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Обнинск

На нескольких улицах Обнинска провели ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
25.08, 08:38
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За прошлую неделю проведён ямочный ремонт в объёме 84,54 квадратных метра.

- Отремонтированы были автомобильные дороги по улицам Калужской, Курчатова, Киевское шоссе, БЦ «Северный», 101 километр, база «Меркурий», - рассказали 24 августа в администрации города.

На этой неделе запланированы работы по ремонту дорожного полотна под ИДН в районе «Олимпа», укладка тротуарных плит по улице Гагарина, устройство железобетонных ступеней по улице Красных Зорь в районе железнодорожного моста.

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