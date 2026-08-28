Бастрыкин взял на контроль ДТП в Обнинске
Напомним, в наукограде мужчина на моноколесе сбил семилетнего мальчика
Инцидент случился 26 августа в пешеходной зоне. Ребёнок пострадал, ему понадобилась помощь врачей.
По факту происшествия завели уголовное дело. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о том, как идёт расследование. Ход дела контролируют в центральном аппарате СК.
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