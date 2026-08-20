В Обнинске пьяный мужчина пытался убить своего подчиненного
Преступление произошло ещё в апреле, а в четверг, 20 августа, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о вынесении приговора.
37-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет.
Он назначил своему коллеге по работе встречу у дома на проспекте Ленина, чтобы обсудить какие-то разногласия.
- Желая убить потерпевшего, фигурант нанес ему множественные удары ножом в шею, голову и предплечье, - пояснили в СК. - 44-летний пострадавший оказал активное сопротивление нападавшему, убежал и вызвал скорую медицинскую помощь. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а нож выбросил в шахту лифта жилого дома.
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