На обнинскую метеовышку подняли триколор
Церемония прошла в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации.
В четверг, 20 августа, об этом сообщили в городском Собрании.
- В церемонии приняли участие Глава Обнинска Стефан Перевалов, депутат Сергей Краско, ветеран специальной военной операции Жан Карамян, представители силовых структур ветеранских организаций наукограда, - прокомментировали в Собрании.
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