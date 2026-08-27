После ДТП с ребенком в Обнинске собираются возбудить уголовное дело
Продолжается проверка по факту аварии на тротуаре улицы Белкинской.
В среду, 26 августа, водитель моноколеса сбил там семилетнего мальчика. Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу.
В полиции сообщили, что на мужчину составлены административные протоколы.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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