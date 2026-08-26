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Обнинск

В Обнинске за неделю родились 16 детей

Дмитрий Ивьев
26.08, 12:34
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Среди них было 10 девочек и шесть мальчиков, сообщили в среду в администрации города.

Малыши появились на свет за неделю - с 17 по 24 августа.

- Особенно трогательной стала одна из выписок на этой неделе. Папа впервые взял своего малыша на руки и не смог сдержать слёз. В этот момент было столько любви, тепла и искренней радости, - отметили в администрации.

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