до 17:00) будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: пр. Ленина, 200, 202.

Набрать воду бесплатно можно будет в одноэтажном здании между жилыми домами номер 206 и 210 на проспекте Ленина.