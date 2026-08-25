На нескольких улицах Обнинска провели ямочный ремонт

За прошлую неделю проведён ямочный ремонт в объёме 84,54 квадратных метра.

- Отремонтированы были автомобильные дороги по улицам Калужской, Курчатова, Киевское шоссе, БЦ «Северный», 101 километр, база «Меркурий», - рассказали 24 августа в администрации города.

На этой неделе запланированы работы по ремонту дорожного полотна под ИДН в районе «Олимпа», укладка тротуарных плит по улице Гагарина, устройство железобетонных ступеней по улице Красных Зорь в районе железнодорожного моста.