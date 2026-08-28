В Обнинске возбудили уголовное дело после ДТП с ребенком

Вечером 27 августа об этом сообщили в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

37-летнего мужчину подозревают в нарушении правил безопасности движения транспортных средств, которое повлекло причинение тяжелого вреда здоровью.

ДТП произошло 26 августа на тротуаре у дома №3 на улице Белкинской. По предварительным данным, мужчина ехал на моноколесе и сбил семилетнего мальчика.

Ребенок получил тяжелые травмы. Сей час ему оказывают помощь врачи.