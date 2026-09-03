В Обнинске появится новая спортивная площадка
Её оборудуют во дворе домов 25/1, 25/2, 25/3 на улице Курчатова, сообщили в городском Собрании.
Благоустройство стало возможным благодаря победе заявки ТОС «Курчатовский» в региональном конкурсе на лучшую муниципальную практику.
Строителям необходимо подготовить основание и уложить почти 100 квадратных метров резиновой крошки. На площадке установят футбольные ворота и баскетбольные кольца.
Работы планируют завершить до конца сентября.
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