В Обнинске полгода не могут залатать яму возле вокзала
Проблемное место на Привокзальной площади беспокоит водителей.
В пятницу, 28 августа, в «Обнинском городском транспорте» сообщили, что именно из-за этой ямы рейсовые автобусы вынуждены вилять на площади.
- На коротком отрезке дороги это некомфортно для пассажиров, но, к сожалению, необходимо, - заявили в транспортной компании. - Проехать по прямой чревато повреждениями техники и травмами людей в салоне.
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