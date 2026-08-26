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Обнинск

В Обнинске арестовали машину водителя, пойманного пьяным за рулём

Дмитрий Ивьев
26.08, 16:02
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Суд наложил арест на автомобиль «Лада Приора» — его владелец обвиняется в том, что в апреле 2026 года сел за руль пьяным. Мужчину остановили инспекторы ДПС, но проходить медосвидетельствование он отказался.

При этом раньше, ещё в 2025 году, водителя уже штрафовали за езду в нетрезвом виде, и срок, когда он считается наказанным, ещё не истёк. Теперь против мужчины завели уголовное дело.

С учётом позиции прокуратуры суд решил арестовать машину.

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