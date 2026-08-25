В Обнинске грузовики перекрывают дорогу автобусам

На разворотной площадке автобусов около БЦ «Северный» водители грузовиков паркуются для ожидания и разгрузки, несмотря на два запрещающих парковку знака, сообщили 25 августа в «Обнинском городском транспорте».

- Из-за того, что площадка занята, автобусам приходится совершать разворот преграждая путь автомобилям, движущимся вдоль промзоны, - говорится в сообщении транспортной компании.

Там отметили, что информацию о регулярном нарушении ПДД и парковке под запрещающими знаками диспетчеры ОГТ сообщают в ГИБДД.