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Обнинск

После ДТП с ребенком в Обнинске собираются возбудить уголовное дело

Дмитрий Ивьев
27.08, 16:08
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Продолжается проверка по факту аварии на тротуаре улицы Белкинской.

В среду, 26 августа, водитель моноколеса сбил там семилетнего мальчика. Ребенок с тяжелыми травмами попал в больницу.

В полиции сообщили, что на мужчину составлены административные протоколы.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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