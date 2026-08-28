В Обнинске полгода не могут залатать яму возле вокзала

Проблемное место на Привокзальной площади беспокоит водителей.

В пятницу, 28 августа, в «Обнинском городском транспорте» сообщили, что именно из-за этой ямы рейсовые автобусы вынуждены вилять на площади.

- На коротком отрезке дороги это некомфортно для пассажиров, но, к сожалению, необходимо, - заявили в транспортной компании. - Проехать по прямой чревато повреждениями техники и травмами людей в салоне.