В Обнинске грузовики перекрывают дорогу автобусам
На разворотной площадке автобусов около БЦ «Северный» водители грузовиков паркуются для ожидания и разгрузки, несмотря на два запрещающих парковку знака, сообщили 25 августа в «Обнинском городском транспорте».
- Из-за того, что площадка занята, автобусам приходится совершать разворот преграждая путь автомобилям, движущимся вдоль промзоны, - говорится в сообщении транспортной компании.
Там отметили, что информацию о регулярном нарушении ПДД и парковке под запрещающими знаками диспетчеры ОГТ сообщают в ГИБДД.
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