В Обнинске пьяный мужчина пытался убить своего подчиненного

Преступление произошло ещё в апреле, а в четверг, 20 августа, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о вынесении приговора.

37-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Он назначил своему коллеге по работе встречу у дома на проспекте Ленина, чтобы обсудить какие-то разногласия.

- Желая убить потерпевшего, фигурант нанес ему множественные удары ножом в шею, голову и предплечье, - пояснили в СК. - 44-летний пострадавший оказал активное сопротивление нападавшему, убежал и вызвал скорую медицинскую помощь. Злоумышленник скрылся с места происшествия, а нож выбросил в шахту лифта жилого дома.