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Обнинск

В Обнинске назвали сроки окончания работ на проспекте Ленина

Дмитрий Ивьев
19.08, 14:40
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Там ведутся капитальный ремонт и реконструкция городских теплосетей к отопительному сезону.

В районе дома №92 завершается реконструкция 71 метра теплосети диаметром 250 мм. Стоимость работ - 3,3 миллиона рублей.

- Сегодня закончили работы «по железу». Впереди еще закрытие канала и восстановление благоустройства – сделаем это до середины сентября, - рассказали 19 августа в филиале РИР.

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