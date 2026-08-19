В Обнинске назвали сроки окончания работ на проспекте Ленина
Там ведутся капитальный ремонт и реконструкция городских теплосетей к отопительному сезону.
В районе дома №92 завершается реконструкция 71 метра теплосети диаметром 250 мм. Стоимость работ - 3,3 миллиона рублей.
- Сегодня закончили работы «по железу». Впереди еще закрытие канала и восстановление благоустройства – сделаем это до середины сентября, - рассказали 19 августа в филиале РИР.
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