В Обнинске руководитель турфирм обманула клиентов на 5 миллионов рублей

Суд вынес приговор 61‑летней женщине, которая руководила двумя туристическими фирмами. Её признали виновной в мошенничестве — за три года она обманула клиентов более чем на 5 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.

С 2019 по октябрь 2022 года женщина брала с людей деньги за туры, но не передавала их туроператору. Когда клиенты начинали спрашивать про поездки, она придумывала разные отговорки: говорила, что тур отменили, цены выросли или возврат денег задерживается. Всего от её действий пострадали десятки человек — в деле фигурирует 31 эпизод мошенничества.

Сама женщина вину не признала, но прокурору удалось доказать её причастность к преступлениям. Суд назначил наказание — 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Кроме того, суд обязал её полностью возместить ущерб пострадавшим.

Приговор пока не вступил в законную силу.