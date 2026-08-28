В Обнинске возбудили уголовное дело после ДТП с ребенком
Вечером 27 августа об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.
37-летнего мужчину подозревают в нарушении правил безопасности движения транспортных средств, которое повлекло причинение тяжелого вреда здоровью.
ДТП произошло 26 августа на тротуаре у дома №3 на улице Белкинской. По предварительным данным, мужчина ехал на моноколесе и сбил семилетнего мальчика.
Ребенок получил тяжелые травмы. Сей час ему оказывают помощь врачи.
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