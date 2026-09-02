В Обнинске перенесут остановку на улице Калужской

Это связано с работами по замене труб водоснабжения.

- Завтра мы временно перенесём остановку, которая находится на ул. Калужской у пр. Маркса, 126, к Калужской, 24А, - рассказали 2 сентября в филиале РИР. - К концу сентября, когда мы заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место.

Всего там меняют почти километр старых труб.