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Обнинск

В Обнинске откроется Детский музейный центр

Дмитрий Ивьев
28.08, 14:09
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Готовится к открытию новое для города пространство — Детский культурно‑просветительский центр при Музее истории города. Его создают в рамках нацпроекта «Семья» (федеральный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»). На реализацию проекта в 2026 году выделили субсидию из федерального бюджета.

Центр распахнёт двери 4 сентября. Здесь ребят ждут познавательные и развивающие программы, посвящённые науке, культуре и искусству.

Работа центра будет строиться вокруг трёх тем: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».

По словам директора Музея истории города Обнинска Алины Кащеевой, центр должен стать местом, где дети и родители смогут вместе исследовать, творить и фантазировать. В планах — охватить программами ребят не только из Обнинска, но и из окрестностей.

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