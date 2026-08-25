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Обнинск

В Обнинске собираются привить от гриппа 60% населения

Дмитрий Ивьев
25.08, 08:40
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О таких планах 24 августа сообщили в администрации города.

- 75% – тех категорий жителей, которые наиболее подвержены риску заболевания: дети с 6-месячного возраста, школьники, студенты, работники медицинских и образовательных учреждений, хронические больные, беременные женщины и некоторые другие, - заявили на совещании в администрации.

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