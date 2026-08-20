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Обнинск

На обнинскую метеовышку подняли триколор

Дмитрий Ивьев
20.08, 14:10
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Церемония прошла в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации.

В четверг, 20 августа, об этом сообщили в городском Собрании.

- В церемонии приняли участие Глава Обнинска Стефан Перевалов, депутат Сергей Краско, ветеран специальной военной операции Жан Карамян, представители силовых структур ветеранских организаций наукограда, - прокомментировали в Собрании.

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