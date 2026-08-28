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Обнинск

В Обнинске завершает работу летняя флейтовая школа

Дмитрий Ивьев
28.08, 09:27
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В Детской школе искусств №2 имени Н.К. Метнера подходит к завершению Летняя флейтовая школа.

Пять дней все желающие бесплатно занимались флейтовой музыкой. Участники изучали известные детские пьесы Юрия Чичкова и Владимира Шаинского.

В пятницу в актовом зале школы состоится отчётный концерт участников, рассказали в администрации города.

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