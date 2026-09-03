В Обнинске появится новая спортивная площадка

Её оборудуют во дворе домов 25/1, 25/2, 25/3 на улице Курчатова, сообщили в городском Собрании.

Благоустройство стало возможным благодаря победе заявки ТОС «Курчатовский» в региональном конкурсе на лучшую муниципальную практику.

Строителям необходимо подготовить основание и уложить почти 100 квадратных метров резиновой крошки. На площадке установят футбольные ворота и баскетбольные кольца.

Работы планируют завершить до конца сентября.