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Обнинск

В Обнинске перенесут остановку на улице Калужской

Дмитрий Ивьев
02.09, 16:27
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Это связано с работами по замене труб водоснабжения.

- Завтра мы временно перенесём остановку, которая находится на ул. Калужской у пр. Маркса, 126, к Калужской, 24А, - рассказали 2 сентября в филиале РИР. - К концу сентября, когда мы заменим водопровод на этом участке, остановочный пункт вернётся на прежнее место.

Всего там меняют почти километр старых труб.

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