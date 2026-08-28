В Обнинске временно отменили автобусную остановку

Автобусы пока не останавливаются на остановке ДСК в сторону Калуги.

Об этом в пятницу, 28 августа, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

- Остановка находится за ограждением, к ней нет возможности подъехать. Осуществлять посадку и высадку вне оборудованного остановочного пункта запрещено, - говорится в комментарии перевозчика.