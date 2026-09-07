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Обнинск

В Обнинске отключат воду на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
07.09, 15:55
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В городе продолжается реконструкция водопровода от перекрестка с Белкинской до Ленина, 162.

- Завтра мы выполним переподключение на очередном участке – в районе Ленина, 200, - рассказали 7 сентября в филиале РИР.

Из-за этого 8 сентября с 9:00 до окончания работ (ориентировочно - до 17:00) будет отсутствовать холодное водоснабжение по адресам: пр. Ленина, 200, 202.

Набрать воду бесплатно можно будет в одноэтажном здании между жилыми домами номер 206 и 210 на проспекте Ленина.

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