+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске возбудили уголовное дело после ДТП с ребенком
Новость дня Обнинск

В Обнинске возбудили уголовное дело после ДТП с ребенком

Дмитрий Ивьев
28.08, 09:25
0 219
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером 27 августа об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

37-летнего мужчину подозревают в нарушении правил безопасности движения транспортных средств, которое повлекло причинение тяжелого вреда здоровью.

ДТП произошло 26 августа на тротуаре у дома №3 на улице Белкинской. По предварительным данным, мужчина ехал на моноколесе и сбил семилетнего мальчика.

Ребенок получил тяжелые травмы. Сей час ему оказывают помощь врачи.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilp2QVlhamU5LzkzdGFoS1A4Z0xlY2c9PSIsInZhbHVlIjoiY3hOWUZlZk12bllVRDNJN05NcFJDZTJSWjJFQzRkbzE4S2ZUVWY2UG4xbm5EN2RLV1hrT2ZBbTZPUVpNbTB5R0xycmhzN0ozOXd4bWZGVnBCdG5UZDhqTHV1SFVNVjBjU3IrWUs1aWFJTGpqMUFRNE9kN2QyL3N2SG9UN2c0SUtTbXFWcld5Z09tcWNOMGhOVGtnTXl1eTUyek5UYUFqRTVxNUFOZXhPT1lJTW5HQktnMzlBSDFOMERKNG1zQTV2YzlGZDhkYytkRkZzYU1KQUZFc2FsMzlqaDl6SllZMHhZemhkRE1DU1Y0RWkwdW9ZOUtvU3pLdy9YY1ZXdGFxZ2dJalFUVXRVcnlmRGs2QUdUeUJYTXozWkhqTUFuNkJuVFJDZVBHM041UlNtNUE4M0xOdHBrTHF5MXB2OHIvSU8xNEU2RWhxSGlKU1pIc3FCaW1kQzM4SHVlSGlYUFByblU0VHRteW5kcTRUQWYxRWtqVjI5VGdrRVhVTnVNWGFZRmNNOFhXbkNTSlRNdEtvR2N1VmRhWkgrM3pXa2NGOFpoSXhJUitnUFdYaDQweExzU1hpajJUckJyODc0WmZvcCIsIm1hYyI6IjhhZmI5NGVlNjA5MWJkZjM4ZGRhOGU1NmY1ODc0YWVhZmZiNGE2YzhlNTQwMzliMzZkZGNlN2YxNjk5MDEzMzkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFuVWdndnZkZUViclZtNXdlaWI3NEE9PSIsInZhbHVlIjoiaWpha3lmREdmUGJuY3VXVXBiMHBJRFErY1lITUtsdlRLdEZUdjVaMWJLaEI3SWRhbTE4eU13TW1iblQ3ZVl4L3ltd0hlb1F3R085SlBRdWt6M1FQWmNYMkRGOW5aL3JIVVgvVzMrSjc2QlBsczY3MCtJRnZrOUFXM0Zuc2ZXdU5Xckk2ZXh0OWNYckt4TG15b1JtWEk3VmhRcGhoWTlRMXNwais2QmdwUXJ1U3h2OFRWVWJSNFpFcEtvTlBiZFcyeUkyMUZHSGptSWJSZ1VvOTZuWHZuOTVhYTRYRnhvK2JueGZkUkdrb0NRZ0hLTHEvbWNLUUtDck9wcncvSFpQWktIZmJSRUJWMnQvemJodXhvancyL2t6Y084aDJUUE4wVDNYQlB2N1dQOGVBVi9wK21YK1pQVWhxQTdRbTRrWjA3WHZZM2ZXSnhTcjlzNDg1aWpYNGNSR2ZER2hVSG1UZ2hUbWQ1WlZ3WVhodVlNWXdVQlZDL1ZXY1UrVmFSdUQzeE0wRXU0VXVFZDBsZCtvOC9TWVBTL3Mwc3ZCd3ZQekdrSWtVS2xndk1td3RQZnVQZjRETlBqQ1lqbUV2aDkzeVptVDJNcUUrNGo0MldldUxrTmJOaC9EcGRHdms4UnNBSElPNXVzZjd2aUJzZjZzRFJuNFNTUlIvTzk5ZU1NTFp1TTZ5SWRLeTBiOXpqV1BqZGVsSXZITXdxZ0FsaVg4TitWTXoyRnhMeUNFcmJXb2hWdzNmb2FENU91WmFQSjRvNWhuRWRQaEt4Y1VEcmdFdlJFUGtLLzhidFdPOTlkTjl1cHNIU0JpMmVRQmZ6bUlxZkQ5S3B1amx1N0NFdmdoKyIsIm1hYyI6ImY3MGYwZWUzNWMwMTJmNDU3NTZjY2M5N2NlNDVhNzk5NTdlYjVhMTNkNDA5ZTIyYWE1NTQ5ZWMwYzY3OTM0YTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+